Την επιστροφή της Έλενας Μπάκα στο τμήμα βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε ο «Δικέφαλος του Βορρά» έως το τέλος της σεζόν στη Volley League...

Ξανά στα «ασπρόμαυρα» η Έλενα Μπάκα, η οποία επέστρεψε στον ΠΑΟΚ για να ενισχύσει το τμήμα βόλεϊ γυναικών έως το τέλος της σεζόν στη Volley League.

Προσθέτοντας στο ρόστερ της την νεαρή ακραία, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να βρει ξανά τον δρόμο προς τις νίκες, μιας και μετράει πέντε σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Το απόγευμα του Σαββάτου (13/12, 16:30) οι «ασπρόμαυρες» θα βρεθούν απέναντι στον Ολυμπιακό για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος σε ένα αρκετά απαιτητικό ματς.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Έλενα Μπάκα, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Γεννημένη στις 15/10/2001, η Έλενα Μπάκα αγωνίζεται ως ακραία και έχει ύψος 186cm.

Ξεκίνησε την καριέρα της από τον Άρη τη σεζόν 2017-18, καταγράφοντας τις πρώτες της παραστάσεις από την Volley League γυναικών, σε πολύ νεαρή ηλικία. Η επόμενη σεζόν 2018-19 την βρήκε και πάλι εκεί.

Στη συνέχεια ακολούθησε το... αμερικανικό όνειρο, πηγαίνοντας στο Saint Mary's College, συνδυάζοντας παράλληλα σπουδές αλλά και βόλεϊ. Στο Saint Mary's College ήταν μέχρι το 2022, ολοκληρώνοντας την... δοκιμασία της στην Αμερική, στο Κολέγιο του Κάνσας.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στην Ελβετία, και πιο συγκεκριμένα στην Ντιούντιγκεν, αποκομίζοντας τις πρώτες της εμπειρίες και από το ευρωπαϊκό επίπεδο, παίζοντας στο CEV Women's Challenge Cup.

Την αγωνιστική σεζόν 2023-24, ξεκίνησε στο γαλλικό πρωτάθλημα, με την φανέλα της Σαμαλιέ, ενώ το δεύτερο μισό επέστρεψε στην Ελλάδα και τον Άρη.

Την περσινή αγωνιστική σεζόν (2024-25) πραγματοποίησε την πρώτη της θητεία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ F&U, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εξαιρετική πορεία της ομάδας, με την συμμετοχή της ομάδας στους τελικούς της Volley League γυναικών.

Το πρώτο μισό της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στην Πολωνία και πιο συγκεκριμένα στην Πάλατς Μπίντγκοστς, έχοντας εξαιρετική εικόνα και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα της.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της χώρας μας, με την οποία συμμετείχε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2023.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Έλενα Μπάκα, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

"Δεν περίμενα ότι το «εις το επανιδείν» που είπα την άνοιξη θα γινόταν πραγματικότητα εντός λίγων μηνών. είμαι πολύ χαρούμενη για την επανένωση μου με την ομάδα!. Δεν ήταν εύκολη η αλλαγή, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κ. Κωνσταντίνο Αμοιρίδη, και τον Γιάννη Γιαννάκη που έσπευσαν και στήριξαν την μεταγραφή μου. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό να πετύχουμε όλους μας τους στόχους και ελπίζω για το καλύτερο, με υγεία πάνω από όλα. Ο στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα ψηλά, εκεί που της αξίζει. Φυσικά, όταν παίζεις για ένα τέτοιο σωματείο όπως ο ΠΑΟΚ ανυπομονείς για την στήριξη του κόσμου καθώς μας δίνει πολύ ενέργεια να παίζουμε πλάι του!".

Καλώς ήρθες πίσω στον ΠΑΟΚ, Έλενα!».