13οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού: Η Αθήνα φοράει τα αθλητικά της

Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, η καρδιά του εργασιακού αθλητισμού θα χτυπά δυνατά στην Αθήνα.

Οι 13οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού επιστρέφουν πιο πλούσιοι από ποτέ, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.000 συμμετέχοντες από εταιρείες, οργανισμούς και ιδιώτες που αγαπούν τον αθλητισμό… μέσα και έξω από το γραφείο!

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε παράταση συμμετοχών μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία των Αγώνων.

Νέα αθλήματα, νέες εμπειρίες

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενείται στο Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού, ενώ παράλληλα αγώνες θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις της Αττικής.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 διαφορετικά αθλήματα, με μερικά εντυπωσιακά νέα entries:

Aquathlon , ένας δυνατός συνδυασμός κολύμβησης και τρεξίματος.

, ένας δυνατός συνδυασμός κολύμβησης και τρεξίματος. Hado , το άθλημα μικτής πραγματικότητας που φέρνει την τεχνολογία στο γήπεδο.

, το άθλημα μικτής πραγματικότητας που φέρνει την τεχνολογία στο γήπεδο. Backgammon (αγωνιστικό τάβλι), που παντρεύει παράδοση και στρατηγική.

Φυσικά, δεν λείπουν και οι «κλασικές αξίες»: τένις, πινγκ πονγκ και το πλέον trendάτο padel!

Το μεγάλο ραντεβού: Athens Company Run

Στις 12 Οκτωβρίου, το Athens Company Run αναμένεται να συγκεντρώσει δεκάδες ομάδες και δρομείς κάθε επιπέδου. Οι συμμετέχοντες θα τρέξουν ή θα περπατήσουν στις διαδρομές των 2,5 χλμ., 5 χλμ. και 10 χλμ., στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Χωριού, σε ένα event που συνδυάζει ευεξία, ομαδικότητα και διασκέδαση.

Ποιοι στηρίζουν τη διοργάνωση

Οι Αγώνες τελούν υπό τις αιγίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, των Ελληνογαλλικού και Ελληνογερμανικού Εμπορικών Επιμελητηρίων, και του ΣΕΒ.

Χορηγοί είναι οι ΑΒ Βασιλόπουλος, FILA και ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ, η Καθημερινή, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ο Athens 9,84, το Πρώτο Πρόγραμμα και φυσικά το Gazzetta.

Περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: www.hocsh.org