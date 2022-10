Παγκόσμιο Κύπελλο Rugby League: Ήττα για την Ελλάδα στην πρεμιέρα, 34-12 από τη Γαλλία (vids)

Η παρθενική εμφάνιση της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο Rugby League συνοδεύτηκε με ήττα κόντρα στη Γαλλία με 34-12 στο Ντονκάστερ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, για το οποίο αποτελεί τεράστια επιτυχία και μόνο η παρουσία στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κύπελλο Rugby League, δεν έκανε κακή εμφάνιση, όμως η δύο φορές αργυρή (1954, 1968) και τρεις φορές χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια (1970, 1972, 1992) Γαλλία αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ομάδα του Στιβ Γεωργαλλή.

Το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου η Γαλλία ήταν σαφώς ανώτερη, ήταν 20-0 με τους Ντεζαριά, Ζιγκό και Ζουλιέν να σκοράρουν με tries και τον Μουργκ να μετράει τρία conversions κι ένα penalty.

Το σκηνικό στο δεύτερο 40λεπτο όμως άλλαξε, με την Ελλάδα να ανεβάζει στροφές και να ψάχνει το πρώτο της try σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό τελικό ήρθε στο 56ο λεπτό με το σκορ στο 26-0 (Μουργκ try και conversion), όταν ο Σιτένι Ταουκάμο σκόραρε με try και ο Λάχλαν Ιλίας πέτυχε το conversion για το 26-6.

The first ever try for Greece at a Rugby League World Cup, historic!



Taukamo goes over following a perfectly weighted kick from Mead.#RLWC2021 | @BBCSport | @GreekRL | #FRAGRE pic.twitter.com/veVASFzJmC — Rugby League World Cup 2021 (@RLWC2021) October 17, 2022

Οι Γάλλοι δεν σταμάτησαν μετά το try της Ελλάδας και με penalty του Μουργκ έκαναν το 28-6 και με try του Ζουλιέν και conversion του Μουργκ έγραψαν το 34-6.

Οι Έλληνες διεθνείς, όμως, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με πολλή όμορφη ατομική ενέργεια ο Νίκος Μούργιος στο 79ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο try για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με τον Ιλίας να ευστοχεί ξανά στο conversion για το τελικό 34-12.

Η αποστολή της Ελλάδας στο πρώτο ιστορικό της παιχνίδι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου Rugby League: Ρόμπινσον, Ταουκάμο, Κωνσταντίνου, Μούγιος, Μιτσιάς, Ιλίας, Μιντς, Τουλιάτου, Μαμουζέλος, Σελ, Ζαμπατίδης, Φλόκας, Μαγούλιας, Κάμπος, Γκαλ, Νιανιάκας, Δαρδαμάνης

On a historic night for Greek Rugby League, the Titans did not disappoint!



Two brilliant tries on their Rugby League World Cup debut, which was your favourite?#RLWC2021 | @BBCSport | @GreekRL | #FRAGRE pic.twitter.com/usXIbtipFp — Rugby League World Cup 2021 (@RLWC2021) October 17, 2022

Αποτελέσματα - Βαθμολογία Α’ ομίλου

Αποτελέσματα Α’ ομίλου

Αγγλία - Σαμόα 60-6

Γαλλία - Ελλάδα 34-12

Βαθμολογία Α’ ομίλου

1. Αγγλία 2

2. Γαλλία 2

3. Ελλάδα 0

4. Σαμόα 0

Επόμενη αγωνιστική Α’ ομίλου

22/10 Αγγλία - Γαλλία

23/10 Σαμόα - Ελλάδα