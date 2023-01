Η Σερένα Γουίλιαμς βαπτίστηκε Μάρτυρας του Ιεχωβά, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στη ζωή της.

Η Σερένα Γουίλιαμς πριν από το US Open το 2018 είχε εκπλήξει τον κόσμο του τένις, ανακοινώνοντας πως δεν θα γιόρταζε τα πρώτα, αλλά και κανένα γενέθλια της κόρης της Αλέξις-Ολίμπια.

Όταν είχε ρωτηθεί για το λόγο απάντησε: «Είμαστε Μάρτυρες του Ιεχωβά και δεν πιστεύουμε σε αυτό».

H 42χρονη παίκτρια των 23 τίτλων σε Majors, την Κυριακή (8/1) βαπτίσtηκε Μάρτυρας του Ιεχωβά, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στη ζωή της. Η βάπτιση έγινε στη συνέλευση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο West Palm Beach της Φλόριντα.

Serena Williams, the famous Tennis player got baptized today at the Jehovah's Witness Assembly in West Palm Beach Florida.



According to the Governing Body of the religious sect in Watchtower 2019, study 40, paragraph 14, only baptised Witnesses will be saved. pic.twitter.com/wd9E897pFL