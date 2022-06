IRONMAN®70.3®Vouliagmeni, Greece: Έρχεται το πολυαναμενόμενο τριαθλητικό γεγονός

Με μεγάλη χαρά κι ενθουσιασμό παρουσίας εκπροσώπων από το χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, των επιχειρήσεων, του αθλητισμού και του τουρισμού, πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου του πιο αναμενόμενου τριαθλητικού γεγονότος, ΙRONMAN®70.3®Vouliagmeni, Greece από την EY ZHN Greece και το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το τρίτο ελληνικό τρίαθλο IRONMAN®, το IRONMAN®70.3®Vouliagmeni, Greece, θα διεξαχθεί στη χώρα μας στις 23 Οκτωβρίου 2022 στην πανέμορφη περιοχή της Βουλιαγμένης, όπου οι συνδιοργανωτές, ΕΥ ΖΗΝ Greece και Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ετοιμάζονται να το απογειώσουν με μία διοργάνωση-υπόδειγμα που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία!

Στη Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε η σπουδαιότητα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας, λεπτομέρειες του πολυήμερου αθλητικού γεγονότος, στοιχεία της διαδρομής που την καθιστούν μοναδική, παράλληλες δραστηριότητες που προσεγγίζουν ολιστικά τη διοργάνωση χαρίζοντας μια υπέροχη εμπειρία τόσο στους αθλητές όσο και στον κόσμο που τους συντροφεύει. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής διαδρομής είναι η θάλασσα, καθότι η θάλασσα της Αθηναϊκής Ριβιέρας δε συνοδεύει τον αθλητή μόνο στο αρχικό αγώνισμα της κολύμβησης αλλά τόσο η ποδηλατική όσο και η δρομική διαδρομή διεξάγονται δίπλα από το απέραντο γαλάζιο που χαρακτηρίζει διεθνώς τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δήλωσε:

«Η μεγάλη στιγμή του IRONMAN®70.3® Vouliagmeni, Greece πλησιάζει! Πιστοί στην προσήλωση μας για την προαγωγή του αθλητισμού ως σύγχρονο τρόπο ζωής, μας δίνει μεγάλη χαρά να είμαστε σε θέση να συμμετέχουμε στη διοργάνωσή του. Θεωρώ όμως παράλληλα πως η πόλη μας προσφέρει μια ιδιαίτερη ομορφιά στη διοργάνωση δίνοντας στους χιλιάδες επισκέπτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα αθλητικά τους όρια σε ένα μοναδικό περιβάλλον, όπως αυτό που προσφέρει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στις 23 Οκτωβρίου να ζήσουμε μαζί τις συγκινήσεις που μπορεί μόνο ένας αγώνας ΙRONMAN να μας χαρίσει!»

Η κα. Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού, τόνισε:

«Το Υπουργείο Τουρισμού αλλά και η Κυβέρνηση συνολικά έχουμε θέσει ως κεντρικές προτεραιότητες τόσο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου όσο και τον εμπλουτισμό του συνολικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Σε αυτήν τη διπλή στόχευση, η συμβολή διοργανώσεων με διεθνή απήχηση και προβολή, όπως το IRONMAN®70.3® Vouliagmeni, Greece, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς, μέσα από τις απαραίτητες συνέργειες Πολιτείας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μπορεί ο αθλητικός τουρισμός να κερδίσει την δική του θέση στο βάθρο του ελληνικού τουρισμού, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα και τις επιλογές που η χώρα μας μπορεί να προσφέρει τόσο στον Έλληνα, όσο και στον ξένο επισκέπτη.

Από καρδιάς, ευχόμαστε στους διοργανωτές κάθε επιτυχία!»

Ο κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, CEO & Founder της ΕΥ ΖΗΝ Greece, δήλωσε:

«Η Βουλιαγμένη και η Βάρκιζα θα φιλοξενήσουν φέτος το τρίτο στη σειρά IRONMAN®70.3® Greece. Τόσο η ομάδα μας όσο κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι με την εξέλιξη μιας τεράστιας προσπάθειας βλέποντας την απήχηση και την αγάπη που παίρνει. Φέτος, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει και εκμεταλλευόμενοι το πανέμορφο τοπίο της Βάρκιζας-Βουλιαγμένης και όλου του παραλιακού μετώπου μέχρι την Ανάβυσσο ετοιμάζουμε μία τριήμερη γιορτή αθλητισμού για κάθε μέλος της οικογένειας και κάθε δυνατότητα. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η συμβολή τους είναι καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία ενώ τα μηνύματα για προσέλευση 2.500 αθλητών από περισσότερες από 80 χώρες μας δίνουν ακόμη περισσότερη δύναμη να διοργανώσουμε το καλύτερο IRONMAN®70.3® της Ευρώπης.»

Προσκαλούμε όλον τον κόσμο, αθλητές και μη, να μοιραστούν μαζί μας τον ενθουσιασμό για το νέο IRONMAN®70.3® Vouliagmeni, Greece και όλοι μαζί να υποστηρίξουμε το όραμα, η Ελλάδα να προχωρήσει πιο ψηλά και πιο δυνατά! Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι οι χορηγοί:

ΔΕΗ, που χαρίζει την ενέργεια που κάθε αθλητής χρειάζεται

Avra, παρέχοντας νερό για όλες τις ανάγκες του αθλητή

Lenovo, καθότι η τεχνολογία πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού.

Ακόμη, το IRONMAN®70.3® Vouliagmeni, Greece στηρίζουν οι εταιρίες: Under Armour, Sixt, Yamaha, GU, Pharmacy295 και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Ταυτόχρονα, η Polygreen, με την τεχνογνωσία της, θα μεριμνήσει ώστε όλα τα ανακυκλώσιμα απόβλητα του IRONMAN®70.3® Vouliagmeni, Greece να διαχωριστούν στην πηγή, να συλλεχθούν και να προωθηθούν για κυκλική διαχείριση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διοργάνωσης. IRONMAN®70.3® Vouliagmeni, Greece just goes zero!

Οι εγγραφές συνεχίζονται στην ιστοσελίδα https://www.ironman.com/im703-vouliagmeni-register ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν νέα και ενημερώσεις από τα κανάλια:

Website: https://www.ironman.com/im703-vouliagmeni

Facebook: https://www.facebook.com/IM703Greece

Instagram: https://www.instagram.com/ironman_greece/