ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): «Να παίξουμε ενωμένοι σαν οικογένεια από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό» δήλωσε ο Βιεϊρίνια

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): «Να παίξουμε ενωμένοι σαν οικογένεια από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό» δήλωσε ο Βιεϊρίνια

Επιμέλεια:  Σταύρος Σουντουλίδης
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός): «Να παίξουμε ενωμένοι σαν οικογένεια από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό» δήλωσε ο Βιεϊρίνια

bet365

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια έδωσε το σύνθημα για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον ΟΦΗ ζητώντας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ να παίξουν σαν οικογένεια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Μόλις λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ το βράδυ του Σαββάτου (20:30), με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια να δίνει τη δική του συμβουλή προς τους παίκτες του «δικεφάλου του βορρά» μέσω βίντεο με δηλώσεις του που ανήρτησε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στα social media της.

Ο Πορτογάλος σύμβουλος του προέδρου σε θέματα ποδοσφαίρου τόνισε πως θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές της ομάδας να παίξουν ενωμένοι σαν οικογένεια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ενώ ταυτόχρονα τόνισε πως τους ζηλεύει λίγο που θα μπουν να παίξουν ένα τέτοιο ματς.

Οι δηλώσεις του Βιεϊρίνια

@Photo credits: INTIME, ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

