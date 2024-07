Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Oι διάσημες σταρ που θα συνθέσουν ντουέτο στην Τελετή Έναρξης

Η Σελίν Ντιόν και η Lady Gaga θα ερμηνεύσουν ως ντουέτο το «La Vie en Rose» της Εντίθ Πιάθ, στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

H Oργανωτική Επιτροπή «Παρίσι 2024» υπόσχεται πολλές εκπλήξεις στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, την Παρασκευή (26/7, 20:30, ΕΡΤ 1).

Οι Γάλλοι κρατούν σαν επτασφράγιστο μυστικό λεπτομέρειες από το τετράωρο show που θα παραυσιάσουν στον ποταμό Σηκουάνα.

Όμως ένα από αυτά διέρρευσε, καθώς η Σελίν Ντιόν και η Lady Gaga θα εμφανιστούν από κοινού στην Τελετή Έναρξης.



Οι διάσημες σταρ θα συνθέσουν ντουέτο και θα τραγουδήσουν το «La Vie en Rose» της Εντίθ Πιάθ και είναι πολύ πιθανό να κλείσουν την Τελετή Έναρξης.

Η Σελίν Ντιόν ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ από τις ΗΠΑ στο Παρίσι τη Δευτέρα (22/7) και διαμένει σε πολυτελή σουίτα στα Ηλύσια Πεδία και με ανάρτηση του Γάλλου δημοσιογράφου, Τιερί Μορό, έχουν κάνει ήδη πρόβα.

H Ντιόν θα είναι ντυμένη με μια μαύρη πουπουλένια κάπα, δημιούργημα του Οίκου Ντιόρ και η αμοιβή της, με γαλλικά δημοσιεύματα θα φθάσει στα δύο εκατομμύρια ευρώ.



Τον Δεκέμβριο του 2020 η 56χρονη Σελίν Ντιόν διαγνώστηκε με το Stiff Person Syndrome, μια σπάνια, χρόνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και μερικές φορές έντονους σπασμούς και υποχρεώθηκε να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις της, με την τελευταία να χρονολογείται από την άνοιξη του 2020 στη Νέα Υόρκη.

Every time I return to Paris, I remember there’s so much beauty and joy still to experience in the world. I love Paris, and I’m so happy to be back!

Thank you to our wonderful friends at The Louvre!

Celine xx…



PC📸: Laura Gilli pic.twitter.com/Mg9LVs9X8q