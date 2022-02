Οριστικό: Ο Τομ Μπρέιντι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το NFL

O θρυλικός Τομ Μπρέιντι ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από το NFL.

Οι εικασίες και οι φήμες των προηγούμενων ωρών, διαλύθηκαν από τον ίδιο τον Τομ Μπρέιντι, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το NFL. Ο 44χρονος GOAT του αμερικάνικου ποδοσφαίρου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ανακοίνωσε με μακροσκελή ανακοίνωσή του το τέλος της λαμπρής καριέρας του.

Ο κατά πολλούς κορυφαίος Αμερικανός αθλητής στην ιστορία και δεδομένα καλύτερος quarterback που έχει αγωνιστεί ποτέ στο NFL αποσύρεται, έχοντας στο πλούσιο παλμαρέ του επτά Superbowl, 3 NFL MVP και πέντε Superbowl MVP. Σε 20 χρόνια με τους New England Patriots κέρδισε έξι πρωταθλήματα και ένα στην πρώτη του σεζόν στην Τάμπα με τους Buccaneers.

«Οι συμπαίκτες μου, οι προπονητές, οι συναθλητές μου και οι οπαδοί μου αξίζουν το 100% από εμένα», «αλλά αυτή τη στιγμή, είναι καλύτερο να αφήσω τον αγωνιστικό χώρο στην επόμενη γενιά αφοσιωμένων και αφοσιωμένων αθλητών». έγραψε ο Μπρέιντι.

Πριν από τη σημερινή του ανακοίνωση ο Μπρέιντι δεν είχε επιβεβαιώσει την προ τριών ημερών αναφορά του ESPN πως σχεδιάζει να αποσυρθεί.

O ίδιος τόνιζε πως το «σκεφτόταν ημέρα με την ημέρα». Όμως η στιγμή έφθασε και ο Μπρέιντι πήρε τη μεγάλη απόφαση. «Η καριέρα μου ως παίκτης ήταν μια συναρπαστική διαδρομή πέρα από τη φαντασία μου και γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Όταν είσαι μέσα σε αυτό κάθε μέρα, πραγματικά δεν σκέφτεσαι κάθε είδος τέλους. Είναι δύσκολο για μένα να το γράψω. Μου άρεσε η καριέρα μου στο NFL και τώρα είναι καιρός να επικεντρώσω τον χρόνο και την ενέργειά μου σε άλλα πράγματα που απαιτούν την προσοχή μου» σημείωσε στη δήλωσή του.

Η επόμενη ημέρα θα τον βρει να ασχολείται με τις επιχειρήσεις που συνίδρυσε, όπως η TB12 Sports και η πλατφόρμα NFT Autogpagh.io.

Πέντε φορές MVP στο Super Bowl

Ο Μπρέιντι έγινε ντραφτ από τους Patriots στον 6ο γύρο του νραφτ του NFL το 2000 και θεωρείται από πολλούς ως ο καλύτερος quarterback που εμφανίστηκε στο σπορ. Συμμετείχε 10 φορές στο Super Bowl και αναδείχθηκε νικητής επτά φορές με δύο ομάδες. Σε πέντε περιπτώσεις αναδείχθηκε MVP στο Super Bowl.

O Μπρέιντι ολοκληρώνει την καριέρα του στο ΝFL ως ο κορυφαίος όλων των εποχών σε pass touchdowns (624), σε passing yards (84.520) και σε ολοκληρωμένες πάσες (7.263).

