Χόρχε Μέσι: Ο πατέρας - businessman πίσω από τον σταρ!

"Ποιος θα μπορούσε να είναι προετοιμασμένος για όλα αυτά;", είχε πει ο Χόρχε Μέσι, πατέρας του Λίο, το 2016. "Πιθανώς κανένας. Κανένας δεν μπορεί να προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Προσπάθησα να δω το πως διαχειρίζονται τις καταστάσεις τους άλλοι παίκτες. Όχι δεν είναι τόσο δύσκολο (όσο ήταν για τον Λίο)".

Προφανώς και κανένας δεν θα μπορούσε να είναι πραγματικά έτοιμος για να διαχειριστεί μία καριέρα όπως αυτή του Μέσι. Από την άφιξή του στη Μπαρτσελόνα στα 13 χρόνια ως το νέο μεγάλο και σούπερ ταλαντούχο αστέρι, που είχε ανάγκη την ειδική ιατρική υποστήριξη μέχρι την τωρινή του κατάσταση, που είναι στο μεγαλύτερο αδιέξοδο της καριέρας του.

Ο Λιονέλ δεν ήταν ποτέ σαν τους άλλους παίκτες. Έχει βάλει 634 γκολ κι έχει κατακτήσει 34 τρόπαια σε 15 χρόνια στην πρώτη ομάδα της Μπάρτσα. Εκτός γηπέδων παρέμεινε ένας αρκετά ταπεινός και ντροπαλός χαρακτήρας που θέλει απλά να τον αφήνουν ήσυχο και αφοσιωμένο στο ποδόσφαιρο.

Ο Χόρχε δεν είναι σαν τους άλλους agents ή όσους χειρίζονται παίκτες και ταλέντα. Προφανώς όμως είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο στο ποδόσφαιρο το να εμπλέκονται μέλη των οικογενειών με παίκτες ή να έχουν ένα διαφορετικό background πριν γίνουν μάνατζερ. Ο Ζόρζε Μέντες ήταν ένας διάσημος Πορτογάλος DJ και ο Μίνο Ραϊόλα δούλευε στην οικογενειακή πιτσαρία. Και οι δυο τους τα πήγαν περίφημα...

Ο πατέρας του Μέσι ήταν επικεφαλής τμήματος σε εργοστάσιο παραγωγής μετάλλων στο Ροζάριο. Όμως τώρα είναι το απόλυτο... αφεντικό της οικογενειακής επιχείρησης και βγάζει πάνω από 150 εκατομμύρια τον χρόνο από τα συμβόλαια του γιου του, τα εμπορικά δικαιώματα και τις συμφωνίες, τις επενδύσεις της οικογένειας και άλλες επιχειρήσεις.

Όλα τα τρόπαια, τα γκολ και οι μαγικές στιγμές του Μέσι τον έχουν συντροφεύσει στην πορεία του. Στο μεταξύ όλα αυτά τα χρόνια ο Λίο συνέχιζε να παίζει ποδόσφαιρο και να κερδίζει κούπες. Όλα αυτά μέχρι το βαρύ 8-2 στον προημιτελικό του Champions League με τη Μπάγερν Μονάχου.

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας είτε για μπλεξίματα με τον Νόμο για φοροδιαφυγή, ο Λίο με τον Χόρχε είναι αχώριστοι. Προσωπικοί σύμβουλοι και συνεργάτες έχουν έρθει και φύγει και υπήρξαν και μεγάλες διαφωνίες, όμως πατέρας και γιος συνέχισαν μαζί. Μαζί και στις καλές στιγμές, αλλά και στις κακές. Ο Αργεντίνος σταρ δεν μπορούσε να εμπιστευθεί άλλον σύμβουλο, εκτός από τον Χόρχε, κι ας ήξερε πως δεν είχε πτυχίο ή εμπειρία... «Προσπαθεί να κάνει τα πάντα για τον γιο του. Δεν έχει μάθει πώς να κάνει πίσω και να αφήσει άλλους ανθρώπους να εργαστούν με πιο επαγγελματικό τρόπο. Είναι μια καλή οικογένεια, αγαπούν ο ένας τον άλλον, αλλά δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καλοί στην οικοδόμηση σχέσεων με ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν» αναφέρει στο Athletic, πηγή κοντά στην οικογένεια.

