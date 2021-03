Οι 14 πιο ισχυρές γυναικείες προσωπικότητες του πλανήτη (pics & vids)

Καθεμία γυναίκα είναι διαφορετική, μοναδική, υπέροχη κι έχει δύναμη στα χέρια της, που αν την ανακαλύψει, μπορεί να πετύχει απίστευτα πράγματα.

Οι 14 παρακάτω γυναίκες είναι από τις πιο ισχυρές στον πλανήτη (σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε το "The CEO Magazine" στις 12/02/21) και φέρνουν κάτι ξεχωριστό στο χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης, του ακτιβισμού και της τέχνης.

Πάλεψαν σκληρά, έφτασαν πολύ ψηλά, αλλά το βασικότερο; Ήταν, είναι και θα είναι πηγή έμπνευσης για τις υπόλοιπες γυναίκες, για τους νέους και τις επόμενες γενιές.

Από την συμπονετική Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, μέχρι την νέα επιχειρηματία Aurora James, την μικροσκοπική Shani Dhanda και την επιβλητική Kamala Harris, αυτή είναι η λίστα με τις 14 πιο κυρίαρχες γυναίκες παγκοσμίως.

Κι όπως λέει και η Beyoncé... “Who run the world? Girls!”

Jacinda Ardern, Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας

Η Jacinda Ardern είναι η 40η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας και η νεότερη γυναίκα αρχηγός κράτους σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού όταν εξελέγη για πρώτη φορά το 2017, ήταν 37 ετών. Κέρδισε για δεύτερη φορά τις εκλογές τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Θεωρείται πως είναι το «νέο είδος ηγεσίας» ή «αντι-Τραμπ ηγεσίας», όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, καθώς επιλέγει να λειτουργεί με συμπόνια, αυθεντικότητα, ανεκτικότητα και καλοσύνη. Ωστόσο, δεν αφήνει πάντα το συναίσθημα να κυριαρχεί, καθώς είναι αποφασιστική και δυνατή.

Στην αρχή της πανδημίας, πήρε την απόφαση να κλείσει γρήγορα την χώρα, κάτι που αποδείχθηκε καταλυτικό για τη «μηδαμινή» διασπορά του κορονοϊού. Επίσης, αποθεώθηκε για το χειρισμό της στην τρομοκρατική επίθεση στο Κράιστσερτς τον Μάρτιο του 2019, κατά την οποία «χάθηκαν» 51 μουσουλμάνοι. Τότε, φόρεσε μια μαύρη μαντίλα για να τιμήσει τους νεκρούς και συναντήθηκε με συγγενείς των θυμάτων. Μεταξύ άλλων, παλεύει για την κλιματική αλλαγή, για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων κι υποστηρίζει τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, έχοντας βρεθεί και σε Pride, μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Grant Robertson, όπου περπάτησε και χόρεψε στους δρόμους.

Αξιοσημείωτο: Μέσα σε ένα μήνα από το μακελειό στο Κράιστσερτς, οδήγησε το Κοινοβούλιο στην απαγόρευση των περισσότερων όπλων επίθεσης και ημιαυτόματων όπλων σε ολόκληρη τη χώρα.

Celeste Barber, Κωμικός, Ηθοποιός, Συγγραφέας

Πρόκειται για το μεγαλύτερο τρολ του Instagram και μετρά 7.5 εκατομμύρια followers. Αυτό που κάνει η 38χρονη Αυστραλή Celeste Barber και μαμά 4 παιδιών, δεν το κάνει κανείς άλλος τόσο καλά, αφού αναπαριστά πόζες διασήμων με σατιρικό τρόπο. Για την ακρίβεια, είναι εκείνη, που «τόλμησε» να καυτηριάσει με μεγάλη επιτυχία τον κόσμο των διασήμων. Η πόζα της Victoria Beckam ήταν αυτή που μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την απήχησή της και συνεχίζει δυναμικά, με το κοινό της να περιμένει πως και πως κάθε φορά μια ανάρτησή της. Μάλιστα, σχεδιαστής μόδας, Tom Ford, είναι μεγάλος fan της!

