Η ανυπομονησία για το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και το μεταγραφικό ρεπορτάζ των «μεγάλων», ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Ούτε δυο... Μαρακανά!» δεν θα χωρούσαν τον κόσμο του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ρεάλ.

Livesport: «Και Μανδάς και Τριάντης!» για τον Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Δεν κρατιέται» ο Ποντένσε για το ματς με τη Ρεάλ, «Ψάχνει το τέλειο» γκαρντ ο Ολυμπιακός.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Είναι φωτιά και λάβρα» ο Αντρέ Λουίς που κοιτάζουν οι Πειραιώτες για τα εξτρέμ.

Ώρα των σπορ: «''Εμείς πράξεις, εσείς φούσκες''» το μήνυμα της ΑΕΚ.