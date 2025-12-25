Όταν τα αστέρια των σπορ μιλούν ανοικτά για την πίστη τους στον Θεό

Από τον εμβληματικό Κακά, με το μπλουζάκι «I Belong to Jesus», μέχρι την παγκόσμια πρωταθλήτρια Νίκολα Ολισλάγκερς, που δείχνει πώς η βαθιά πίστη της έχει διαμορφώσει τη ζωή της.

Ήταν Μάιος του 2007 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και η φωτογραφία πέρα για πέρα χαρακτηριστική, ο Κακά προσεύχεται κι ευχαριστεί τον Θεό, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη της Μίλαν επί της Λίβερπουλ του Στίβεν Τζέραρντ στον τελικό του Champions League.

Την εικόνα του Βραζιλιάνου να φορά φανέλα στην οποία έγραφε «I Belong to Jesus» («Ανήκω στον Ιησού») τη βλέπαμε σε κάθε πανηγυρισμό του, ήταν ένας τρόπος να εκφράσει την πίστη του.

«Χρησιμοποιώ μερικές φράσεις για να δείξω στον κόσμο λίγο για το ποιος είμαι. Επειδή παρόλο που παίζω εναντίον άλλων και είναι σημαντικό να φτάσω εκεί και να κερδίσω, πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι πολύ πιο σημαντικός από όλα αυτά. Σε όλη μου τη ζωή, ο Ιησούς είναι στην πρώτη θέση» εξηγούσε ο Κακά, που ανήκει στην Ευαγγελική Εκκλησία και η σύζυγός του υπήρξε πάστορας.

Επαγγελματίες αθλητές και πίστη στο Θεό. Μεγάλα αστέρια των σπορ έχουν δείξει ανοιχτά την πίστη τους.

Όπως ο Στέφεν Κάρι, ο οποίος το 2015 δήλωνε: «Ξεκινώντας από το γυμνάσιο, φοίτησα στο Χριστιανικό Σχολείο Σάρλοτ, το οποίο μου επέτρεπε να ακούω το ευαγγέλιο σε καθημερινή βάση. Κοιτάζοντας πίσω, η παιδική μου ηλικία ήταν γεμάτη με την παρουσία του Κυρίου.

Ο Θεός μού έδωσε το ταλέντο να παίζω μπάσκετ για να ζήσω και μέσα από αυτό έχω τις ευκαιρίες να κάνω καλά πράγματα για τους ανθρώπους και να τους κατευθύνω προς τον Άνθρωπο που πέθανε για τις αμαρτίες μας στο σταυρό. Ξέρω ότι έχω μια θέση στον παράδεισο που με περιμένει χάρη σε Αυτόν, και αυτό είναι κάτι που κανένα επίγειο βραβείο ή τρόπαιο δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπεράσει».

O Λιονέλ Μέσι επίσης έχει μιλήσει για την πίστη του στον Θεό και σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Η Σερένα Γουίλιαμς μεγάλωσε σε οικογένεια των Μαρτύρων του Ιεχωβά, ο Μοχάμεντ Άλι ασπάστηκε τον Μουσουλμανισμό, ο Μάικ Τάισον ακολούθησε τον ίδιο δρόμο, έχοντας πει: «Ο Αλλάχ δεν με χρειάζεται, εγώ χρειάζομαι τον Αλλάχ».

Νίκολα Ολισλάγκερς: Πίστη μέχρι... παρεξηγήσεως

Ο κατάλογος αθλητών κι αθλητριών που διαπρέπουν στα αθλήματά τους και δοξάζουν με τον δικό τους τρόπο τους την πίστη τους είναι μεγάλος.

Τελικά θεωρείται ταμπού κάποιος στις μέρες μας να μιλά ανοιχτά για τα θρησκευτικά του πιστεύω; Η ανεξιθρησκεία και η ελευθερία κάθε ανθρώπου να πιστεύει ή να δηλώνει άθεος αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα σε για καθέναν από εμάς, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.

Πάμε στα δικά μας στιβικά... χωράφια και στη Νίκολα Ολισλάγκερς. Για την 29χρονη άλτρια από την Αυστραλία το 2025 ήταν η δική της χρονιά.

Mετά τα ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και στο Παρίσι, μέσα στη χρονιά που φεύγει έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στον κλειστό και στον ανοικτό στίβο, στον τελικό των Diamond League στη Ζυρίχη ανέβασε το ρεκόρ Ωκεανίας στα 2,04μ. και κάπως έτσι ήταν ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της χρονιάς στα βραβεία της World Athletics.

Η Ολισλάγκερς πολύ πριν φθάσει στο απόγειο των επιτυχιών της είχε συγκεντρώσει πάνω της το ενδιαφέρον για το πόσο έντονα εκδήλωνε την πίστη της στον Θεό, σε σημείο... κάποιοι να τη βλέπουν με μισό μάτι, να κάνουν λόγο για αιρέσεις, για βουντού και άλλα τέτοια.

Πάντα χαμογελαστή και με το περίφημο -στους φίλους του στίβου- τετράδιό της που έχει διττό σκοπό, για να κρατά σημειώσεις έπειτα από κάθε άλμα της, αλλά και με σελίδες που έχουν εδάφια της Αγίας Γραφής.

Η Ολισλάγκερς, είναι Ευαγγελική Χριστιανή και μέλος ενός Πεντηκοστιανού δόγματος, που δεν έχει αναφέρει. Από το 2017 διευθύνει το «Everlasting Crowns» (««Αιώνια Στέμματα») μια διακονία που υποστηρίζει και μαθητεύει Χριστιανούς αθλητές.

Στην ιστοσελίδα της μοιράζεται τις σκέψεις της, ενώ στο δημόσιο λόγο της πάντα αναφέρεται σε Αυτόν.

Σε ένα σημείο εκμυστηρεύεται: «Κάποτε το νόημα της ζωής μου είχε σχέση με την απόδοσή μου. Ωστόσο, όλα αυτά άλλαξαν όταν γνώρισα τον Ιησού. Δεν ήταν κάτι που παρουσιάζεται μία φορά την εβδομάδα, αλλά ήταν μια οικεία συνάντηση, η οποία έχει επηρεάσει κάθε μέρα της ζωής μου από τότε που πήρα την απόφαση να Τον ακολουθήσω. Αυτή η απόφαση έχει ξεχειλίσει μια αγάπη στην καρδιά μου για να δω το θέλημά Του να γίνεται και το Ευαγγέλιο να γίνεται γνωστό σε κάθε έθνος, στάδιο, σχολείο, εκκλησία και κοινότητα στην οποία ταξιδεύω.

Το "Jumping now with God" είναι μια διεθνής πλατφόρμα για να γίνει γνωστή η αμερόληπτη, συνεπής αγάπη του Βασιλιά. Η αγάπη Του με ώθησε να ονειρεύομαι πολύ υψηλότερα και μεγαλύτερα από τις δικές μου επιθυμίες ή ανάγκες. Ζω μια ζωή που ξεπέρασε κάθε όνειρο που είχα θέσει για τον εαυτό μου, γιατί όταν τα παρέδωσα όλα στον Θεό, Εκείνος τα εκπλήρωσε όλα με έναν εξαιρετικό τρόπο!».



