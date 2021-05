Θριαμβευτές και με το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια τους επέστρεψαν παίκτες και επιτελείο της Τσέλσι στην Αγγλία, μετά την κατάκτηση του 2ουChampions League της ιστορίας της στο «Ντραγκάο».

Οι Μπλε κατέφτασαν το απόγευμα και κατευθύνθηκαν αμέσως στο προπονητικό κέντρο του Cobham, όπου και έβγαλαν την αναμνηστική φωτογραφία παρέα με την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.

Αυτός θα είναι και ο μοναδικός τρόπος προς το παρόν που οι φίλοι των Μπλε θα μπορούν να θαυμάσουν το ασημικό, καθώς η παρέλαση του πούλμαν στους δρόμους του Λονδίνου απαγορεύθηκε βάσει των μέτρων για τον Covid-19 που ισχύουν στην αγγλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με αυτά, «δεν μπορεί να διεξαχθεί μία εκδήλωση κατά το Στάδιο 2 ή 3 της άρσης του Lockdown, αν είναι αμφίβολο ότι οι παρευρισκόμενοι θα κρατήσουν αποστάσεις και ότι γενικά θα ληφθούν τα προαπαιτούμενα μέτρα για τον Covid-19».

Straight back to Cobham.

The team will now return home to be with their families. There will be a chance for fans to see the trophy in the near future. pic.twitter.com/L5RSTnvNcp

— Champions of Europe (@ChelseaFC) May 30, 2021