Σύμφωνα με τον Guardian, η FIFA είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια ιστορική αλλαγή όσον αφορά την διεξαγωγή αγώνων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλαγή ετοιμάζεται να εισάγει στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη η FIFA, αναφορικά με τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από κορυφαία ειδησιογραφικά πρακτορεία του πλανήτη, η παγκόσμια ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να βάλει στις ζωές μας το παραπάνω μοντέλο, με συγκεκριμένους όμως όρους.

Όπως αναφέρει ο Guardian, αν για παράδειγμα η La Liga θέλει να παιχτεί ένας αγώνας της στις ΗΠΑ, τότε θα πρέπει και ένα παιχνίδι του MLS να διεξαχθεί επί Ισπανικού εδάφους, ενώ η συγκεκριμένη λίγκα (σσ Ισπανική) δεν θα έχει δικαίωμα διεξαγωγής άλλου αγώνα εκείνη τη σεζόν.

Με λίγα λόγια, κάθε πρωτάθλημα θα μπορεί να διαλέξει μόνο έναν αγώνα του να διεξαχθεί σε άλλη χώρα, ενώ η χώρα διεξαγωγής θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 5 παιχνίδια.

Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα ήταν να λάβει χώρα στο Μαϊάμι και το Μίλαν - Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας, όμως εν τέλει κάτι τέτοιο δε συνέβη, αφού υπήρξαν αντιρρήσεις από τους εγχώριους φορείς. Πλέον, οποιοδήποτε αίτημα θα πρέπει να γίνει δεκτό από την εθνική ομοσπονδία των εμπλεκόμενων συλλόγων, τη συνομοσπονδία τους, την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας που σχεδιάζει να φιλοξενήσει τον αγώνα και τη συνομοσπονδία της, πριν περάσει στη FIFA.