Φοβηθήκατε τους Big 3 των Νετς ή θέλετε κι άλλο;

Χάρντεν, Ίρβινγκ και Ντουράντ είχαν μαζί 81 πόντους κόντρα στους Σέλτικς και φόβισαν αρκετά όποιον είχε πρόεσ να τους αμφισβητήσει.

Οι Νετς ξεκίνησαν την σεζόν με έναν σκοπό. Να επιστρέψουν στους Τελικούς και γιατί όχι να μην φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ντουράντ αποκτήθηκε τραυματίας και άπαντες έκαναν υπομονή, ο Ίρβινγκ έναν χρόνο έκανε τα... δικά του και στα μέσα της φετινής σεζόν και ο Τζέιμς Χάρντεν αποκτήθηκε για να καταλάβουμε όλοι καλά ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Οι τρεις του βρέθηκαν μαζί για τον τίτλο, θέλουν το πρωτάθλημα και είναι ξεκάθαρο ότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Η αμφισβήτηση δεν άργησε να έρθει. Ο λόγος είναι απλός. Και οι τρεις αυτοί σταρ έχουν ιδιαιτερότητες, όχι τόσο στο παιχνίδι τους που δεν αμφισβητείται, αλλά κυρίως στους χαρακτήρες τους. Ο καθένας είναι ξεχωριστός, ο καθένας έχει κάνει την δική του διαδρομή και όλοι μαζί έπρεπε να κάτσουν κάτω και να αποδεχτούν μια νέα κατάσταση. Ο Χάρντεν ήταν εκείνος που πρώτα έκανε σαφές ότι ο μεγάλος σκοπός είναι πάνω από τους αριθμούς του. Η σεζόν συνεχίστηκε, οι Νετς ήταν σταθερά καλοί, αλλά δίχως να τρομάζουν ή να δείχνουν κάτι που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος του ΝΒΑ.

The Nets run away from the Celtics in Game 4 💥 KD: 42 Pts, 14-20 FG Kyrie: 39 Pts, 11 Reb Harden: 23 Pts, 18 Ast They takes a 3-1 lead back to Brooklyn pic.twitter.com/eFAaHMgjLt

Βέβαια, δεδομένο είναι ότι οι 3 αστέρες τους μπόρεσαν να αγωνιστούν μαζί, για μόλις 7 παιχνίδια κανονικής διάρκειας. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους οι τρεις δύσκολα βρισκόντουσαν μαζί στο παρκέ και έτσι καμία ομάδα δεν είχε την ευκαιρία να εκτιμήσει ακριβώς τι μπορούν να κάνουν. Κάπου εκεί ξεκίνησαν τα playoffs και οι 3... σωματοφύλακες ήταν εκεί, πανέτοιμοι. Η σειρά με τους Σέλτικς ξεκίνησε κανονικά και αρκετά εύκολα έγινε το 2-0 για την ομάδα του Μπρούκλιν. Το ταξίδι στην Βοστόνη κάπως τους χαλάρωσε και ο Τέιτουμ και η παρέα του αντέδρασαν παίρνοντας μια νίκη.

Μάλλον αυτό ήταν αρκετό για τους Big 3 των Νετς, που αγρίεψαν επικίνδυνα. Οι Χάρντεν, Ίρβινγκ και Ντουράντ είχαν μαζί 81 πόντους στην νίκη στο Game 4 με τελικό σκορ 141-125. Ο KD έχει back to back 35άρες, ο «Μούσιας» πρώτη φορά στην καριέρα του, σε playoffs, 20 πόντους και 15 ασίστ και ο Ίρβινγκ είχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση του σε αγώνα playoff, εκτός έδρας.

▪️ Back-to-back 35+ point games for @KDTrey5



▪️ @JHarden13 is the first Net with 20 points/15 dishes in a playoff game



▪️ @KyrieIrving with his second-highest scoring total in a road playoff game in his career



Above and Beyond ▪️ @BeyondMeat pic.twitter.com/99dueB5tY6