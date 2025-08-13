Nαύπακτος: Το Παπαχαραλάμπειο Στάδιο συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους
Με ανακοίνωσή της η αρμόδια και διοικούσα επιτροπή του Παπαχαραλάμπειου Εθνικού Σταδίου κάνει έκκληση προς τον κόσμο για βοήθεια προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Ελλάδας. Στις εγκαταστάσεις του Σταδίου όποιος μπορεί και θέλει μπορεί να παραδίδει νεαρά, ξηρά τροφή, καλλύρια για τα μάτια, μάσκες, είδη προσωπικής υγιεινής και οποιοδήποτε σχετικό συσκευασμένο προϊόν για να δοθούν στην αρμόδια Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να βοηθήσουν τους πυρόπληκτους.
