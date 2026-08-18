Μεσογειακοί Αγώνες 2026: Η ελληνική ομάδα που θα αγωνιστεί στον Τάραντα
Από 277 αθλητές και αθλήτριες αποτελείται η Team Hellas για τους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026» που θα διεξαχθούν από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Τάραντα της νότιας Ιταλίας.
Η ελληνική ομάδα απαρτίζεται από 154 αθλητές και 123 αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα. Αρχηγός Αποστολής είναι ο Ταμίας της ΕΟΕ Αντώνης Νικολόπουλος και Υπαρχηγοί τα μέλη της ΕΟΕ Θόδωρος Τσαβδαρίδης και Ντόρα Πάλλη.
Η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ενωσης Μεσογειακών Αγώνων συμμετέχει ανελλιπώς στους Μεσογειακούς Αγώνες από το 1951.
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