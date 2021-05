Κάπως έτσι ξεπληρώνονται τα 100 εκατ. του Χάβερτς...

Ο Κάι Χάβερτς προφανώς δεν μπορεί να θεωρήσει πως μπαίνει θετικό πρόσημο στην πρώτη του σεζόν στην Τσέλσι, ωστόσο, έκανε τον Ρομάν Αμπράμοβιτς να μην μετανιώνει ούτε στιγμή για τα 100 εκατομμύρια που έδωσε στην Λεβερκούζεν...

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός με μια κίνηση στο χώρο, τη στιγμή που ο Βέρνερ είχε τραβήξει τον Ρούμπεν Ντίας αριστερά, έδειξε στον Μάουντ που να του πετάξει τη μπάλα, εκείνος πέρασε και τον Έντερσον και κατάφερε να σκοράρει στον μεγάλο τελικό του Champions League στο «Ντραγκάο», το βράδυ του Σαββάτου.

Αυτό το γκολ στο 42ο λεπτό ήταν το καθοριστικό για να πάρει η Τσέλσι το ευρωπαϊκό τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2012, ενώ, υπάρχουν φυσικά τα Europa League του 2013 και του 2019.

Ο Τόμας Τούχελ θριάμβευσε απέναντι στον Πεπ Γκουαρδιόλα, οι «μπλε» πήραν και τρίτη νίκη σε τρίτη διαφορετική διοργάνωση κόντρα στους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ και ο Κάι Χάβερτς έγινε ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της τεράστιας επιτυχίας.

Τα 100 εκατομμύρια που δεν εξαργυρώνονταν με τίποτα

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη την περασμένη αγωνιστική περίοδο και την αυτοπεποίθηση που είχε στην άκρη του πάγκου της Τσέλσι ο Φρανκ Λάμπαρντ, φέτος όλα άρχισαν να στραβώνουν για τους «μπλε». Και φυσικά ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, πιστός στην μεγάλη του συνήθεια ν' αλλάζει πρόσωπα στην άκρη του πάγκου, πήρε την δύσκολη, αλλά απαραίτητη απόφαση τον Ιανουάριο ν' απομακρύνει τον θρύλο του κλαμπ από την τεχνική ηγεσία και να προσλάβει τον Τούχελ.

Το ζήτημα για τον Ρώσο μεγιστάνα ήταν να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να «ξυπνήσει» τους Βέρνερ και Χάβερτς για τους οποίους είχαν διατεθεί μεγάλα ποσά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν είχαν καταφέρει σε κανένα σημείο να δικαιώσουν το μεγάλο αφεντικό της Τσέλσι για την απόφαση να τους πιστέψει και να φορέσουν τα μπλε.

Για τον Χάβερτς, πιο συγκεκριμένα, αφήνοντας την πατρίδα του στα 21 του χρόνια έπειτα από εκπληκτικά πράγματα που έκανε στις «ασπιρίνες», μάλλον του φάνηκε αρκετά δύσκολη η προσαρμογή στα αγγλικά δεδομένα.

Αυτά τα 100 εκατομμύρια του συνολικού ποσού που διέθεσε η Τσέλσι για να πάρει τον παίκτη που είχε προκαλέσει μεγάλο αντίκτυπο με τις εμφανίσεις του στην Bundesliga, δεν ξεπληρώνονταν με τίποτα βάσει των όσων έδειχνε ο νεαρός διεθνής στο γήπεδο ...

Δημιουργός, «ψευτοεννιάρι», αλλά δίχως γκολ

Σε πλήρη αντίθεση με ό,τι έκανε στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και τις τρομερές εμφανίσεις του, δίχως καν να επηρεαστεί μάλιστα από την τρίμηνη αναβολή του 2020 λόγω του κορονοϊού και συνεχίζοντας μέχρι το καλοκαίρι με εξαιρετικές επιδόσεις, ο Χάβερτς... κάπου κόλλησε στην Τσέλσι.

Ναι μεν το πρόβλημα ήταν μεγάλο και γενικότερο καθώς οι θερινές μεταγραφές των «μπλε» δεν απέδιδαν, όμως, ο Γερμανός δεν μπορούσε να βρει πατήματα και σταθερότητα.

Υπήρχαν παιχνίδια που έδειχνε τι μπορούσε να κάνει, πόσο... ανάλαφρα μπορούσε να πατάει στο χορτάρι, πόσες κινήσεις να κάνει για να δημιουργήσει πανικό στην αντίπαλη άμυνα και πόση βοήθεια μπορούσε να προσφέρει στην ομάδα, όμως, μια εμφανιζόταν και μια χανόταν.

Το κομμάτι του γκολ, όσο κι αν δεν ήταν δικό του αποκλειστικά, ειδικά με όσα τράβηξε η Τσέλσι με την περίπτωση του Βέρνερ, ήταν από τα αξιοπερίεργα της σεζόν.

