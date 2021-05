Ο Μάρκος Αλόνσο έκανε έκπληξη σε μισοκοιμισμένο οπαδό της Τσέλσι στο ξενοδοχείο (vid)

Έναν μισοκοιμισμένο από την κούραση και τις μπύρες οπαδό της Τσέλσι αιφνιδίασε ο Μάρκος Αλόνσο στο ξενοδοχείο μετά τον μεγάλο τελικό!

Ο Μάρκος Αλόνσο στεκόταν αρκετά λεπτά δίπλα στον οπαδό που... πραγματικά δεν έβλεπε μπροστά του!

Κάτι η χαρά της κατάκτησης του Champions League, κάτι οι μπύρες που θα κατανάλωσε, κάτι η κόπωση από το ταξίδι και την ημέρα που θα βρισκόταν στους δρόμους του Πόρτο, έκαναν τον φίλο των «μπλε» να είναι εξουθενωμένος.

Τόσο, που την ώρα που... κοιμόταν όρθιος, δίπλα του εμφανίστηκε ο Μάρκος Αλόνσο για να του κάνει έκπληξη!

Εννοείται ότι του πήρε μερικά δευτερόλεπτα του οπαδού για να καταλάβει ποιος ήταν κοντά του...

This Chelsea fan was woken up by Champions League winner Marcos Alonso last night and we can’t stop watching



