Στις 8 Μαΐου το 14th Sparta All Star Game

Στο Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Σπάρτης θα φιλοξενηθεί το 14th Sparta All Star Game στις 8 Μαΐου.

Το Sparta All Star Game, ένας καθιερωμένος θεσμός για την πόλη της Σπάρτης και την ευρύτερη αθλητική κοινότητα, επιστρέφει για 14η συνεχή χρονιά την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Σπάρτης.

Στον αγώνα θα συμμετάσχουν οι Επίλεκτοι Φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και οι Επίλεκτοι Παίκτες της Λακωνίας, σε μια διοργάνωση που προάγει τις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και της οργανωμένης αθλητικής δραστηριότητας.

Η εκδήλωση υλοποιείται από τους φοιτητές του 3ου έτους, στο πλαίσιο του μαθήματος «Οργάνωση Επαγγελματικού Αθλητισμού» του Καθηγητή Παναγιώτη Αλεξόπουλου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάρτης.

Η διοργάνωση εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.

Είσοδος Ελεύθερη