Εκτός από τη... lifestyle ζωή που ζει μέσα από τους άλλους, έχει εκδόσει δύο βιβλία, το «253 βήματα για να γίνεις ένα "anti-it" κορίτσι» κι ένα παιδικό (Celeste, η καμηλοπάρδαλη που της αρέσει να γελάει). Επίσης, βοήθησε σημαντικά στις πυρκαγιές που έπληξαν την χώρα της το 2019-20, καθώς στην προσπάθειά της να συγκεντρώσει $30.000 για το Ταμείο Δωρεάς RFS Brigades της Αγροτικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, μέσω σχετικής πλατφόρμας στο Facebook, το ποσό έφτασε τα 51.3 εκατομμύρια.

Ωστόσο, όταν το ποσό συγκεντρώθηκε, έμαθε ότι το Ταμείο περιοριζόταν από το νόμο στην εκπαίδευση, στους πόρους και τον εξοπλισμό και δεν μπορούσε να ανακατευθυνθεί σε κοινότητες ή εθελοντές. Έκτοτε, άρχισε μια «μάχη» σε συνεργασία των δύο πλευρών με δικηγόρους, για να βρουν έναν τρόπο να εκταμιεύσουν τα χρήματα ευρύτερα, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι τα χρήματα δεν μπορούσαν να διατεθούν σε άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Αξιοσημείωτο: Παρά την διαμάχη για την διανομή των χρημάτων, η έκκληση συγκέντρωσης χρημάτων της Barber για «ανακούφιση από την πυρκαγιά» ήταν η μεγαλύτερη φιλανθρωπική κίνηση στην ιστορία του Facebook!

Antoinette Braybrook, CEO της "Djirra"

Το όνομά της μπορεί να μην είναι πολύ γνωστό, αλλά το έργο της είναι σπουδαίο. Για 18 χρόνια, η Antoinette Braybrook παλεύει για τα δικαιώματα Αβορίγινων γυναικών και παιδιών. Μπροστά της έχει βρει πολλά εμπόδια, όπως την Κυβέρνηση και την «απαθή» κοινωνία της Αυστραλίας, ωστόσο αυτή συνεχίζει.

Η "Djirra", της οποίας ηγείται, είναι ένας Αβορίγινος Κοινοτικός Ελεγχόμενος Οργανισμός που παρέχει πολιτιστικά ασφαλή και εξειδικευμένη νομική και μη νομική υποστήριξη σε Αβορίγινες και κατοίκους του νησιού Torres Strait, που βιώνουν οικογενειακή βία. Στην Αυστραλία, είναι 32 φορές πιο πιθανό να νοσηλετούν γυναίκες Αβορίγινες ή από το νησί Torres Strait εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας και 10 φορές πιο πιθανό να πεθάνουν.

Το 2020 εντάχθηκε στο "Victorian Honour Roll of Women", αλλά οι διακρίσεις και τα βραβεία δεν είναι αυτά που την ενδιαφέρουν. «Η μητέρα μου με εμπνέει να ζω τολμηρά και θαρραλέα. Ως γυναίκες Αβορίγινες, είμαστε δυνατές και δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ», είπε σε συνέντευξή της στο "Elle" τον προηγούμενο Ιούνιο.

Αξιοσημείωτο: Η "Djirra" άρχισε με έναν εργαζόμενο και πλέον έχει φτάσει τους 170.

Shani Dhanda, Υπέρμαχος των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία

Στα 33 της, η Shani Dhanda των 92 εκατοστών, θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες με αναπηρία στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Ο τρόπος που βλέπω εγώ την αναπηρία μου είναι ότι στην κατάστασή μου, δεν με δυσκολεύει. Είμαι "ανάπηρη", όταν αντιμετωπίζω εμπόδια ή προκαταλήψεις», είπε η ίδια στην βρετανική Vogue τον προηγούμενο Αύγουστο.

