Ποδοσφαιρικός αγώνας από την εξέδρα εν μέσω πανδημίας και εμβόλιο κατά του Covid-19 πάνε πακέτο στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Οι πρωταθλητές Ρωσίας ξεκίνησαν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, προσφέροντας δωρεάν το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V (91,6% αποτελεσματικό μετά τις δύο δόσεις) κατά του κορονοϊού σε όλους τους φιλάθλους που παρευρίσκονται στους εντός έδρας αγώνες τους!

Η αρχή έγινε από το ματς με την Αχμάτ Γκρόζνι, στον οποίο η προσέλευση ξεπέρασε τους 17.000 θεατές και το εγχείρημα θα συνεχιστεί στα εναπομείναντα τρία παιχνίδια στη «Gazprom Arena» μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος στις 3 Μαΐου.

Όπως έχει ανακοινώσει ο σύλλογος, οι φίλαθλοι (αποκλειστικά άνω των 18 ετών) θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας τους, ενώ ειδικό ιατρικό τιμ θα εξετάζει τον κάθε φίλαθλο πριν δώσει το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό.

It's matchday and #SputnikV COVID-19 vaccinations are being administered at the Gazprom Arena starting two hours before kick-off

Supporters wishing to get a vaccination should bring their ID and health card (SNILS) #ZenitAkhmat

Details https://t.co/GUVKhhzdQ6 pic.twitter.com/wPjY9aTws7

