Μαυρωτάς: «Η ΕΠΑΘΛΑ έχει διϋπηρεσιακή τεχνογνωσία, αποδίδει καρπούς»

Με απόλυτη επιτυχία έγινε η απολογιστική ημερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) για το 2025 και ο προγραμματισμός των δράσεών της.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην -κατάμεστη από εκπροσώπους όλων των αθλητικών φορέων- Αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ, η απολογιστική ημερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) για το 2025 και ο προγραμματισμός των δράσεων και των πρωτοβουλιών για το 2026. Η ΕΠΑΘΛΑ, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, αποτελεί τον κεντρικό εθνικό μηχανισμό για την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, συντονίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – κρατικούς, θεσμικούς, αθλητικούς και διωκτικούς – και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση στον ελληνικό αθλητισμό.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος τόνισε ότι κάθε χρόνο το Υπουργείο εντείνει τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων, μιας σύγχρονης και διαρκώς εξελισσόμενης απειλής που πλήττει ευθέως τις αξίες και την αξιοπιστία του αθλητισμού. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Πολιτεία δεν θα διστάσει να εμπλουτίσει περαιτέρω τα διαθέσιμα εργαλεία στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αξιοποιώντας και τη διεθνή εμπειρία, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, η ΕΠΑΘΛΑ, μετά από πέντε χρόνια παρουσίας, έχει επιτύχει τη διάχυση της ευαισθητοποίησης στην αθλητική οικογένεια και θεωρείται πλέον ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος των Αρχών, τις οποίες συντονίζει και με τις οποίες συνεργάζεται για την καταπολέμηση της χειραγώγησης στον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο της παρουσίασής του, ο κ. Μαυρωτάς παρέθεσε ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία για το 2025:

• 101 αναφορές που αντιστοιχούν σε 55 υποθέσεις και αφορούν 17 αθλήματα, με το ποδόσφαιρο να συγκεντρώνει σχεδόν τις μισές (51) αναφορές. Τη μερίδα του λέοντος είχε η Superleague 2, ενώ το 2025 υπήρξαν αναφορές και για αγώνες της Superleague.

• Περίπου 60% των αναφορών προήλθαν από την πλατφόρμα και τα κανάλια της ΕΠΑΘΛΑ, ενώ 15 αναφορές προήλθαν από τη Sportradar (έναντι 40 το 2022).

• Για υποθέσεις στοιχηματικού χαρακτήρα συντάχθηκαν 15 πορίσματα, εκ των οποίων τα 6 (40%) προωθήθηκαν για περαιτέρω ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

• Διεκπεραιώθηκαν 40 παραγγελίες προς την ΕΛ.ΑΣ. και τα Πρωτοδικεία για την ανάλυση σχετικών υποθέσεων.

• Πάνω από τις μισές αναφορές (54/101) δεν είχαν στοιχηματικό χαρακτήρα, αλλά αφορούσαν κυρίως καταγγελίες παραβίασης κανονισμών.

«Η ΕΠΑΘΛΑ δίνει έμφαση στη διεθνή εκπροσώπηση και στην ενεργό συμμετοχή στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων. Το modus operandi, με βάση και τη διεθνή εμπειρία, περιλαμβάνει τα στάδια: Πληροφορία, Παρακολούθηση, Επιχείρηση, Κατάσχεση, Ανάλυση και Αποδείξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά o γ.γ.Αθλητισμού.

Παρεμβάσεις Θεσμικών Φορέων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι των βασικών θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στην ΕΠΑΘΛΑ ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας και της κοινής στρατηγικής στην αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων. Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, αναφέρθηκε στη διαχρονική και ουσιαστική συνεργασία με την ΕΠΑΘΛΑ, επισημαίνοντας ότι έχει διαμορφωθεί κοινή γλώσσα και σαφής προσανατολισμός στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Ο Αθλητικός Εισαγγελέας Αθηνών, Απόστολος Γραμμένος, τόνισε ότι τα χειραγωγημένα παιχνίδια πλήττουν ευθέως την αξία του ευ αγωνίζεσθαι, υπογραμμίζοντας τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του φαινομένου. Ο Επικεφαλής της ΔΑΟΕ, Βασίλειος Πλεξίδας, ανέδειξε τις σημαντικές επιχειρησιακές επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί μέσω διεθνών συνεργασιών με οργανισμούς όπως η Europol και η Interpol.

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του Προέδρου της αντίστοιχης Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού της Κύπρου, Στέφανου Σκορδή, ο οποίος χαρακτήρισε την ΕΠΑΘΛΑ «πρότυπο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» για το φαινόμενο των χειραγωγημένων αγώνων, αναδεικνύοντας την αξία της πρόληψης.

Ο κ. Σκορδής προσέφερε στον Πρόεδρο της ΕΠΑΘΛΑ, Γιώργο Μαυρωτά, τιμητική πλακέτα, σε αναγνώριση της αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών στο μείζον θέμα των χειραγωγημένων αγώνων. Σημειώνεται ότι η Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο εξωτερικό εκπροσωπώντας τη χώρα μας.

Διεθνής Εμπειρία – Εκπαίδευση – Συζήτηση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεθνή εμπειρία και στην ανάγκη εκπαίδευσης και πρόληψης. Ο Ευάγγελος Αλεξανδράκης (IOC) υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης και της πρόληψης, ενώ ο Γιάννης Μπράχο (FIFPRO) ανέδειξε τη σημασία της προστασίας των αθλητών και των δικαιωμάτων τους.

Τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο Καθηγητής ΤΟΔΑ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Συντονιστής της Ομάδας Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης της ΕΠΑΘΛΑ, Αθανάσιος Στρίγγας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο των αθλητικών φορέων.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με διαδικτυακή δραστηριότητα μέσω της εφαρμογής mentimeter.com, την οποία συντόνισε ο κ. Πασχαλίδης από το Τμήμα Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθώς και με διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων με κάρτες, που συνέβαλε στην κατανόηση του πολυεπίπεδου έργου της ΕΠΑΘΛΑ. Η ΕΠΑΘΛΑ συνεχίζει με ενισχυμένο σχεδιασμό για το 2026, επενδύοντας στην πρόληψη, την εκπαίδευση, τη διεθνή συνεργασία και τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών, με στόχο τη θωράκιση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας του ελληνικού αθλητισμού.