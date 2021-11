Μαυρωτάς: «Ο αθλητισμός μπορεί να καταρρίψει τους κοινωνικούς φραγμούς και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο»

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Πρόληψη του εξτρεμισμού των Νέων μέσω του Αθλητισμού» (SPEY-Sport for Prevention of Extremism in Youth) παρουσιάστηκε στο Υφυπουργείο Αθλητισμού σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Καταλανικών Αθλητικών Ομοσπονδιών.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Πρόληψη του εξτρεμισμού των Νέων μέσω του Αθλητισμού» (SPEY-Sport for Prevention of Extremism in Youth) παρουσιάστηκε σήμερα στο Υφυπουργείο Αθλητισμού σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Καταλανικών Αθλητικών Ομοσπονδιών (UFEC- Federation Union of Catalonia) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPEY χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την U.F.E.C. (Καταλανική Ένωση Αθλητικών Ομοσπονδιών) με τη συνεργασία και άλλων αθλητικών φορέων, Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και συνεργατών. Συνδυάζει αθλητικές πρακτικές και δεξιότητες με στόχο την ελαχιστοποίηση των παραγόντων που προκαλούν ακραίες και βίαιες συμπεριφορές στους νέους. Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται να αναδειχθεί η σημαντικότητα του αθλητισμού ως εργαλείο πρόληψης, αντιμετώπισης και εξάλειψης φαινομένων εξτρεμισμού.

Για τα οφέλη του Αθλητισμού και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί, μεταξύ άλλων, να παίξει στην άρση των ανισοτήτων, των διακρίσεων και στην πρόληψη φαινομένων εξτρεμισμού, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην ημερίδα ο γγΑ Γιώργος Μαυρωτάς. Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην Αθήνα τους συμμετέχοντες, τους διοργανωτές και τους καλεσμένους στη σημερινή ημερίδα της Ένωσης Καταλανικών Αθλητικών Ομοσπονδιών (Sports Federation Union of Catalonia). Ο αθλητισμός προωθεί την υγεία, την ευημερία, χτίζει εμπιστοσύνη και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ψυχικής υγείας. Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ομαδικής δουλειάς και στην αλληλεγγύη, χαρακτηριστικά που βοηθούν στη δημιουργία ενός ειρηνικού και δημιουργικού περιβάλλοντος στις κοινωνίες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, στηριζόμαστε πολύ στους νέους, που αποτελούν τη βάση και το μέλλον της κάθε κοινωνίας.

Ο αθλητισμός έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη φαινομένων εξτρεμισμού στο αρχικό τους στάδιο, καθώς αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Ο αθλητισμός μπορεί να καταρρίψει τους κοινωνικούς φραγμούς και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό διάλογο. Ο αθλητισμός ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη και συνοχή, ενώνει τους ανθρώπους καθώς και τις κοινότητές τους. Όπως έχει αναφέρει ο Μαντέλα, «ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο». Έχει τη δύναμη να εμπνεύσει, να ενώσει λαούς, με έναν μοναδικό τρόπο. Μιλάει στους νέους με τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Ο αθλητισμός είναι το κατεξοχήν όχημα ενσωμάτωσης, συμμετοχής, άρσης των ανισοτήτων, ανοχής απέναντι στην διαφορετικότητα, κατά του ρατσισμού. Από τη δική μου εμπειρία ως αθλητής, συνειδητοποίησα ότι ο αθλητισμός είναι ένα σπουδαίο σχολείο. Σου μαθαίνει αυτά που δεν θα σου μάθει κανείς άλλος.

Είμαι βέβαιος ότι μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Πρόληψης του Εξτρεμισμού των Νέων μέσω του Αθλητισμού» (SPEY- Sport for Prevention of Extremism in Youth) όλοι οι συνεργάτες και συμμετέχοντες σε αυτό, θα αναδείξετε πόσο πολύ μπορεί να συμβάλει ο αθλητισμός στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση φαινομένων εξτρεμισμού.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Όλοι εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού προσβλέπουμε στην οικοδόμηση υγιέστερων και ισχυρότερων νεότερων γενεών, πρόθυμων να εργαστούν και να δημιουργήσουν, στηριζόμενες στις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός που βασίζεται σε αξίες είναι αυτός που χρειαζόμαστε».