Από την περασμένη εβδομάδα είχε δει το φως της δημοσιότητας η πληροφορία πως ο Λιονέλ Μέσι είχε την πρόθεση να αξιοποιήσει συγκεκριμένη ρήτρα για να φύγει ελεύθερος από τη Μπαρτσελόνα. Μία λεπτομέρεια που όμως ανέδειξε μία άλλη πλευρά στη σχέση των δύο ανδρών κι ενδεχομένως ο πατέρας Μέσι να μην έχει τον έλεγχο που μπορεί να είχε κάποτε στον γιο του.

Ο Χόρχε είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον πρόεδρο Μαρία Μπαρτομέου για να δουν για το μέλλον του Μέσι. Όμως η οικογένεια είναι όντως προετοιμασμένη για το επόμενο βήμα; Είναι τόσο ισχυροί; Και έχουν την δυνατότητα να παίξουν όλα τα χαρτιά τους σωστά για να επιβραβευτούν ανάλογα από την οποιαδήποτε κίνησή τους;

Ο πατέρας του Μέσι ήταν πάντα ένας οπαδός του ποδοσφαίρου, όμως η πρώτη του οργανωμένη και επίσημη παρουσία στον χώρο ήταν όταν άρχισε να βοηθάει ως προπονητής την τοπική ομάδα Γκραντόλι, όπου ο μικρός Λίο έπαιξε τα πρώτα του ματς.

"Ο Λίο πάντα άκουγε του τι του έλεγα ως προπονητής", είχε πει ο Χόρχε στο Kicker το 2013. "Ακόμα και σήμερα έτσι είναι. Ποτέ δεν μου είπε 'κοίτα είμαι 25 χρόνων και είμαι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο'. Μετά από το ματς στη Μαδρίτη τις προάλλες του είπα μερικά πράγματα. Είμαι ο ίδιος πατέρας και ακόμα σαν τον προπονητή του στη Γκραντόλι", συμπλήρωνε.

Ο τρομερά ταλαντούχος Λίο σύντομα θα ανέβαινε επίπεδο. Ξεκινώντας από τις μικρές ομάδες του Ροζάριο για να πάει στη Νιούελς Ολντ Μπόις, αλλά στα 13 του ήθελε ειδική ορμονική θεραπεία γιατί είχε επηρεαστεί η ανάπτυξή του από το πρόβλημα που είχε στα άκρα του (πόδια). Η οικογένειά του δεν ήταν φτωχή (ο πατέρας του είχε πολύ καλή δουλειά στην εταιρεία μετάλλων Acindar), όμως δεν μπορούσαν να δίνουν 900 δολάρια τον μήνα για την θεραπεία του.

Ούτε η Νιούελς μπορούσε παρά το γεγονός ότι ο μικρός Λίο έγινε μέχρι και μεγάλο θέμα στην τοπική εφημερίδα La Capital του Ροζάριο τον Σεπτέμβριο του 2000. Μόλις δύο εβδομάδες μετά το άρθρο αυτό, πατέρας και γιος είχαν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Συμμαθητές του και καθηγητές αναρωτιόντουσαν που είχαν πάει. Στη Νιούελς πίστεψαν πως είχε κλείσει σε ομάδα στο Μπουένος Άιρες. Υπήρξε ακόμα και η φήμη πως είχε ηπατίτιδα...

Ο Χόρχε και ο Λίο είχαν φύγει από τη χώρα και είχαν πάει στην Καταλονία χωρίς να πουν πουθενά που θα είναι. Εκεί, ο μικρός Λίο θα έκανε δύο εβδομάδες δοκιμαστικά στη Μπαρτσελόνα. Ο μικρός εντυπωσίασε τους πάντες με τις κινήσεις του, όμως η διοίκηση της Μπάρτσα κινήθηκε πολύ αργά ακόμα και στο να βρει μία δουλειά στον Χόρχε στην πόλη.

