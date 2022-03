Οργή στο Twitter για παίκτη του NFL που επαίρεται επειδή σκότωσε βούβαλο με τόξο

Οργή επικρατεί στα Social Media για τον σταρ του NFL, Ντέρεκ Γουλφ, ο οποίος πόζαρε δίπλα σε βουβάλι 900 κιλών το οποίο σκότωσε με... βέλη!

Σάλο προκάλεσε στα Social Media ο παίκτης των Baltimore Ravens, Ντέρεκ Γουλφ, καθώς την Κυριακή (6/3) ανέβασε φωτογραφίες στo Ιnstagram, στις οποίες πόζαρε δίπλα σε βουβάλι βάρος 900 κιλών, το οποίο σκότωσε με δύο βέλη και μάλιστα στη μια εξ αυτών κρατούσε την τρυπημένη καρδιά του ζώου! Ο 32χρονος σταρ του NFL και πρωταθλητής του Super Bowl το 2016 με τους Denver Broncos στην ανάρτηση του... υπερηφανευόταν για το «κατόρθωμα» του και την ευστοχία του με τα βέλη και έκανε λόγο για «όνειρο ζωής».

Φυσικά ουκ ολίγες ήταν οι αντιδράσεις κατά του Γουλφ στα Social Media, στα οποία κατηγορήθηκε για τοξική αρρενωπότητα και κατέκριναν την επιλογή του να «διασκεδάσει» σκωτώνοντας ένα ζώο το οποίο βρίσκεται κοντά στη ζώνη των υπό εξαφάνιση απλά για την... πλάκα του.

Ok people....y'all still mad at Michael Vick over his dog fighting, please feel free to show Derek Wolfe the same energy! https://t.co/DXj0IFarKI