Η πλήρη σύνθεση της Team Hellas που θα πάρει μέρος στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας.

Από 277 αθλητές και αθλήτριες αποτελείται η Team Hellas για τους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026» που θα διεξαχθούν από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Τάραντα της νότιας Ιταλίας.

Η ελληνική ομάδα απαρτίζεται από 154 αθλητές και 123 αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα. Αρχηγός Αποστολής είναι ο Ταμίας της ΕΟΕ Αντώνης Νικολόπουλος και Υπαρχηγοί τα μέλη της ΕΟΕ Θόδωρος Τσαβδαρίδης και Ντόρα Πάλλη.

Η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ενωσης Μεσογειακών Αγώνων συμμετέχει ανελλιπώς στους Μεσογειακούς Αγώνες από το 1951.

Ο πλήρης οδηγός της ελληνικής ομάδας