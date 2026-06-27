Ώρα για Grand Prix Ολλανδίας!

Το Grand Prix του Άσεν είναι προ των πυλών, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στα ύψη και οι εξελίξεις στον κόσμο του στο Moto GP είναι καταιγιστικές.

Σαφώς το αγωνιστικό κομμάτι έχει πάντα τον πρώτο λόγο αλλά οι μεταγραφές ενόψει της νέας σεζόν έχουν κάνει ήδη αίσθηση. Γι’ αυτό το γεγονός φρόντισε η Aprilia Racing η οποία ανακοίνωσε ότι ο Pecco Bagnaia θα ανήκει στην ομάδα της μετά το τέλος του πρωταθλήματος.

Εν μέσω της «μάχης» για τον τίτλο, μία τέτοια εξέλιξη προκάλεσε έκπληξη σε όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στην Aprilia μάλιστα θα συνθέσει ένα σούπερ ιταλικό δίδυμο με τον Bezzecchi, ο οποίος οδηγεί έως τώρα την κούρσα του πρωταθλήματος.

Ο Martin μπορεί να μην είχε την απόδοση που ήθελε στο Grand Prix της Τσεχίας, όμως μετά την τιμωρία του Bezzecchi μείωσε τη διαφορά στους οκτώ βαθμούς από την κορυφή.

Ο Ιταλός αφού δεν αγωνίστηκε στην Τσεχία, μετά το σπρώξιμο ενός κριτή στα δοκιμαστικά, πηγαίνει στην Ολλανδία με έναν και μόνο στόχο, να πάρει τη νίκη. Το να συμβεί αυτό βρίσκεται σε απόδοση 2.80 στη Novibet.

Αυτός που έρχεται με φόρα βέβαια δεν είναι άλλος από τον Marc Marquez. Μετά τη νίκη του στο Μπρνο, o Ισπανός θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες του και να επαναλάβει τον περσινό του θρίαμβο στη συγκεκριμένα πίστα. Το να πάρει τη δεύτερη σερί νίκη του προσφέρεται σε απόδοση 2.80 στη Novibet.

Η Ducati μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Bagnaia δεν έχασε χρόνο και τον αντικατέστησε με τον Pedro Acosta. Αυτός που μπορεί να νιώθει αδικημένος είναι ο Jorge Martin.

Βρίσκεται εν μέσω της «μάχης» για το πρωτάθλημα αλλά ξέρει ότι τη νέα σεζόν δεν θα συνεχίσει στην Aprilia και ήδη κυκλοφορούν σενάρια για το μέλλον του. Το να νικήσει στο Άσεν είναι σε απόδοση 6.00 στη Novibet.

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