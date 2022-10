Παγκόσμιο Κύπελλο Rugby League: Βαριά ήττα 72-4 για την Ελλάδα από την Σαμόα

Η Ελλάδα δεν κατάφερε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να ανταγωνιστεί την Σαμόα και ηττήθηκε με το βαρύ 72-4, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Rugby League.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα τα βρήκε… σκούρα κόντρα στην Σαμόα και ηττήθηκε με το βαρύ 72-4, αποχαιρετώντας και μαθηματικά τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, μετά και την ήττα από την Γαλλία στην πρεμιέρα.

Ρεαλιστικός στόχος της Ελλάδας, βέβαια, δεν ήταν ποτέ η πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά, που διεξάγεται στα γήπεδα της Αγγλίας, αλλά η απόκτηση εμπειριών και παραστάσεων, καθώς αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση της Εθνικής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το παιχνίδι κόντρα στην Σαμόα ήταν μονοδιάστατο από την αρχή, με τους αντιπάλους της Εθνικής να προηγούνται 42-0 στο ημίχρονο. Το μοναδικό try της Ελλάδας πέτυχε ο Λάχλαν Ιλίας.

Greece lightning!



Lachlan Ilias with the vision and finish to open Greece's scoring#RLWC2021 | #SAMGRE | @BBCSport pic.twitter.com/BcGnMrcTPG