Η Shani Dhanda γεννήθηκε με μια γενετική διαταραχή των οστών, γνωστή ως «ασθένεια εύθραυστων οστών», κι είχε σπάσει τα πόδια της έξι φορές, μέχρι την ηλικία των 14. Η μητέρα της, όμως, δεν της φέρθηκε ποτέ διαφορετικά από τα υπόλοιπα αδέρφια της και έτσι η ίδια έμαθε να μην ζητάει βοήθεια, αλλά απαιτεί την αλλαγή.

Εργάστηκε για τρία χρόνια στην "Virgin Media" ως ειδικός πολυμορφίας και πολυπολιτισμικότητας κι έχει ιδρύσει το "Asian Disability Network" και το "Asian Women Festival".

Αξιοσημείωτο: Το 2019 η Dhanda λάνσαρε την "Diversability Card", η οποία είναι η πρώτη επίσημη εκπτωτική κάρτα για άτομα με αναπηρία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Kamala Harris, Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Αναμφίβολα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων μηνών, ενώ δίπλα στο όνομά της διαβάζεις συχνά τη λέξη «πρώτη». Είναι η πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η υψηλότερη θέση που έχει αναλάβει γυναίκα στις ΗΠΑ, ενώ είναι και η πρώτη Αφροαμερικανίδα και η πρώτη Ινδοαμερικανή Αντιπρόεδρος.

Έχει έρθει πολλές φορές σε διαμάχη, καθώς θεωρείτο «σκληρή στο έγκλημα» στη διάρκεια της θητείας της ως εισαγγελέας και γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια μετέπειτα. Έχει κατηγορηθεί ότι υποστήριζε ένα διεφθαρμένο και άνισο σύστημα δικαιοσύνης, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διακρίνεται από φιλοδοξία, ευφυΐα κι επιμονή.

Η φράση της μητέρας της «Kamala, μπορεί να είσαι η πρώτη σε πολλά πράγματα, αλλά φρόντισε να μην είσαι η τελευταία», είναι αυτό που έχει πάντα στο μυαλό της.

Αξιοσημείωτο: Το 2011, ούσα γενική εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, η Harris κέρδισε έναν διακανονισμό 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ιδιοκτήτες σπιτιού, που επλήγησαν από την κρίση, καθώς φέρεται να αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες τράπεζες, μέχρι να πληρούνται οι προϋποθέσεις της.

Tsai Ing-Wen, Πρόεδρος της Ταϊβάν

Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο στην Ταϊβάν, η οποία είναι γνωστή για τον θαυμασμό που τρέφει στην Margaret Thatcher. Βέβαια, είναι λίγο δύσκολο να σκεφτείς τη "Σιδηρά Κυρία" να βγάζει φωτογραφίες με τις γάτες της και να της ανεβάζει στο Instagram, όπως κάνει η Ing-Wen! Επίσης, είναι η πρώτη άγαμη πρόεδρος στην ιστορία της χώρας της.

Έχει διδακτορικό στο εμπορικό δίκαιο από το London School of Economics κι είναι διανοούμενη και καλή διαπραγματεύτρια, που έχει το σεβασμό του κόσμου. Κέρδισε τις εκλογές της χώρας της το 2020 για δεύτερη φορά, έχοντας ποσοστό πάνω από 57%.

Ως η μόνη ασιατική γυναίκα που ηγείται ενός έθνους, χωρίς να σχετίζεται με μια πρώην ανδρική πολιτική προσωπικότητα ή αρχηγό κράτους, η Tsai έχει σφυρηλατήσει το δικό της δρόμο, κάτι που την κάνει μια από τις πιο εμπνευσμένες γυναίκες στην ηγεσία. Κατάφερε να γίνει δημοφιλής και στους νέους, καθώς νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ του ίδιου φύλου το 2019. Η σταθερή υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, σε πείσμα της συνεχούς πίεσης από την Κίνα, είναι αυτό που την έχει καταστήσει ήρωα για τον λαό της.