Όταν γύρισαν στο Ροζάριο δεν είχαν συμφωνία στα χέρια τους. Ο Χόρχε κανόνισε ο μικρός να δοκιμαστεί στη Ρίβερ Πλέιτ για να αυξήσει την πίεση στη Μπάρτσα. Ήταν τον Δεκέμβριο, όταν τότε ο Κάρλες Ρέσακ, τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα θα υπέγραφε στην περίφημη χαρτοπετσέτα το συμβόλαιο του νεαρού Μέσι παρουσία ανθρώπων της οικογενείας του και των Μινγκέλα και Γκατζιόλι.

"Στη Βαρκελώνη, τη 14η Δεκεμβρίου του 2000, παρουσία των Τζόσεπ Μινγκέλα και Οράσιο (Γκατζιόλι), ο Κάρλες Ρέσακ, τεχνικός διευθυντής της F.C. Μπαρτσελόνα, δεσμεύεται με δική του ευθύνη και παρά την αντίθετη γνώμη κάποιων να κάνει συμβόλαιο στον παίκτη Λιονέλ Μέσι, αν και εφόσον τηρηθούν οι οικονομικές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί", ανέφερε εκείνη η χαρτοπετσέτα. Ολα ήταν... έργο Χόρχε Μέσι.

Στην οικογένεια Μέσι ήταν σίγουροι πως θα έπαιρναν το ποσό των 100 χιλιάδων πεσετών τη σεζόν διότι η εκτίμηση και η πεποίθηση ήταν πως το άξιζαν. Όταν ακούει κανείς τους ανθρώπους που έχουν εικόνα από το τι συνέβη τότε καταλαβαίνει πως ο Λιονέλ Μέσι και η Μπαρτσελόνα ήταν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον.

Η Μασία, η σπουδαία Ακαδημία των Καταλανών, είναι το ιδανικό μέρος για να φτιάξει ένας νεαρός και ταλαντούχος παίκτης το προφίλ του και να εξελιχθεί. Η Μπαρτσελόνα προσέφερε στον Μέσι όλα όσα χρειάστηκε για την ομαλή και σωστή μετάβασή του από τις υποδομές στην πρώτη ομάδα. Η αλήθεια είναι πως με πατέρα τον Χόρχε τα πράγματα ήταν αυστηρά για τον νεαρό Λίο από το ξεκίνημά του.

Το πρώτο μεγάλο... δράμα για τον Λίο και την οικογένειά του ήταν 12 μήνες μετά την άφιξή τους στην Καταλονία. Η Μπάρτσα είχε έναν νέο γενικό διευθυντή που αμφισβητούσε έντονα το γιατί η ομάδα πλήρωνε περίπου 120.000 τον χρόνο για έναν πιτσιρικά που δεν είχε ακόμα ανταγωνιστικά ματς στα πόδια του.

Ο Χόρχε αντέδρασε και ήρθε σε επαφή με τον Χόρχε Βαλντάνο για να δει το πόσο εφικτή ήταν η μεταγραφή του Μέσι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά όλα διευθετήθηκαν, όμως ο διευθυντής της Μπάρτσα αντέδρασε σε αυτήν την κίνηση λέγοντας "ποιος νομίζει ότι είναι, ο Μαραντόνα;". Δεν υπήρχαν πολλοί έξω από τη Μασία ή την Αργεντινή που να ήξεραν τον Λιιονέλ, όμως ο Χόρχε ήταν αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα για να πετύχει όσα ήθελε για τον γιο του.

Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του Μέσι ήταν για το τρόπαιο «Ζουάν Γκαμπέρ» κι ένα ματς με τη Γιουβέντους τον Αύγουστο του 2005. Λίγους μήνες αφότου έγινε 18 ο Μέσι έφτιαξε ένα γκολ για τον Ινιέστα στο τελικό 2-2 για να αποθεωθεί από τον προπονητή της Γιουβέντους, Φάμπιο Καπέλο και να ακούσει πρώτη φορά το όνομά του από 90.000 κόσμο στο Καμπ Νόου. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε κάνει το ντεμπούτο του για την πρώτη ομάδα της Αργεντινής, όμως δεν μπορούσε να παίξει ακόμα στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα λόγω της πληρότητας στον αριθμό των ξένων.

