Απαράδεκτη απόφαση από τους διοργανωτές στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ξιφασκίας, που απέβαλαν την Ολγα Κάρλαν από την Ουκρανία, επειδή δεν έδωσε το χέρι στην Ρωσίδα αντίπαλό της.

Θύελλα διαμαρτυριών έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός άνευ αγώνα χθες, της Ολγα Κάρλαν από την φάση των «16» στη σπάθη του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, επειδή δεν έδωσε το χέρι της στην αντίπαλό της, την Ρωσίδα Αννα Σμιρνόβα.

Η Κάρλαν κέρδισε τον αγώνα και στο τέλος η Σμιρνόβα αντί για την εθιμοτυπική χειραψία προέταξε το ξίφος της, όπως έκαναν στην περίοδο του κορονοϊού. Η Κάρλαν όμως, λόγω του πολέμου των δύο κρατών, δεν έπραξε το ίδιο και η Σμιρνόβα έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, ζητώντας να αποβληθεί η Ουκρανή!

#Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her rival from #Russia Anna Smirnova.



The Ukrainian defeated the Russian woman at the World Championships with a score of 15:7. pic.twitter.com/XHTPb1kyDy