Αξιοσημείωτο: Τον Δεκέμβριο του 2020, υπό την ηγεσία της, η Ταϊβάν συμπλήρωνε περισσότερες από 200 ημέρες χωρίς εγχώριο κρούσμα κορονοϊού, ενώ η χώρα της έχει 960 κρούσματα (928 έχουν αναρρώσει) και 9 θανάτους από την αρχή της πανδημίας!

Gülsüm Kav, Γιατρός και Συνιδρύτρια του "We Will Stop Femicide Platform"

Το "Femicide" είναι ο ορισμός του «η εσκεμμένη δολοφονία γυναίκας ή ένα κοριτσιού, ειδικά από άντρα, εξαιτίας του φύλου της». Δουλεύοντας στην Κωνσταντινούπολη ως οικογενειακός γιατρός, η Gülsüm Kav είδε από «πρώτο χέρι» την βία που ζούσαν οι γυναίκες από χέρια ανδρών. Έτσι, ήξερε πως έχει να δουλέψει σκληρά, για να αποτρέψει τη βία κι όχι απλώς αν τη θεραπεύσει.

Συνεπώς, το 2010, μαζί με άλλους ακτιβιστές, δημιούργησε την πλατφόρμα "We Will Stop Femicide", μέσω της οποίας παρακολουθεί τις δίκες, δημιουργεί πόρους για επιζώντες βίας και διατηρεί μια βάση των γυναικών που έχουν δολοφονηθεί.

Η ζήτηση για υποστήριξη έχει αυξηθεί σημαντικά εν μέσω πανδημίας, αλλά η Kav συνεχίζει να παλεύει, ακόμα και αν η τουρκική κυβέρνηση συζητά για να αφαιρέσει προστατευτικά μέτρα για τα θύματα και τις οικογένειές τους. Θεωρεί πως δεν έχει επιλογή να σταματήσει, όσο γυναίκες δολοφονούνται.

Αξιοσημείωτο: Βοήθησε να ηγηθεί το τρέχον κίνημα διαμαρτυρίας το 2020, το οποίο, μέχρι στιγμής, εμπόδισε τη συντηρητική τουρκική κυβέρνηση να αποχωρήσει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μια ευρωπαϊκή συνθήκη που αποσκοπεί στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών.

Aurora James, Ιδρύτρια του "Brother Vellies" και του "15 Percent Pledge"

Για την Aurora James, η κοινότητα ήταν πάντα στο επίκεντρο της "Brother Vellies", της αφρικανικής σειράς παπουτσιών και τσαντών που ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη το 2013. Η ηθική και βιώσιμη μάρκα πολυτελείας διαθέτει εργαστήρια στη Νότια Αφρική, την Αιθιοπία, την Κένυα και το Μαρόκο, παρέχοντας θέσεις εργασίας για εκατοντάδες παραδοσιακούς κατασκευαστές χειροτεχνίας.

Με την δολοφονία του George Floyd, ένιωσε μεγάλη απογοήτευση και είχε πει στην Vogue, με αφορμή την φωτογράφιση για το "HOPE issue": «Είδα όλους αυτούς τους ανθρώπους και τις εταιρείες να λένε πως στέκονταν μαζί μου και υποστήριζαν το "Black Lives Matter". Το διάβασα, αλλά δεν το ένιωσα. Υπήρχε μια συναισθηματική αποσύνδεση».

