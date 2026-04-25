ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): «Να παίξουμε ενωμένοι σαν οικογένεια από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό» δήλωσε ο Βιεϊρίνια
Μόλις λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ το βράδυ του Σαββάτου (20:30), με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια να δίνει τη δική του συμβουλή προς τους παίκτες του «δικεφάλου του βορρά» μέσω βίντεο με δηλώσεις του που ανήρτησε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στα social media της.
Ο Πορτογάλος σύμβουλος του προέδρου σε θέματα ποδοσφαίρου τόνισε πως θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές της ομάδας να παίξουν ενωμένοι σαν οικογένεια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ενώ ταυτόχρονα τόνισε πως τους ζηλεύει λίγο που θα μπουν να παίξουν ένα τέτοιο ματς.
Οι δηλώσεις του Βιεϊρίνια
Βιεϊρίνια: «Να παίξουμε ενωμένοι σαν οικογένεια από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό» #TheFinal2026 #PAOKOFI #Vieirinha pic.twitter.com/NsP16kbS77April 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.