Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν πινακίδες και σιδερένια κομμάτια από την οροφή σταδίου στην Ινδία πριν από τον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου κρίκετ ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Σρι Λάνκα.

Σε παραλίγο τραγωδία κινδύνευσε να εξελιχθεί ο αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος κρίκετ ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Σρι Λάνκα στο στάδιο Εκάνα στην πόλη Λάκνοου της Ινδίας.

Εξ αιτίας των ισχυρών ανέμων ξεκόλλησαν από την οροφή τού σταδίου διαφημιστικές πινακίδες και κομμάτια σίδερου που έπεφταν στις κερκίδες.

Scary scenes at Ekana Stadium, Lucknow.



Hoardings are falling and fans running for cover. #AUSvSL #AUSvsSL

/Atnomani pic.twitter.com/7kwVsSbMn0