Η Ίντερ προσπάθησε να αξιοποιήσει την κατάσταση και προσέφερε τρεις φορές πάνω τις αποδοχές που έπαιρνε. Ο Χόρχε έδειξε να ενδιαφέρεται πολύ για την προοπτική της Ίντερ και δεν είχε πάρει τις απαραίτητες εγγυήσεις από τον τότε αθλητικό διευθυντή της Μπάρτσα, Τσίκι Μπεκιριστάιν. Η κατάσταση αυτή ανάγκασε τον πρόεδρο Χοάν Λαπόρτα να ασχοληθεί με το θέμα.

Ο Μέσι και ο πατέρας του απέρριψαν δύο προτάσεις με μισθό πιο μικρό από την πρόταση της Ίντερ προτού επέλθει η συμφωνία για το τρίτο νέο συμβόλαιο του νεαρού μέσα σε ένα διάστημα 18 μηνών στην Μπάρτσα. Ο Λαπόρτα επίσης φρόντισε, ώστε ο Μέσι και ο πατέρας του να πάρουν ισπανικό διαβατήριο, οπότε δεν υπήρχε και κανένα θέμα συμμετοχής του στη La Liga.

Η οικογένεια των Μέσι λειτουργούσε από νωρίς σε ένα ξεχωριστό και άλλο επίπεδο χάρις στο μοναδικό ταλέντο του Λίο, όμως υπήρχαν αρκετοί που δεν έβλεπαν μία ιδανική σχέση μεταξύ πατέρα και γιου. Μία πηγή κοντά στην Μπαρτσελόνα είχε πει σχετικά: "Εάν χρειαστώ ιατρική βοήθεια θα πάω σε γιατρό. Δεν πάω στον πατέρα μου επειδή τον εμπιστεύομαι πιο πολύ ή τον ξέρω πιο καλά. Το ίδιο έπρεπε να ισχύει και για τη σχέση παίκτη - ατζέντη".

Ο Χόρχε με τους χειρισμούς είχε εξωθήσει αρκετά στελέχη της Μπάρτσα στα άκρα και είχαν ενοχληθεί πολύ, όμως ο Λαπόρτα δεν ήθελε να αποχωριστεί ούτε τον γιο ούτε τον πατέρα. Ο Λίο μέσα σε τρία χρόνια από το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα είχε γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης,πάνω κι από τον Ροναλντίνιο.

Όταν ο Σάντρο Ροσέλ έγινε πρόεδρος το 2010 οι διαπραγματεύσεις έγιναν πιο δύσκολες. Τον Δεκέμβριο του 2013 ο τότε αντιπρόεδρος Χαβιέ Φάους είπε δημόσια πως δεν βλέπει τον λόγο που θα πρέπει να βελτιώνεται το συμβόλαιο του Μέσι κάθε έξι μήνες.

"Ο κύριος Φάους δεν ξέρει τίποτα από ποδόσφαιρο και θέλει τη διοικεί τη Μπάρτσα σαν να είναι επιχείρηση ενώ δεν είναι έτσι", είχε πει ο Μέσι σε μία σπάνια συνέντευξή του στο καταλανικό ράδιο RAC1, με πολλούς να τονίζουν πως τα λόγια αυτά είχαν βγει πρώτα από το στόμα του μπαμπά του.

Ο Φάους δεν άντεξε πολύ στον σύλλογο και ο Μέσι συνέχισε να κάνει νέα deals με την ομάδα. Σύμφωνα με μία πηγή κοντά στην ομάδα ο Χόρχε ποτέ δεν έκανε σκληρές διαπραγματεύσεις στην πραγματικότητα. "Μέχρι να φτάσουμε στα πιο πρόσφατα χρόνια δεν υπήρχε καμία δυσκολία στο να πάρει ότι ζητούσε. Υπήρχαν συμβόλαια που ζήτησε που δεν τα αμφισβήτησε κανείς και τα του έδωσαν απλά", σχολίασε.

