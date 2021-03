Ο πρόεδρος της Ζενίτ στο gazzetta.gr: «Η πρώτη ομάδα που προσφέραμε εμβολιασμούς στο γήπεδο»

Η πρωτοβουλία της Ζενίτ να χορηγήσει δωρεάν το εμβόλιο Sputnik V για τον Covid-19 στους φιλάθλους το Σάββατο 13 Μαρτίου πριν τον εντός έδρας αγώνα με την Αχμάτ Γκρόζνι έκανε όπως είναι φυσιολογικό το γύρο του κόσμου.

Μπορεί τα ματς στην Αγία Πετρούπολη και τη Ρωσία γενικά να διεξάγονται με κόσμο - η Ζενίτ κόβει κατά μέσο όρο 17.094 εισιτήρια ανά ματς - αλλά το εγχείρημα κέντρισε το ενδιαφέρον σύσσωμης της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Οι πρωταθλητές Ρωσίας προσφέρουν (αρχής γενομένης από το ματς με την Αχμάτ, αλλά θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα τρία ματς στην Gazprom Arena») δωρεάν το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V (91,6% αποτελεσματικό μετά τις δύο δόσεις) κατά του κορονοϊού σε όλους τους φιλάθλους που παρευρίσκονται στους εντός έδρας αγώνες τους.

Η διαδικασία είναι όσο απλή όσο ακούγεται. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι (υποχρεωτικά άνω των 18 ετών) θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας τους, ενώ ειδικό ιατρικό τιμ θα τους εξετάζει πριν δώσει το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό.

Το Gazzetta.gr προσέφυγε στη Ζενίτ για να μελετήσει σε βάθος αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία ενδεχομένως να αποτελέσει οδηγό για το μέλλον στα πρώτα βήματα εξόδου του αθλητισμού από την πανδημία.

Ο πρόεδρος της ρωσικής ομάδας, Αλεξάντερ Μεντβέντεβ, εξηγεί ότι το κλαμπ προσφέρει τις υποδομές και το προμόσιον, ενώ η όλη διαδικασία συντελείται και επιτηρείται από τις υγειονομικές αρχές.

«Η οργάνωση, η διανομή και συντονισμός της εμβολιαστικής διαδικασίας γίνεται από τις υγειονομικές αρχές - συμπεριλαμβανομένων του κέντρου προληπτικής ιατρικής και της επιτροπής υγείας - της Αγίας Πετρούπολης. Η Ζενίτ παρέχει τις υποδομές και βοηθά στην παροχή των πληροφοριών. Αυτά είναι τα έξοδα που αναλαμβάνει η ομάδα. Η ομάδα αναλαμβάνει την οργάνωση στις υποδομές της, το προμόσιον και την ειδησεογραφική κάλυψη της διαδικασίας».

Είναι εθελοντικός ή υποχρεωτικός ο εμβολιασμός; Είναι υποχρεωτικό να έχει εμβολιαστεί κάποιος για να τού επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο; Τι συμβαίνει όταν κάποιος δεν επιθυμεί να κάνει το εμβόλιο;

«Η εμβολιαστική διαδικασία στο γήπεδό μας είναι όπως και στην υπόλοιπη Ρωσία. Είναι ένα εθελοντικό σχήμα χωρίς καμία προτεραιότητα. Στο ματς με την Αχμάτ Γκρόζνι όποιος ήθελε να εμβολιαστεί μπορούσε να το κάνει.

Οι εμβολιασμοί στο γήπεδο γίνονται σε εθελοντική βάση. Το καθήκον μας είναι να ενημερώσουμε τους οπαδούς για τους εμβολιασμούς που προσφέρουμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν το εμβόλιο με έναν πιο βολικό τρόπο. Ο κάθε οπαδός μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του αν θέλει να εμβολιαστεί ή όχι».

Θα είναι το εμβόλιο το... εισιτήριο του μέλλοντος για ποδοσφαιρικούς αγώνες κι εν γένει αθλητικά γεγονότα; Ο Αλεξάντερ Μεντβέντεβ κρατά χαμηλά την μπάλα και θεωρεί τον εμβολιασμό ως ένα επιπρόσθετο ισχυρό μέτρο για να καταστεί το γήπεδο ασφαλής χώρος μπροστά στην απειλή του ιού.

«Δεν έχουμε επαρκή πληροφορία ακόμη για να προβλέψουμε τον αντίκτυπο του εμβολίου για το μέλλον. Από την άλλη θέλουμε το γήπεδο να είναι ένα μέρος όσο το δυνατόν πιο ασφαλές για όλους τους φιλάθλους. Υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί για να εξασφαλίσουμε αυτήν την ασφάλεια.

Τηρούμε τις αποστάσεις (social distancing), μοιράζουμε γάντια και μάσκες και έχουν υγειονομικούς υπαλλήλους διαθέσιμους. Οι εθελοντικοί εμβολιασμοί είναι ένα επιπρόσθετο μέτρο ασφαλείας που επιτυχημένα εφαρμόσαμε στο προηγούμενο εντός έδρας ματς της Gazprom Arena».

Μπορεί η είδηση να διαδόθηκε ταχύτατα σε όλη την υφήλιο, αλλά πώς την υποδέχτηκαν οι φίλαθλοι της Ζενίτ, οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης; Ο πρόεδρος της Ζενίτ στέκεται στη σημασία του εμβολιασμού στο γήπεδο, καθώς η διαδικασία γίνεται σε ένα μέρος που είναι οικείο - σαν το σπίτι - για κάθε φίλαθλο.

«Αν και θα ήταν καλύτερο να ρωτούσατε τους ίδιους τους οπαδούς, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε λάβει θετικά μηνύματα μέχρι τώρα. Το πρόγραμμα είναι εθελοντικό, δίνουμε σε όποιον θέλει την ευκαιρία να εμβολιαστεί σε ένα μέρος οικείο γι' αυτόν. Οι φίλαθλοι το έχουν υποδεχτεί πολύ καλά».

Το Ισραήλ παρόντος του Μπένιαμιν Νετανιάχου επέτρεψε την είσοδο εμβολιασμένων φιλάθλων στο ματς της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ με τη Χαπόελ Κφαρ Σαβά (14/3). Η Ζενίτ άνοιξε το δρόμο στη Ρωσία; Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλες ομάδες στη χώρα;

«Η Ζενίτ έγινε η πρώτη ομάδα που προσέφερε εμβολιασμούς στο γήπεδο και αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό ότι κάποια άλλη ομάδα θα εφαρμόσει αντίστοιχο πρόγραμμα. Αλλά είμαστε διαθέσιμοι να προσφέρουμε χείρα βοηθείας σε άλλες ομάδες αν έτσι μπορεί να γίνει το ποδόσφαιρο πιο ασφαλές και εκ νέου πιο προσβάσιμο».

