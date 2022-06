Ολυμπιονίκες και Παγκόσμια αστέρια της κολύμβησης στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης

Οι προετοιμασίες για την ιστορικότερη κολυμβητική διαδρομή συνεχίζονται. Δες το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Οι προετοιμασίες για την ιστορικότερη κολυμβητική διαδρομή συνεχίζονται πυρετωδώς καθώς ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης αναμένεται να υποδεχτεί για 3η συνεχή χρονιά, ερασιτέχνες και επαγγελματίες κολυμβητές από όλο τον κόσμο στις 1-3 Ιουλίου 2022, στο Αρτεμίσιο. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μοναδικές διαδρομές ανοιχτής θαλάσσης στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

3 Hall of Famers της μαραθώνιας κολύμβησης για πρώτη φορά στη διοργάνωση

Ονόματα παγκόσμιας κλάσης, με Ολυμπιακές διακρίσεις και μοναδικά ρεκόρ θα βρεθούν στο Πευκί Ευβοίας για να συμμετάσχουν στην ιστορική διοργάνωση.

Μετά από δύο χρόνια και την πρώτη του συμμετοχή, ο Βούλγαρος Ολυμπιονίκης Petar Stoychev με 4 συμμετοχές σε Ολυμπιάδες, 11 συνεχείς τίτλους σε major international open water marathon swimming FINA series και την εντυπωσιακή θέση του στο International Marathon Swimming Hall of Fame επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας.

Για πρώτη φορά θα λάβει μέρος ο Christof Wandratsch, ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής και Hall of Famer μαραθώνιας κολύμβησης που κατέχει το ρεκόρ ταχύτητας στη Μάγχη με 7:02 ώρες καθώς και πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελλα και ρεκόρ.

Στην Ελλάδα θα βρεθεί επίσης, για πρώτη φορά και η Kate Steels, η Αγγλίδα Hall of Famer που βγήκε Woman of the Year 2021 στα WOWSA Awards της παγκόσμιας ένωσης κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης.

Η ιστορία της ελληνικής κολύμβησης & νέοι πρωταθλητές

Από τη χώρα μας έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια open water masters, Βίκυ Κουβέλη, η τρεις φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος, που έχει διασχίσει 2 φορές τη Μάγχη, Σοφία Ψιλόλιγνου και ο μαραθώνιος κολυμβητής της Μάγχης, Γιάννης Κωτσιόπουλος καθώς και Έλληνες πρωταθλητές όπως οι Στελλίνα Απλαντή, Ηλέκτρα Λεμπλ, Δημήτρης Νέγρης, Παναγιώτης Μπολάνος, ο Γιώργος Σκοτάδης που αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής Ολλανδίας, ενώ επιστρέφει και η Όλγα Ντάλλα.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022, στις 08:15 π.μ. θα διεξαχθεί η αυθεντική διαδρομή των 14,5χλμ. «Σκυλλίας & Ύδνα» που παρέχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά στους συμμετέχοντες να κολυμπήσουν πάνω από τα ναυάγια της ναυμαχίας του Αρτεμισίου του 480 π.Χ. Οι αθλητές θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Σκυλλία και της κόρης του Ύδνας, τους πρώτους δηλαδή κολυμβητές υπεραποστάσεων, σύμφωνα με τον Πατέρα της Ιστορίας Ηρόδοτο (8.8) και άλλους ιστορικούς, που βοηθήσαν τις ελληνικές δυνάμεις στην ιστορική ναυμαχία του Αρτεμισίου εναντίον του περσικού στόλου. Οι κολυμβητές θα καλύψουν 80 στάδια ή 14,5χλμ. Την ίδια μέρα θα διεξαχθούν επίσης, οι διαδρομές των 5χλμ στις 10:00 π.μ. και των 3χλμ στις 16:00 μ.μ. Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 θα πραγματοποιηθούν η μαραθώνια διαδρομή των 10χλμ στις 08:15 π.μ., ο αγώνας 1,5χλμ στις 09:30 π.μ. καθώς και η παιδική διαδρομή 500μ στις 09:00 π.μ. Οι διαδρομές των 5χλμ, 3χλμ, 1.5χλμ και 500μ. έχουν ως σημείο εκκίνησης και τερματισμού την παραλία Πευκί. Δες εδώ το πρόγραμμα των αγώνων και παράλληλων δράσεων.