Υπήρχε και η πληροφορία πως ο Μέσι είχε αποκτήσει τέτοια δύναμη που επηρέαζε και συμπαίκτες του στο πως να λειτουργήσουν για συμβόλαιά τους, αλλά και άλλους παίκτες για να έρθουν στην ομάδα. Κάτι που παρουσιάζονταν ως φιλική συμβουλή ή προτροπή. Οι συμπεριφορές του πατέρα του Μέσι πάντως όλα τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηρίζονταν από έντονες έως κάκιστες, χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις την ποδοσφαιρική ποιότητα του γιου του.

Ο Μπαρτομέου όσον αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του πάντα στεκόταν στο ότι η σχέση της διοίκησης με την οικογένεια ήταν εξαιρετική. Επίσης πάντα διοίκηση και οικογένεια ήθελαν το ίδιο πράγμα με τον Μέσι να θέλει να κλείσει την καριέρα του στη Μπάρτσα ως νικητής.

Όταν ο Λίο πάντως υπέγραψε με τη Μπαρτσελόνα το 2001 η οικογένειά του μετακόμισε στη Βαρκελώνη, όμως η μαμά του Σεσίλια, τα αδέρφια του Ροντρίγκο, Ματίας και Μαρία - Σολ γύρισαν στο Ροσάριο. Ο Χόρχε με τον γιο του έμεναν αρχικά σε ένα σπίτι που δεν ήταν μεγάλο και τα χρήματα που έστελναν στο σπίτι επέτρεπαν σε όλη την οικογένεια να ζει καλά.

Ο Χόρχε ήταν πάντα πολύ πιο κοινωνικός από τον γιο του, όμως ειδικά στην αρχή ήξεραν ελάχιστο κόσμο στην πόλη. Πατέρας και γιος έπαιζαν παιχνίδια στον υπολογιστή, παρήγγελναν φαγητό απ' έξω και περνούσαν πολύ χρόνο ο ένας με τον άλλον. Η σχέση αυτή συνεχίστηκε και όταν ο Λίο παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια, απλά σε κάποια στιγμή ο Χόρχε γύρισε στο Ροζάριο κι έκανε τους χειρισμούς του και τις δουλειές του από εκεί μαζί με τη βοήθεια του πιο μεγάλου αδερφού του Μέσι, Ροντρίγκο.

Ο Μέσι είχε πολλούς ανθρώπους που... έτρεχαν τα πάντα για εκείνον, αλλά ο κομβικός ρόλος του πατέρα του δεν άλλαξε. Υπάρχουν δε πολλοί που πιστεύουν πως επειδή ο Χόρχε δεν είναι επιχειρηματίας και δεν ήξερε από μάνατζμεντ , αυτό επηρέασε αρνητικά υποθέσεις του γιου του όλα αυτά τα χρόνια.

Στα γραφεία της επιχείρησης της οικογένειας στη Βαρκελώνη υπήρχε ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων. Μία ρεσεψιονίστ, ένας Γερμανός αρμόδιος επί των οικονομικών, ένας πιο ειδικός σε θέματα τραπεζικών συνδιαλλαγών με το όνομα Αλφόνσο Νέμποτ που είχε αναλάβει και τις επενδύσεις του Μέσι κι ένας πρώην υπάλληλος της Μπάρτσα, ο Πάου Νέγκρε. Στα κεντρικά γραφεία υπήρχαν τρία ιδιωτικά δωμάτια; ένα για τον Χόρχε, έναν για τον Ροντρίγκο και ένα για τον Λίο. Μετά τη Χρυσή Μπάλα του Μέσι το 2009, την πρώτη που πήρε η οικογένεια στράφηκε κυρίως στον Νέγκρε για την διεθνή εμπορική αξιοποίηση του ονόματός του.