Η James ζητούσε περισσότερη δράση από τον κλάδο της ομορφιάς και της μόδας κι έτσι λάνσαρε το "15 Percent Pledge". Μέσω αυτού, οι λιανοπωλητές αφιερώνουν το 15% των ραφιών τους σε προϊόντα που ανήκουν σε μάρκες μαύρων ανθρώπων (η μαύρη κοινότητα είναι περίπου το 15% του πληθυσμού των ΗΠΑ, γι' αυτό επέλεξε αυτόν τον αριθμό). Μέχρι τον Δεκέμβριο, μεγάλοι έμποροι λιανικής, όπως η Macy's, η Sephora USA και η West Elm είχαν υπογράψει τη «δέσμευση» αυτή.

Αξιοσημείωτο: Να πάρει το Macy's, το κορυφαίο πολυκατάστημα στις ΗΠΑ με λιανικές πωλήσεις 24,44 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019, με το μέρος της και να εγγραφεί στο "15 Percent Pledge"!

Kiran Mazumdar-Shaw, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της "Biocon Ltd"

Είναι η πιο πλούσια αυτοδημιούργητη γυναίκα της Ινδίας και η πρώτη γυναίκα ζυθοποιός. Η μελέτη της για την παρασκευή μπύρας και τις επιστήμες ζύμωσης (με τη συμβουλή του πατέρα της, επίσης ζυθοποιός) την οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην εταιρεία της βιοτεχνολογίας.

Τα πειράματα με την ζυθοποία την οδήγησαν στην ίδρυση της εταιρείας φαρμάκων Biocon, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ινσουλίνης στην Ασία και έχει προμηθεύσει περισσότερες από δύο δισεκατομμύρια προσιτές δόσεις βιολογικών παρόμοιων ινσουλινών σε ασθενείς παγκοσμίως. Παρά τα τεράστια έσοδα της εταιρείας (800 εκ. το 2019), το 2016 η Mazumdar-Shaw υπέγραψε το "The Giving Pledge", μέσω του οποίου το 75% του πλούτου της δεσμεύεται για φιλανθρωπία.

Το 2020 πήρε το βραβείο "World Entrepreneur of the Year" και μπήκε στη λίσατ του Forbes με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες του πλανήτη.

Αξιοσημείωτο: Το 2014, η Biocon ήταν η πρώτη εταιρεία βιοτεχνολογίας της Ινδίας που μπήκε στο Χρηματιστήριο και μόλις η δεύτερη ινδική εταιρεία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο την πρώτη ημέρα της εισαγωγής της.

Ngozi Okonjo-Iweala, Διεθνής Οικονομολόγος

«Το να επενδύεις σε γυναίκες, είναι "έξυπνη οικονομία" και το να επενδύεις σε κορίτσια είναι ακόμα "πιο έξυπνη οικονομία"», είπε πρόσφατα η Ngozi Okonjo-Iweala, η οποία έγινε γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ο διορισμός της είχε μπλοκαριστεί από την διοίκηση Trump, αλλά πλέον είναι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφρικανή που ηγείται του Οργανισμού.

Αν κάποιος ξέρει τι σημαίνει «καλή οικονομική λογική», αυτή είναι η Okonjo-Iweala. Έχει πτυχίο οικονομικών από το Harvard University και από το Massachusetts Institute of Technology. Υπηρέτησε δύο φορές ως υπουργός Οικονομικών της Νιγηρίας, κάνοντας εκστρατείες κατά της διαφθοράς και του νεποτισμού, κάτι που κόστισε στο λαό της $15 δισεκ. και την ονόμασαν "Trouble Woman".

Πέρασε 25 χρόνια δουλεύοντας στην Παγκόσμια Τράπεζα, έγινε Διευθύνουσα Σύμβουλος, ενώ είναι σε δεκάδες διοικητικά συμβούλια. Είναι εργασιομανής, ροκ σταρ της οικονομίας και μια ισχυρή παγκόσμια προσωπικότητα, που προκαλεί όσο «μπελά» πρέπει, όπου πάει.

