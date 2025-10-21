Οκτώ αθλητικές ομοσπονδίες θα στηριχθούν οικονομικά από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των αθλητών για το «Λος Άντζελες 2028».

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο πλαίσιο υποστήριξης στις αθλητικές ομοσπονδίες και στα αιτήματά τους για στήριξη της προετοιμασίας των αθλητών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Αντζελες, αποφάσισε να δοθούν 268.195 ευρώ σε οκτώ ομοσπονδίες.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ Δημοσθένης Γυρούσης, συγκέντρωσε όλα τα αιτήματα, εισηγήθηκε να δοθεί το παραπάνω ποσό σε οκτώ Αθλητικές Ομοσπονδίες, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Οι επιχορηγήσεις που εγκρίθηκαν

Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων 89.740 ευρώ για να καλυφθεί η προετοιμασία 10 αθλητών για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Ελληνική Ομοσπονδία Αντιπτέρισης 2.000 ευρώ.

Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 4.895 ευρώ για τη συμμετοχή του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδονησίας.

Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο 33.400 ευρώ.

Ελληνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο 31.240 για την προετοιμασία των αθλητών και των αθλητριών της Εθνικής ομάδας.

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης 86.520 ευρώ για τις Εθνικές ομάδες beach volley.

Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος 10.750 ευρώ για τη συμμετοχή της Εμμανουέλας Κατζουράκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε Καγιάκ 9.650 ευρώ για τη συμμετοχή του Στέφανου Δημόπουλου σε αγώνες και καμπ προετοιμασίας.

Συνολικά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει δώσει μέσα στο 2025 για Ολυμπιακή Προετοιμασία, 819.800 ευρώ με στόχο να βοηθήσει τις Αθλητικές Ομοσπονδίες να στηρίξουν τους αθλητές υψηλού επιπέδου.