Η οικογένεια του Μέσι εκτιμάται να έχει κερδίσει πάνω από 30 εκατομμύρια ετησίως από εμπορικές συνεργασίες της με εταιρείες όπως οι Adidas, Gatorade, Huawei, Mastercard και Pepsi. Η δυναμική του Λίο και της οικογένειας είναι τέτοια που δεν ψάχνουν καν συνεργασίες. Απλά βλέπουν τις προτάσεις που τους έρχονται και αξιολογούν που θα ρίξουν το βάρος και ποιες θα δεχθούν και ποιες όχι. Είναι ξεκάθαρο πως η οικογένεια έχει βρει τον τρόπο να βγάζει πολλά εκατομμύρια από τον Λίο και να τον αξιοποιεί εμπορικά στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Κάποιοι εμπορικοί συνεργάτες είναι πιο κοντά στην οικογένεια, όπως και ο Νεγκρέ. Ακόμα και έτσι πάντως με εξαίρεση τον πατέρα του Μέσι οι περισσότεροι συνεχίζουν να θεωρούν πως σχεδόν κανένας άλλος δεν έπαιξε δραστικό ρόλο στη σκέψη του Αργεντίνου σταρ να φύγει από τη Μπαρτσελόνα. Ο κύκλος γενικά που εμπιστεύονται στην οικογένεια Μέσι είναι πολύ συγκεκριμένος και μικρός. Αυτό άλλωστε το έχει επιβάλλει ο Χόρχε Μέσι.

Οπως τονίζει σε αφιέρωμα του το «Athletic», η οικογένεια του Μέσι πάντως έχει αφήσει πολύ κόσμο με τον οποίο έχει συνεργαστεί με πολύ κακές εντυπώσεις. Αρκετοί πρώην συνεργάτες τους έμειναν άκρως δυσαρεστημένοι από το πως τους έχει φερθεί η οικογένεια. Σε ορισμένους δε ανθρώπους άφησαν την εντύπωση πως απλά ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους, αλλά όχι να μοιραστούν μαζί τους τα κέρδη της συνεργασίας τους.

Άλλοι ήταν πιο ελαστικοί. Έχοντας βρεθεί κοντά στην οικογένεια ανέφεραν ότι καταλάβαιναν το γιατί έπρεπε να προστατεύουν τόσο τον Λίο Μέσι. Μία άλλη πηγή είχε να θυμάται τη συνάντηση του Χόρχε Μέσι με τον μουσικό Ροντ Στιούαρτ σε γκαλά της UEFA στο Μονακό, όπου φαινόταν ότι ο πατέρας του Μέσι ήθελε να κάνει μίας μορφής συνεργασίας.

Οι Μέσι πλήρωσαν πέντε εκατομμύρια για να καλύψουν τις ατασθαλίες τους. Πατέρας και γιος βρέθηκαν ένοχοι για τρία αδικήματα που επέσυραν 21 μήνες φυλάκιση με αναστολή και μεγάλα πρόστιμα. Δύο εκατομμύρια για τον Λίο και 1.5 για τον Χόρχε.

Από την άλλη, το 2007 ο Μέσι μέσω του ιδρύματός του συγκέντρωσε πολλά εκατομμύρια για καλούς σκοπούς. Για το ευρωπαϊκό κέντρου για τη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου μάζεψε 30 εκατομμύρια, όπως συγκέντρωσε και πολλά χρήματα για την παιδιατρική κλινική στη Βαρκελώνη. Τον Αύγουστο του 2020 όταν πρωτομαθεύτηκε πως θα φύγει από τη Μπάρτσα ο Αργεντίνος μέσω του ιδρύματός του έδωσε 50 αναπνευστήρες σε νοσοκομεία στο Ροζάριο.

Ακόμα και έτσι όμως τα παιδιά φιλανθρωπικού σκοπού με την επωνυμία 'ο Μέσι και οι φίλοι' του προκάλεσαν προβλήματα στην οικογένεια. Και αυτό μετά από έρευνα που υπήρξε για παιχνίδια σε Μεντεγίν και Μπογκοτά με την κατηγορία του ξεπλύματος χρημάτων για εμπόρους ναρκωτικών. Ο Μέσι είχε αντιδράσει έντονα σε αυτές τις κατηγορίες το 2013. Οι ισπανικές Αρχές και όχι μόνο δεν βρήκαν κάτι το αξιόποινο από αυτές τις έρευνές τους. Όμως ήταν μία ιστορία που χάλασε αρκετά εκείνη την περίοδο την εικόνα του Μέσι.

