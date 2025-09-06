Βρούτσης: «Αύξηση του ποσοστού του Στοιχήματος προς τον επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό»

Τι δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης στα εγκαίνεια του Περιπτέρου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Αθλητισμού στην 89η ΔΕΘ

Με κεντρικό μήνυμα ο «Αθλητισμός Αλλάζει» και με το βλέμμα στο μέλλον με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και στον Αθλητισμό, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης εγκαινίασε το Περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ένα περίπτερο γεμάτο δράση, χαμόγελα και σημαντικές ειδήσεις, που κέντρισε και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην καθιερωμένη του περιήγηση στη ΔΕΘ, κατά την πρώτη μέρα της Έκθεσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακολούθησε δρώμενο με ακροβατικές ασκήσεις και τραμπολίνο από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες της ακροβατικής γυμναστικής, συνομίλησε με Ολυμπιονίκες, φωτογραφήθηκε με το νέο αίμα του ελληνικού αθλητισμού και παρέλαβε μία μπλούζα με το όνομά του από την ομάδα «Τζάμπολ αγάπης».

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά, μελών της Κυβέρνησης, διακεκριμένων προσωπικοτήτων του Αθλητισμού, εκπροσώπων Ομοσπονδιών, Σωματείων, αθλητικών φορέων και πλήθους κόσμου, ο κ. Βρούτσης παρουσίασε το έργο που έχει επιτελεστεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. Αθλητισμού τον τελευταίο χρόνο, δίνοντας έμφαση:

Στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του, μέσω της πρωτοποριακής πλατφόρμας e-Kouros, δίνοντας την είδηση ότι στο τέλος του χρόνου θα είναι διαθέσιμη και η σχετική εφαρμογή για τα κινητά όλων των πολιτών, το My Kouros APP.

Στην εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στον Αθλητισμό για την Ανίχνευση Νέων Ταλέντων.

Στην απόλυτα πετυχημένη πολιτική της Κυβέρνησης για τη μείωση της οπαδικής βίας, με την ψήφιση καινοτόμων διατάξεων για την περιφρούρηση των γηπέδων.

Στον αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για πλήρως αδειοδοτημένες αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αποκλειστικό και αδιαπραγμάτευτο κριτήριο την ασφάλεια αθλητών, αθλουμένων και θεατών.

Στις δράσεις των Οργανωτικών Επιτροπών του Υπουργείου, MotorSport Greece, Cycling Greece, Diving Greece και Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας & Αξιών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ. Ο κ. Βρούτσης ανέφερε μάλιστα ότι επίκειται αναβάθμιση του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου, ΔΕΗ Tour Of Hellas από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας UCI, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου.

Στις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη διευκόλυνση του ερασιτεχνικού αθλητισμού με τις δωρεάν μετακινήσεις των σωματείων με τις 77 άγονες γραμμές των επιδοτούμενων πλοίων.

Στην εξασφάλιση της προετοιμασίας των Εθνικών μας Ομάδων, δωρεάν σε όλα τα ΕΑΚ για την προπονητική χρήση, με την επισήμανση ότι τα έσοδα αυτά για τα ΕΑΚ θα τα καλύπτει με έξτρα χρηματοδότηση το Υπουργείο Αθλητισμού, μετά από σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Στα έργα αναβάθμισης στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης και τη μεγάλη αύξηση χρηματοδότησης σε Καυτανζόγλειο και ΕΑΚ.

Σημαντική είδηση αποτέλεσε η ανακοίνωση του κ. Βρούτση για την αύξηση του ποσοστού που κατευθύνεται στον Αθλητισμό από τη φορολόγηση των κερδών του Στοιχήματος.

«Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ποσοστού του Στοιχήματος προς τον επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η αύξηση αυτή θα είναι τονωτική ένεση για το σύνολο του Αθλητισμού και θα διανεμηθεί με τις ίδιες διαφανείς διαδικασίες, προς όλους», τόνισε σχετικά.

Αναλυτικότερα τα θέματα που έθιξε στην ομιλία του ο κ. Βρούτσης, με σύνθημά του «O Αθλητισμός Αλλάζει, οι Αξίες του κυριαρχούν» ήταν:

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – e-Kouros

Πλήρης χαρτογράφηση του αθλητικού οικοσυστήματος.

Σχεδιασμός πολιτικών με δεδομένα, αριθμούς, διαφάνεια.

Στοχευμένος σχεδιασμός με 125 αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα.

