Τσιμίκας και Σακίρι μαθαίνουν ξένες γλώσσες και βαθμολογούνται σε χορό, ντύσιμο και… καθαριότητα (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας παρέα με τον… αδερφό του, Τζερντάν Σακίρι, κλήθηκαν να μάθουν ξένες γλώσσες ο ένας στον άλλον και να βαθμολογήσουν ποιος είναι πιο καθαρός και ποιος χορεύει και ντύνεται καλύτερα στο νέο βίντεο του «Players’ Tribune».

Τα αγγλικά ΜΜΕ έχουν σταθεί ξανά στο πόσο αγαπητός είναι ο Κώστας Τσιμίκας στα αποδυτήρια της Λίβερπουλ, αλλά και στις φιλίες που έχει κάνει με παίκτες όπως ο Μο Σαλάχ και ο Τζερντάν Σακίρι. Μαζί με τον τελευταίο, λοιπόν, αποδέχθηκαν την πρόκληση του «Players’ Tribune» και συμμετείχαν σε ένα… απαιτητικό quiz αλήθειας, αλλά και εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Ο Έλληνας μπακ τα πήγε ιδιαίτερα καλά στις φράσεις που κλήθηκε να αναγνωρίσει και είχε να πει τα… καλύτερα για τον «αδερφό» του, τόσο για την καθαριότητα, όσο και για τη μόδα και τις χορευτικές του ικανότητες, με τον Ελβετό χαφ να ανταποδίδει με υψηλές βαθμολογίες.

Δείτε το βιντεάκι:

"He's my broski, and that's why I give him a 20."@LFC's Kostas Tsimikas and @XS_11official rate each other as roommates and test each other's foreign language knowledge.



In partnership with @ExpediaUK. #WithYouAllTheWay pic.twitter.com/ARcGPYlXpR