Τα τελευταία χρόνια εκτός των άλλων και τα αδέρφια του Αργεντίνου σταρ δραστηριοποιούνται πολύ επιχειρηματικά. Το 2016 ο Ροντρίγκο και η Μαρία Σολ άνοιξαν εστιατόριο στη Βαρκελώνη και τα τραπέζια είχαν σχήμα γηπέδου και με διακόσμηση που είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο. Έκλεισε τον Οκτώβριο του 2018. Από το 2017 η οικογένεια έχει τρία δικά της ξενοδοχεία σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Σίτζες. Για όλα αυτά τον τελευταίο λόγο έχει ο πατέρας του 33χρονου.

Σχετικά πρόσφατα ο Ροντρίγκο έγινε σύμβουλος για νεαρούς παίκτες και έχει αναλάβει και ταλαντούχα παιδιά από τη Μασία. Θέλησε να έχει από κοντά τον νεαρό Ανσού Φάτι και άρχισε να παρουσιάζεται ως agent του. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στο συμπέρασμα πως μπορεί η οικογένεια να βλέπει στο πρόσωπο του Φατί τον διάδοχο του Μέσι στη Μπαρτσελόνα.

Στον κόσμο των agents πάντως ο Ροντρίγκο δεν έχει μεγάλη αντίληψη, κάτι που ίσχυε και για τον αδερφό του Πεπ Γκουαρντιόλα που ήθελε να γίνει ατζέντης. Μία ημέρα μετά τη συντριβή της Μπαρτσελόνα έγινε γνωστό πως ο Φατί ξεκίνησε συνεργασία με την Polaris Sports, εταιρεία που δουλεύει μαζί με τη Gestifute του Ζόρζε Μέντες. Αυτό σημαίνει πως ο Ροντρίγκο δεν έχει πια ελπίδες γι αυτήν την υπόθεση.

Υπάρχει από την άλλη και το παράδειγμα της σχέσης του Κριστιάνο Ρονάλντο που έως το 2018 είχε γίνει χειρότερη από ποτέ. Κυρίως σε ότι αφορά τον Πορτογάλο και τον πρόεδρο των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ. Οι δυο τους πάντα είχαν δυσκολίες στις σχέσεις τους αλλά έμειναν μαζί για 9 χρόνια και πήραν 4 τρόπαια Champions League.

Στον Μέντες, ατζέντη του Ρονάλντο, μεταφέρθηκε να βρει έναν σύλλογο που θα έδινε 100 εκατομμύρια. Ο Ζόρζε Μέντες βρήκε πολύ γρήγορα τη Γιουβέντους και το deal έγινε. Δεν ήταν κάτι εύκολο για τους φιλάθλους της Ρεάλ αλλά έγινε γρήγορα και σχετικά... ανώδυνα. Ένας τέτοιος τρόπος διαζυγίου δεν θα μπορούσε ποτέ να βγει έτσι για τον Μέσι και την Μπαρτσελόνα.

Ρεπορτάζ και πηγές κοντά στην ομάδα εμφάνιζαν τη διοίκηση να θέλει να φύγει ο Μέσι όμως για να πάρει πολλά χρήματα και να καλύψει τα κακώς κείμενα της ομάδας στο οικονομικό σκέλος. Έτσι και αλλιώς η διοίκηση της Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έφτασε σε ένα σημείο που δεν μπορεί πια να καλύπτει τους μισθούς και τα συμβόλαια του Μέσι.

