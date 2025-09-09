Οι διοργανωτές του Great North Run τύπωσαν λάθος πόλη στα μετάλλια και στα μπλουζάκια του αγώνα

Σάλος στον φετινό Great North Run, αφού τα μετάλλια και τα μπλουζάκια των συμμετεχόντων έφεραν κατά λάθος χάρτη της Σάντερλαντ αντί για τη Νιούκαστλ, προκαλώντας αντιδράσεις.

Οι διοργανωτές του Great North Run ζήτησαν δημόσια συγγνώμη μετά την… γκάφα με τα φετινά μετάλλια και τα μπλουζάκια των δρομέων. Χιλιάδες συμμετέχοντες ανακάλυψαν ότι αντί για τον ποταμό Τάιν και τον χάρτη της Νιούκαστλ, τα μετάλλια απεικόνιζαν τον ποταμό Γουέαρ και τη Σάντερλαντ, την παραδοσιακή αντίπαλο της πόλης.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε (6-7/9), περισσότεροι από 60.000 δρομείς τερμάτισαν στη διαδρομή των 13,1 μιλίων από τη Νιούκαστλ ως το Σάουθ Σιλντς, με 200.000 θεατές να τους χειροκροτούν. Όμως πολλοί Τάινσαϊντερς εξέφρασαν τον εκνευρισμό τους στα social media για τη… γεωγραφική γκάφα.

Τη Δευτέρα, οι διοργανωτές παραδέχτηκαν το λάθος και διέψευσαν τις φήμες ότι η αλλαγή υποδήλωνε νέο δρομολόγιο για την επόμενη χρονιά. Σε ανακοίνωσή τους έγραψαν:

«Ζητάμε συγνώμη! Ο χάρτης στο μπλουζάκι και το μετάλλιο δείχνει τον ποταμό Γουέαρ, αλλά ήταν απλώς λάθος. Όλα τα άλλα είναι σωστα,οι αστέρες της Νιούκαστλ ήταν στη γραμμή εκκίνησης και το Stadium of Light στο μετάλλιο.»

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Great North Run, Sir Brendan Foster, παραδέχτηκε με χιούμορ ότι ούτε ο ίδιος είχε προσέξει το λάθος, παρά το γεγονός ότι ζει στον Τάιν όλη του τη ζωή. «Αν είχα τρέξει χθες, θα φορούσα το μετάλλιο με υπερηφάνεια, παρά το λάθος», τόνισε.

Στο πλευρό της διοργάνωσης, ο διάσημος μποξέρ και influencer Τόμι Φούρι συμμετείχε στον αγώνα και έγινε ξανά viral για τον… εκρηκτικό τερματισμό του. Ο 26χρονος, αδερφός του , φάνηκε να σπρώχνει δύο άνδρες στο πέρασμά του για να τερματίσει με καθαρή διαδρομή, όπως είχε κάνει και σε προηγούμενους αγώνες.