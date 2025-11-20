Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (20/11) στο Gazzetta
Sportday: «Ούτε δυο... Μαρακανά!» δεν θα χωρούσαν τον κόσμο του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ρεάλ.
Livesport: «Και Μανδάς και Τριάντης!» για τον Παναθηναϊκό.
Φως των σπορ: «Δεν κρατιέται» ο Ποντένσε για το ματς με τη Ρεάλ, «Ψάχνει το τέλειο» γκαρντ ο Ολυμπιακός.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Είναι φωτιά και λάβρα» ο Αντρέ Λουίς που κοιτάζουν οι Πειραιώτες για τα εξτρέμ.
Ώρα των σπορ: «''Εμείς πράξεις, εσείς φούσκες''» το μήνυμα της ΑΕΚ.