Στα social media και στις τάξεις των οπαδών γενικά υπάρχει η άποψη πως η ομάδα έχει πέσει αρκετά επίπεδο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και αποκλείεται νωρίς από το Champions League. Άλλες πηγές σημειώνουν πως εάν ο Μέσι μιλούσε όσο δυναμικά αγωνιζόταν τότε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα στα αποδυτήρια. Το γεγονός ότι έγινε αρχηγός σε Μπαρτσελόνα και Αργεντινή τα τελευταία χρόνια του έδωσε την ώθηση να μιλάει περισσότερο και πιο ελεύθερα αλλά και πάλι όχι στον απαιτούμενο βαθμό. Με την παιδική του αγάπη, Αντονέλα Ροκούτσο έχει κάνει τρία παιδιά: τον Τιάγκο που γεννήθηκε το 2012, τον Ματέο (2015) και τον Τσίρο (2018). Η οικογένεια άλλαξε τον Μέσι, όπως και η επιρροή που είχε ο Χόρχε πάνω του δεν είναι η ίδια όπως όταν ήταν μικρότερος. Τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες μαρτυρούν αυτό το γεγονός. Ο πατέρας Χόρχε «φώναζε» πως ο γιος του είναι ελεύθερος, τα έβαζε με Μπάρτσα και La Liga, όμως λίγο αργότερα... σιώπησε.

Ο Μέσι στην οικογένειά του είναι ο... αρχηγός, όπως το τελευταίο διάστημα βγήκε μπροστά για την ομάδα του και για τους συμπαίκτες του και ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Ερίκ Αμπιντάλ, που αποχώρησε ως γνωστόν από τους Καταλανούς.

Ο περισσότερος φίλαθλος κόσμος γενικά έχει ταχθεί στο πλευρό του 33χρονου στις... μάχες του με τη διοίκηση της ομάδας. Μάλιστα, αρκετοί συμπαίκτες του έδειχναν να αιφνιδιάζονται από την επιθετικότητα των προσεγγίσεων του Μέσι. Αρκετοί θεωρούν πως όποια και να είναι η εξέλιξη ο Μέσι θα πρέπει να βγει και να μιλήσει ανοιχτά για όσα όσα γίνονται και το μέλλον του.

Το γεγονός ότι ο Μέσι δεν είχε πει το παραμικρό δημόσια για το μέλλον του μεχρι το απόγευμα της Παρασκευής έβαλε πολλούς σε σκέψεις αναφορικά με το εάν πατέρας και γιος συμφωνούσαν πάνω σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, πηγή στην Αργεντινή διαβεβαίωνε πως Χόρχε και Λίο έχουν την ίδια ακριβώς άποψη για την... επόμενη ημέρα του Αργεντίνου άσου. Επίσης ότι το γεγονός ότι δεν έκαναν δημόσιες δηλώσεις το προηγούμενο διάστημα ήταν μετά από προτροπή των δικηγόρων τους.

Και αυτό παρότι από το 2014 και μετά και τα προβλήματα με την φοροδιαφυγή ο Μέσι είναι σαφώς πιο ανεξάρτητος και ώριμος. Είναι πια λιγότερο εξαρτημένος από τον πατέρα του. Ο Χόρχε και ο αδερφός του Ροντρίγκο θα πουν τις απόψεις τους όμως στο τέλος ο Λίο θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή σε σχέση με το παρελθόν στην απόφαση που θα ληφθεί. Κάποιοι που είναι κοντά στο περιβάλλον του, λένε πως ο Λιονέλ κινείται στα χνάρια του πατέρα του, δυναμικός, ξέρει να παίρνει ρίσκα.

Μπορεί οι σύμβουλοι του Μέσι να έχουν να πουν τις απόψεις του όμως η απόφαση να μην εμφανιστεί στην προπόνηση της Μπάρτσα για τα τεστ ήταν του Λίο. Εκείνος έκρινε ως το πιο σωστό να μην δώσει το παρών. Ωστόσο, στο τέλος η καρδιά του Αργεντίνου σταρ ήταν αυτή που έφερε και την παραμονή, εκτός κι αν ήταν ακόμα ένα... τρικ του πανέξυπνου Χόρχε.

The story continues for Barcelona and Lionel Messi.pic.twitter.com/dyoQG0xTRS

— Squawka Football (@Squawka) September 4, 2020