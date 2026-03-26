Στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, την Τασκένδη βρίσκεται η Δέσποινα Γεωργιάδου για να πάρει μέρος το Σάββατο (28/3) στη σπάθη γυναικών στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου συνεχίζει την αγωνιστική της δράση στο παγκόσμιο κύπελλο σπάθης που θα διεξαχθεί στην Τασκένδη, από την Παρασκευή 27 έως την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Η Ελληνίδα ξιφομάχος, Νο9 στην παγκόσμια κατάταξη, ταξίδεψε στην πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν μαζί με τον προπονητή της Χρήστο Σαΐνη, με στόχο μία ακόμη σημαντική διάκριση.

Η προσπάθειά της θα ξεκινήσει το Σάββατο 28 Μαρτίου απευθείας από το ταμπλό των 64. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν συνολικά 152 αθλήτριες, μεταξύ των οποίων και η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Μισάκι Εμούρα από την Ιαπωνία.

Παράλληλα, ελληνική παρουσία θα υπάρξει και στο παγκόσμιο κύπελλο σπάθης ανδρών στη Βουδαπέστη, με τη συμμετοχή του Αδαμάντιου Μάριου Μπερζοβίτη. Ο Έλληνας ξιφομάχος θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις την Παρασκευή 27 Μαρτίου, με στόχο την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό, το οποίο θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα, ενώ στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν συνολικά 247 αθλητές.