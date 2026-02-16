Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε την παρακάμερα του ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τις αντιδράσεις στον πάγκο και την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Μαντί Καμαρά στο φινάλε να ξεχωρίζουν.

Σε ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση και δυνατές στιγμές, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 στην Τούμπα, με τις λεπτομέρειες να καθορίζουν την εξέλιξη της αναμέτρησης και τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα του αγώνα, αποτυπώνοντας όσα δεν κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός: τις αντιδράσεις του πάγκου, την ένταση των παικτών και τον παλμό της εξέδρας σε κάθε κρίσιμη φάση του παιχνιδιού.

Η πιο χαρακτηριστική εικόνα έρχεται από το 87ο λεπτό. Στη μεγάλη ευκαιρία του Μαντί Καμαρά, όταν ο μέσος του ΠΑΟΚ βρέθηκε σε θέση για το γκολ της νίκης αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ο πάγκος των γηπεδούχων «πάγωσε». Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατέρρευσε κυριολεκτικά στο χορτάρι, οι συνεργάτες του έπιασαν το κεφάλι τους και οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως χάθηκε η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα.

Στο βίντεο καταγράφονται επίσης οι αντιδράσεις του κόσμου της Τούμπας, η ένταση μετά το χαμένο πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη, αλλά και η συνεχής επικοινωνία του τεχνικού τιμ με τους παίκτες σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.