Αξιοσημείωτο: Ως υπουργός Οικονομικών της Νιγηρίας, έπεισε τον Σύλλογο Πιστωτών του Παρισιού να εξαλείψει το χρέος της Νιγηρίας, ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ακύρωσης 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Alexandria Ocasio-Cortez, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την 14η περιφέρεια της Νέας Υόρκης

«Δεν είναι σύμπτωση ότι, σε κάθε κύκλο, ο "μπαμπούλας" των Δημοκρατικών είναι γυναίκα. Κάποιους κύκλους πιο πριν ήταν η Pelosi, μετά η Hilary, τώρα εγώ», είπε η ΑΟC σε συνέντευξή της στο "Vanity Fair" τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Το ότι η ίδια είναι νέα, γυναίκα και λατίνα είναι «θέμα» για τους Ρεπουμπλικανούς, που συχνά την απαξιώνουν, λέγοντας, πως «είναι απλά για να τουϊτάρει». Η AOC (όπως την αποκαλούν οι υποστηρικτές της) σε ηλικία 29 ετών έγινε η νεότερη γυναίκα που εξελέγη στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Από την εκλογή της το 2018, η AOC δεν έχει αποχωρήσει από τις προοδευτικές πολιτικές της και δεν έχει κανένα πρόβλημα να ντροπιάσει τους Ρεπουμπλικάνους και τους συμμάχους τους, κατά τη διάρκεια των δεξιοτεχνικών της επιδόσεων.

Μία δημοκρατική σοσιαλίστρια, που πιστεύει στη δωρεάν εκπαίδευση στο κολέγιο, τη δωρεάν περίθαλψη και ότι οι ΗΠΑ μπορούν και πρέπει να επιτύχουν καθαρές εισαγωγές αερίων θερμοκηπίου έως το 2030. Παίζει το πολιτικό παιχνίδι με τους όρους της. Χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πιο πρόσφατα δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι "Among Us" στην πλατφόρμα "Twitch", για να επικοινωνήσει με τους ψηφοφόρους της. Για πολλούς, είναι το λαμπρότερο αστέρι στο μέλλον της Αμερικής.

Αξιοσημείωτο: Η AOC συμπροεδρεύει την Ομάδα για την Κλιματική Ενότητα και Κλιματική Αλλαγή με τον υπουργό John Kerry, για να βοηθήσει στη διαμόρφωση της εκλογής του εκλεγμένου Προέδρου Μπάιντεν για την κλιματική πολιτική πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ειδική ομάδα έπεισε τον Μπάιντεν να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμά του για την επίτευξη καθαρής ρύπανσης άνθρακα από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και να αφιερώσει περισσότερα χρήματα στη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Naomi Osaka, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Τένις

Η 23χρονη κορυφαία τενίστρια έγινε ευρέως γνωστή το 2018, όταν και νίκησε στον τελικό το είδωλό της, Serena Williams στο US Open. Η Osaka είναι τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Grand Slam, που εκπροσωπεί την Ιαπωνία και ας έχει μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Έχει εμπνεύσει ένα χαρακτήρα manga και ήταν μία από τους πέντε παραλήπτες του βραβείου "Sports Illustrated’s Sportsperson of the Year 2020", κυρίως για τη μάχη της κατά της φυλετικής αδικίας τον τελευταίο χρόνο.

Στο US Open, μάλιστα, η Osaka φορούσε επτά διαφορετικές μάσκες προσώπου, καθεμία με το όνομα ενός θύματος αστυνομικής βίας από τις ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας την παγκόσμια πλατφόρμα της για κοινωνικό ακτιβισμό με έναν τόσο ορατό τρόπο, είναι σαφές ότι η Osaka βρήκε τη φωνή της και μόλις αρχίζει.

Αξιοσημείωτο: Το 2020, η Osaka έγινε η γυναίκα με την υψηλότερη αμοιβή στην ιστορία, κάνοντας απίστευτα 37,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε μόλις 12 μήνες.