Κάνε την εγγραφή σου

Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους και να λάβουν μέρος στις εντυπωσιακές διαδρομές των 14,5χλμ, 10χλμ, 5χλμ, 3χλμ, 1.5χλμ. Οι δημότες Ιστιαίας-Αιδηψού και τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος δωρεάν στις διαδρομές των 5χλμ, 3χλμ και 1.5χλμ. Οι εγγραφές στον παιδικό αγώνα 500μ είναι δωρεάν. Κάνε εδώ την εγγραφή σου: https://bit.ly/3vum7mO

Καγιάκ ανοικτής θαλάσσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αθλητική διοργάνωση

Η πιστοποιημένη και έμπειρη ομάδα του South Evian Gulf team που γεννήθηκε στον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο από τη βαθιά αγάπη του για τη θάλασσα και τα ναυτικά ταξίδια, πέραν της συνοδείας στους αγώνες 5χλμ, 3χλμ και 1,5χλμ θα προσφέρει τη δυνατότητα μαθήματος στις βασικές τεχνικές του καγιάκ ανοικτής θαλάσσης, εξοικείωση με τα σκάφη στη στεριά και κατόπιν κωπηλασία στα στενά του Αρτεμισίου.

Δήλωσε εδώ συμμετοχή. Ισχύουν περιορισμένες θέσεις.

Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων

Στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης, θα πραγματοποιηθεί επίσης, έκθεση τοπικών προϊόντων διατροφής και γευσιγνωσία σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας «Εύβοια Επιχειρείν».

Συναυλία από τη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Παράλληλα, οι δράσεις θα περιλαμβάνουν το Σάββατο 2 Ιουλίου το βράδυ, την παρουσία της Εθιμοτυπίας Μουσικής με τη συμμετοχή της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, συνδέοντας την ιστορική Ναυμαχία του Αρτεμισίου με το σήμερα και τιμώντας τον ναυτικό άθλο. Το Τμήμα Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού θα πραγματοποιήσει μουσική συναυλία προς τιμή της Ναυμαχίας Αρτεμισίου και του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης.

Κλείσε τη διαμονή σου στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης, συνεργάζεται ήδη με ξενοδοχεία της περιοχής, με στόχο την τόνωση της Βόρειας Εύβοιας και την ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Οι χορηγοί φιλοξενίας, που με ειδικές τιμές που ξεκινούν από 40 ευρώ, προωθούν και προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση μέχρι στιγμής είναι οι: Altamar Hotel, Maria Louiza Apartments, Island, Mirtia Hotel, Hydna Studios, Villa Anastasia, Artemis Rooms Pefki, Arethousa Hotel, Ellaeon Throesma, Prigkipessa Studios, Sunset Pefki, Viki Studios, Galini Hotel Pefki, Apolonio, Lito Hotel, Kerasiotis Apartments, Asimina Rooms.

Οι συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενοι επισκέπτες μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ειδικές προσφορές, που μεταξύ άλλων προσφέρουν μειωμένες τιμές διαμονής και δυνατότητα late check out και να ανακαλύψουν πανέμορφα καταλύματα στις περιοχές Πευκί, Λουτρά Αιδηψού, Αρτεμίσιο, Ιστιαία, Κανατάδικα, Νέο Πύργο, Ωρεούς και Αγιόκαμπο.

Μπείτε στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της διοργάνωσης και ανακαλύψτε λύσεις φιλοξενίας και τις ειδικές προσφορές που ισχύουν για τους συμμετέχοντες.

Εύκολη και άμεση ακτοπλοϊκή σύνδεση

Σε απόσταση μόλις μιάμιση ώρας από την Αθήνα, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν ferry boat με δρομολόγια που εξυπηρετούν από τις 07:00 το πρωί έως και τις 23:00 το βράδυ. Από Νότια Ελλάδα εξυπηρετούν τα δρομολόγια Αρκίτσα-Αιδηψός, ενώ από Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα τα δρομολόγια Γλύφα-Αγιόκαμπος. Μάθετε πως μπορείτε να φτάσετε άμεσα και γρήγορα στο Πευκί και εκμεταλλευτείτε τις προσφορές στα ακτοπλοϊκά που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ασφάλεια Αγώνων

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών και των παρευρισκομένων. Παράλληλα ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης θα φροντίσει και φέτος τους συμμετέχοντες, παρέχοντας σε όλους σωσίβιο ασφαλείας καθώς είναι υποχρεωτική η χρήση του από ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές. Για κάθε συμμετέχοντα στις διαδρομές των 14,5χλμ και 10χλμ θα υπάρχει συνοδευτικό σκάφος, το οποίο περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής.

Επίσημοι Χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι NP Ασφαλιστική και Philosofish.

Official Clothing Partner της διοργάνωσης είναι η Luanvi.

Athletic Partner της διοργάνωσης είναι η South Evian Gulf Team.

Αρωγός της διοργάνωσης είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με το Περιφερειακό Τμήμα Χαλκίδας.

Ο αγώνας αποτελεί διοργάνωση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με σύσσωμη την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Κάνε χρήση του επίσημου hashtag της διοργάνωσης #authenticmarathonswim και ανέβασε στα social media τις μοναδικές εικόνες και τις συναρπαστικές στιγμές που έζησες τα προηγούμενα χρόνια στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού καθώς παράλληλα ετοιμάζεσαι για την 3η και πιο συναρπαστική χρονιά.