Στο ματς του Κυπέλλου κόντρα στην Μόρκαμ τον περασμένο Ιανουάριο λίγο πριν την λύση της συνεργασίας με τον Λάμπαρντ, ο Χάβερτς - που πέρασε και κορονοϊό και δεν ήταν καθόλου εύκολο, αφού παραδέχθηκε πως είχε προβλήματα με τις αναπνοές του όταν επανήλθε - βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβρη του 2020.

Έπειτα σκόραρε ξανά τον Μάρτιο με την μπλε φανέλα και μετά ήρθαν δυο τέρματα με την Φούλαμ την 1η Μαΐου και τώρα το... καλύτερο γκολ απ' όλα. Στον τελικό του Champions League...

✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️⚽️



In his 20th game in the competition, Kai Havertz scores his first Champions League goal.



Absolutely worth the wait. #UCLfinal pic.twitter.com/Uj5cKOYEDL — Squawka Football (@Squawka) May 29, 2021

Η αποθέωση από τον Αθπιλικουέτα

Όσα βγαίνουν ή δεν βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, δεν σημαίνει ότι αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη δουλειά που κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Την σημασία της παρουσίας του αγωνιστικό πλάνο μιας ομάδας την καταλαβαίνει πολύ καλύτερα ο προπονητής του και οι συμπαίκτες του.

Κι αν κάτι είναι τεράστιο παράσημο αυτή τη στιγμή για τον Κάι Χάβερτς, ίσως ακόμα πιο σημαντικό και από το γκολ που πέτυχε στον τελικό του Champions League, ήταν τα λόγια του αρχηγού του στους «μπλε».

Την ώρα που ο Γερμανός μιλούσε στην κάμερα, ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα μπήκε απρόσκλητος στο πλάνο, πανηγύρισε με τον συμπαίκτη του και όσα είπε, μάλλον θα θέλει και ο Χάβερτς να τα κρατήσει σε αποθηκευμένο βίντεο ως κειμήλιο της καριέρας του...

«Το άξιζε. Είχε δύσκολη σεζόν, όμως έχει τρομερή νοοτροπία και θα γίνει αστέρας. Μας χάρισε το τρόπαιο όχι όμως αυτό, έτρεχε σαν τρελός, δούλεψε για την ομάδα. Γι' αυτό το αξίζει όλο αυτό» είπε ο captain της Τσέλσι.

From crashing Kai Havertz’s interview to an inspiring speech 😅



Cesar Azpilicueta is a true leader 👊



[🎥 @DAZN_CA] pic.twitter.com/GbAhIVRrzf — Goal (@goal) May 29, 2021

«I don't give a f^$&»!

Στην υπενθύμιση από τον ρεπόρτερ πως εκείνος είναι η ακριβότερη μεταγραφή της Τσέλσι, κατάφερε να της χαρίσει το Champions League και φυσικά με τον δημοσιογράφο να προσπαθεί να του πάρει μια ατάκα για την κριτική που έχει δεχθεί, ο Κάι Χάβερτς ήταν σαφής και ξεκάθαρος.

«Στα αρχ... μου το ποσό, πήραμε το Champions League»! Εκείνη τη στιγμή παρά τον ενθουσιασμό του, τον αυθορμητισμό που δικαιολογείται σε μια τέτοια περίσταση λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης, ο ποδοσφαιριστής είπε αυτό ακριβώς που ήθελε. Κι ας φάνηκε σαν... να του ξέφυγε.

Το γκολ του όντως άξιζε 100 εκατομμύρια. Αν έλεγαν στον Ρομάν Αμπράμοβιτς το περασμένο καλοκαίρι ότι με 100 εκατ.ευρώ θα πάρει το ευρωπαϊκό τον Μάιο του 2021, θα τα έδινε και με κλειστά μάτια και θα έβαζε και 10 υπογραφές από κάτω για να το σιγουρέψει.

Κάτι τέτοιο συνέβη με τον Κάι Χάβερτς που αυτές τις ώρες του αξίζει να θεωρεί πως με αυτό που έκανε ξεπλήρωσε και με το παραπάνω τον Ρώσο μεγιστάνα που πραγματοποίησε την μεταγραφή του.

Kai Havertz vs Man City pic.twitter.com/ZmxDxLeybC — Hamad 🇵🇸 (@HMDComps) May 29, 2021

Ο σκόρερ της Τσέλσι (με το πρώτο γκολ της καριέρας του στον θεσμό!) έγινε ο πρώτος Γερμανός ποδοσφαιριστής με καθοριστικό γκολ στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης μετά τον Φέλιξ Μάγκατ στο ματς του Αμβούργου με την Γιουβέντους το 1983.

Επιπλέον, είναι και ο νεαρότερος (21 ετών και 352 ημερών) Γερμανός σκόρερ σε τελικό Champions League μετά τον Λαρς Ρίκεν από το 1997 (20 ετών και 322 ημερών) που είχε βρει δίχτυα για την Μπορούσια Ντόρτμουντ απέναντι στην Γιουβέντους...