Διαθέσιμη εφαρμογή στα κινητά όλων των πολιτών με όλες την πληροφορία για τον ελληνικό αθλητισμό στο τέλος του 2025, My Kouros App.

Καινοτομία – Τεχνητή Νοημοσύνη

Εφαρμογή AI στον αθλητισμό για τον εντοπισμό και την ανάδειξη νέων ταλέντων με αντικειμενικά δεδομένα, με το καινοτόμο πρόγραμμα «Ανιχνευτής Ταλέντων», της Οργανωτικής Επιτροπής «Δ.Βικέλας».

Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για προσωποποιημένη αξιολόγηση κάθε μαθητή.

Δημιουργία ενός εθνικού δικτύου καταγραφής αθλητικών δεξιοτήτων στα παιδιά.

Στήριξη Ερασιτεχνικού Αθλητισμού

Δωρεάν μετακινήσεις νησιωτικών σωματείων στα δρομολόγια άγονης γραμμής

Δωρεάν προετοιμασία Εθνικών Ομάδων στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα

Νέα διάταξη για την ένταξη ερασιτεχνικών σωματείων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Διπλασιασμός χρηματοδότησης του συνόλου του αθλητισμού μέσα στη διάρκειας ενός ολυμπιακού κύκλου: από 250 εκ. € (2021) σε 500 εκ. € σήμερα.

Ασφάλεια – Αντιμετώπιση Βίας

4 νέοι νόμοι με ευρεία συναίνεση στη Βουλή και άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα των ελληνικών γηπέδων.

Κάμερες σε γήπεδα, ηλεκτρονική ταυτοποίηση εισιτηρίων, προσωποποιημένες κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα.

Αναμόρφωση ΔΕΑΒ με αυτοματοποιημένες ποινές.

Αυστηροί κανόνες αδειοδότησης, απινιδωτές, απογραφή εγκαταστάσεων, πρόσβαση για ΑμεΑ.

Η Ελλάδα πρότυπο τεχνογνωσίας, από ευρωπαϊκές χώρες τόσο σε θέματα αντιμετώπισης της βίας όσο και της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων μέσω της ΕΠΑΘΛΑ.

Διεθνείς Διοργανώσεις

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις- Επόμενη Διοργάνωση 25–28 Ιουνίου 2026.

ΔΕΗ Tour of Hellas – Διεθνής ποδηλατικός γύρος – Επόμενη Διοργάνωση 13–17 Μαΐου 2026.

Diving Greece – Επόμενη Διοργάνωση – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 στον Μύτικα, με έναρξη 11 Σεπτέμβρη (33 χώρες, 131 αθλητές).

Η Θεσσαλονίκη στο προσκήνιο

Καυτανζόγλειο: Έργα αναβάθμισης ύψους 14 εκ. €.

Αλεξάνδρειο: Παραχώρηση στην ΚΑΕ Άρης – αναγέννηση του μπάσκετ.

ΕΑΚ Θεσσαλονίκης: Πρόσθετη χρηματοδότηση 1,5 εκ. € για μικρά και μεγάλα έργα.

Μίκρα: Σε πορεία αναγέννησης.

Κολυμβητήριο Σταυρούπολης: Χρηματοδότηση 300.000 € για απρόσκοπτη λειτουργία των σωματείων του Υγρού Στίβου και τη χειμερινή περίοδο, μετά την προσωρινή αναστολής λειτουργίας του Εθνικού Κολυμβητηρίου.

Παραχώρηση Καυτανζογλείου στον ΠΑΟΚ (σε κοινή χρήση με την ΠΑΕ Ηρακλής) μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα για τη Νέα Τούμπα.

Η Θεσσαλονίκη ισότιμα με την Αθήνα: Κόμβος αθλητισμού για Βόρεια Ελλάδα & ΝΑ Ευρώπη».

Από το πλήθος των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Περίπτερο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Αθλητισμού ξεχώρισε η παρουσίαση, για πρώτη φορά, του καινοτόμου Αθλητικού – Εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΙ για παιδιά με τίτλο: «Ανιχνευτής Ταλέντων» με τη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών από σωματεία της Θεσσαλονίκης και Ολυμπιονικών, με στόχο την ενθάρρυνση των νέων παιδιών να ασχοληθούν με τον Αθλητισμό και την ανάδειξη των επόμενων πρωταθλητών μας.

Παράλληλα, διεξήχθησαν πλήθος αθλητικών δράσεων τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του Περιπτέρου, στις οποίες οι επισκέπτες συμμετείχαν βιωματικά, παρουσία Ολυμπιονικών, Πρωταθλητών, διεθνών ποδοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστών.