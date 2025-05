Στο επίκεντρο τρεις σημαντικές ενότητες στη δεύτερη μέρα του 1ου Πολυθεματικού Συνεδρίου Αθλητισμού

Στη δεύτερη ημέρα του 1ου Πολυθεματικού Συνεδρίου Αθλητισμού του Υπουργείου Αθλητισμού συνεχίστηκαν οι εργασίες σε τρεις θεματικές ενότητες...

Με τίτλο «Ο Αθλητής στο Επίκεντρο» οι ενότητες "ασφάλεια και την ευημερία στον αθλητισμό", "άθληση, διατροφή και υγεία" και "χρηστή διακυβέρνηση αθλητικών ομοσπονδιών" συζητήθηκαν στη δεύτερη ημέρα του 1ου Πολυθεματικού Συνεδρίου Αθλητισμού.

Τις εργασίες άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος αναφέρθηκε:

στη θεσμοθέτηση της Διαρκούς Επιτροπής Ασφάλειας και Ευημερίας στον Αθλητισμό

στην υποχρέωση ορισμού Υπευθύνου Ασφάλειας και Ευημερίας σε κάθε Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον Νόμο 5176/25

και στη γενικότερη στρατηγική του Υπουργείου για την πρόληψη της διαπροσωπικής βίας και τη διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος στον αθλητισμό.

Στη συνέχεια, παρουσίασαν μέτρα πρόληψης και προστασίας παιδιών και ευάλωτων αθλητών:

ο Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

ο Αβραάμ Αληχανίδης, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στον αθλητισμό και την αντιμετώπιση της παρενόχλησης/κακοποίησης μίλησαν:

ο Γιώργος Πίγκος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου

η Βασιλική Μπαλτά, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Ολυμπιακών Θεμάτων, Αθλητικής και Πολιτιστικής Προβολής του Υπουργείου

Για τα οφέλη του Εργασιακού Αθλητισμού στην προαγωγή της υγείας και ευεξίας καθώς και για την ανάπτυξή του, τοποθετήθηκαν:

ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς και ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, τους Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μηλαπίδης οι οποίοι αναφέρθηκαν στις μεγάλες προοπτικές συνεργασίας των δύο Υπουργείων για την προώθηση του εργασιακού αθλητισμού και την άσκηση στους χώρους εργασίας.

ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας Σπύρος Καραβούλης ο οποίος μίλησε για τις διοργανώσεις εργασιακού αθλητισμού

και ο Καθηγητής Εμβιομηχανικής – Εργονομίας και Αθλητικής Τραυματολογίας, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Dept MMK, Karolinska Institute, Σουηδία, Παναγιώτης Τσακλής που μίλησε για την ασφαλή άσκηση στους χώρους εργασίας.

Για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), τις δυνατότητες πρόσβασης όλων στον αθλητισμό και τις καλές πρακτικές μίλησαν:

ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου ΠΑγΟ, Παντελής Μαγκλάρας

ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Στοιχείων Φορέων ΠΑγΟ του Υπουργείου

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, παρουσίασε το πλαίσιο αξιολόγησης των Ομοσπονδιών του προγράμματος ΧΙΛΩΝ με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το 2024 καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των σωματείων που συνδέεται με τον αντικειμενικό και διαφανή τρόπο κατανομής των χρημάτων από το στοίχημα.

Ο Βασίλης Κάκκος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού και Προϊστάμενος Αγωνιστικού Αθλητισμού του Υπουργείου, ανέλυσε τα στρατηγικά σχέδια των αθλητικών ομοσπονδιών.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος “All In Plus” (συμμετοχή 21 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), από:

τη Σοφία Τασσοπούλου, Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης

την Κατερίνα Καραδενίζογλου, Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου ΠΑγΟ

Από τις πιο δυνατές στιγμές στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος All in Plus, ήταν οι βιωματικές εμπειρίες που κατέθεσαν διακεκριμένες γυναίκες από τον χώρο του Αθλητισμού και συγκεκριμένα

Σοφία Σακοράφα, Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ, Πρωταθλήτρια Ευρώπης

Μαρία Πρεβολαράκη, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Πάλης

Διονυσία Αλεξανδρή, Διεθνής Αθλήτρια Καλαθοσφαίρισης

Αθηνά Παπαφωτίου, Διεθνής Αθλήτρια Πετοσφαίρισης

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του προγράμματος ACTION PLUS, το οποίο αφορά την εκπαίδευση στελεχών Ομοσπονδιών στην εφαρμογή του Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης, από:

την Κωνσταντίνα Μαρινάκου, Προϊσταμένη

την Κατερίνα Αλούπη

και την Ελευθερία Αξιώτη, όλες οι ομιλήτριες από το Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης του Υπουργείου

Η αυριανή, 3η και τελευταία ημέρα του Συνεδρίου (14 Μαΐου) θα είναι αφιερωμένη στον: Επαγγελματικό Προσανατολισμό νέων και διακεκριμένων αθλητών υψηλού επιπέδου.

Στο επίκεντρο: