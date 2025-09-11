Με εντυπωσιακές ιστιοδρομίες ξεκίνησε στη Σύρο το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist U16

Με τη συμμετοχή 171 ιστιοπλόων από 35 ομίλους της χώρας ξεκίνησε στη μαγευτική Σύρο το open πανελλήνιο πρωτάθλημα Οπτιμιστ U16.

Από τις πρώτες ιστιοδρομίες φάνηκε το υψηλό επίπεδο των ιστιοπλόων μας οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για έναν σπουδαίο αγώνα. Η ζωντανή μετάδοση του αγώνα από την ομάδα Live Streaming της ΕΙΟ στο κανάλι της στο You Tube είναι ένα επιπρόσθετο κίνητρο για τα αγόρια και τα κορίτσια να διακριθούν κι αυτό επιδιώκουν.

Στα αγόρια έχουν γίνει τρεις ιστιοδρομίες και οι πρώτοι 6 της γενικής βαθμολογίας των 100 σκαφών είναι:

1. Νίκος Παππάς Ν.Ο Βόνιτσας 9 βαθμοί

2. Ιωάννης Παπαγεωργίου Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 10

3. Δημήτρης Σπονδυλίδης Ν.Ο. Θεσσαλονίκης 11

4. Γεώργιος Καρναβάς Ν.Ο. Βουλιαγμένης 15

5. Γεώργιος Κούντος Ν.Ο. Καλαμακίου 17

6. Αλέξανδρος Πάλλης Ν.Ο. Καλαμακίου 19

Τα 71 κορίτσια έχουν τρέξει δυο κούρσες και η κατάταξη έχει ως εξής:

1. Ευαγγελία Χατζηϊωακειμίδη Α.Ν.Ο.Γ. 4

2. Μαντλέν Γκαμπάντ Ν.Ο.Ε. 7

3. Ελένη Μαργαρίτη Ν.Ο. Κατερίνης 12

4. Νεφέλη – Βασιλεία Πετρούλη Ν.Ο. Αρτέμιδας Σπάτων 14

5. Κυριακή Γεωργακοπούλου Ν.Ο.Τ.Κ. 17

6. Δέσποινα Βλαχάκη Ν.Ο. Πάρου 18

Διοργανωτής είναι ο Ν.Ο. Σύρου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, το Λιμενικό Ταμείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με υποστηρικτή υγείας το ΕΚΑΒ. ΜΕΤΡΙΑ εμφάνιση πραγματοποιούν οι τέσσερις Ελληνες ιστιοπλόοι που

συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL U23 της Πορτογαλίας. Μετά από 12 ιστιοδρομίες στα κορίτσια η Δανάη Ποντίφηξ είναι 29η με 239

βαθμούς σε σύνολο 48 σκαφών από 19 χώρες και η Δανάη Γιαννούλη ακολουθεί στην 30η θέση με 259 βαθμούς. Στα αγόρια ο Πέτρος Κονταρίνης είναι 57ος με 185 βαθμούς μεταξύ 95 σκαφών από 28 χώρες και ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης βρίσκεται στην 60η θέση με 195 βαθμούς.