Nancy Pelosi, 52η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Μπήκε στο χώρο της πολιτικής σχετικά αργά, στα 47 της χρόνια, όντας μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την 12η περιφέρεια της Καλιφόρνιας από το 1987. Στις 3 Ιανουαρίου 2021, εξελέγη εκ νέου στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 4η θητεία της, ενώ από το 2003 ηγείται στους Δημοκρατικούς Βουλευτές από το 2003, ούσα η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός κόμματος στο Κογκρέσο.

Η Pelosi αντιτάχθηκε σθεναρά στον πόλεμο στο Ιράκ, καθώς και στην προσπάθεια της κυβέρνησης Bush το 2005 να ιδιωτικοποιήσει εν μέρει την Κοινωνική Ασφάλιση. Aνακοίνωσε την έναρξη ακροάσεων κατηγορίας στον Trump στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 και αποθεώθηκε για την «κόντρα» που του πήγε.

Αξιοσημείωτο: Η Pelosi «ξεκοκκάλησε» τον νόμο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας των ΗΠΑ, γνωστός και ως "Obamacare", όταν άλλοι Δημοκρατικοί έλεγαν ότι είναι αδύνατο. Σύμφωνα με το νόμο, 45 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κάτι το οποίο δεν ίσχυε στις ΗΠΑ, ενώ θα δίνεται στα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα βοήθεια, προκειμένου να πληρώνουν την ασφάλισή τους.

Özlem Türeci, Διευθύντρια Ιατρικής στην "BioNTech"

Πριν από ένα χρόνο, η Özlem Türeci και ο σύζυγός της, Ugur Sahin, προσπαθούσαν να θεραπεύσουν τον καρκίνο στην γερμανική εταιρεία τους, "BioNTech". 12 μήνες αργότερα, η ιστορία για το πως το ζευγάρι, μαζί με 600 εργαζομένους άρχισαν να δουλεύουν για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, δύο μήνες πριν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για πανδημία, είνα ήδη «θρύλος». Μαζί με την Pfizer, ανέπτυξαν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και 1.3 δισεκατομμύρια αναμένεται να παραχθούν το 2021.

Κι οι δύο επιστήμονες ήταν δισεκατομμυριούχοι πριν από το εμβόλιο ακόμα, έχοντας πουλήσει την πρώτη εταιρεία βιοτεχνολογίας τους, την "Ganymed" για $1.4 δισεκατομμύρια το 2016. Ωστόσο, το ζευγάρι, (κι οι δύο παιδιά Τούρκων μεταναστών) εξακολουθούν να οδηγούν τα ποδήλατά τους και να εργάζονται καθημερινά από το μικρό τους διαμέρισμα στη μικρή γερμανική πόλη Μάιντς, όπου μεγαλώνουν την έφηβη κόρη τους. Γιόρτασαν τα νέα για την αποτελεσματικότητα (95%) του εμβολίου COVID-19 με ένα φλιτζάνι τσάι.

Η Türeci είπε ότι αυτή και ο σύζυγός της είχαν «ηθική επιταγή» να βρουν ένα εμβόλιο για κορονοϊό. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία τους εκτιμάται τώρα στα 21,9 δισεκατομμύρια δολάρια, και με τα βραβεία Νόμπελ αναμφίβολα θα έρθει, ένα πράγμα είναι σίγουρο - η Türeci θα συνεχίσει να οδηγεί το ποδήλατό της πηγαίνοντας στη δουλειά και ολόκληρος ο κόσμος της οφείλει τις ευχαριστίες της.

Αξιοσημείωτο: Η ανάπτυξη ενός εμβολίου που είναι 95% αποτελεσματικό σε 11 μήνες - το προηγούμενο ρεκόρ για ένα σύγχρονο εμβόλιο ήταν τέσσερα χρόνια, το οποίο επιτεύχθηκε τη δεκαετία του 1960 για παρωτίτιδα.

Πηγές: The CEO Magazine, Wikipedia