Οι ισπανόφωνες ταινίες μυστηρίου - θρίλερ που μας καθηλώνουν... σπίτι! (vids)

Εδώ και αρκετά χρόνια η ισπανόφωνη κινηματογραφική βιομηχανία μας έχει συνηθίσει σε εξαιρετικές παραγωγές ταινιών μυστηρίου και ψυχολογικών θρίλερ. Ταινίες που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη χάρη στην πλοκή που έχουν, μαγνητίζοντας τον τηλεθεατή είτε στη μεγάλη οθόνη είτε στη μικρή από το σπίτι του.

Μιλώντας για σπίτι, είναι μια λέξη που έχει μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα άλλωστε στην καθημερινότητά μας, καθώς ο αναγκαστικός εγκλεισμός την εποχή του κορνοϊού που ζούμε μας έχει περιορίσει μέσα στους τέσσερις τοίχους. Έτσι πρέπει να βρίσκουμε δημιουργικές ασχολίες για να περνάμε τον χρόνο μας και οι ταινίες αποτελούν αναμφισβήτητα μια από τις βασικές επιλογές!

Επιστρέφοντας στις ισπανόφωνες ταινίες μυστηρίου – θρίλερ που είναι το θέμα μας, το γεγονός ότι μέχρι το τέλος κρατούν καρφωμένο το βλέμμα του θεατή πάνω τους, με ανατροπές και εκπλήξεις ως το φινάλε, αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Με στοιχεία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και μακριά από τα χολιγουντιανά εφέ που διαθέτουν μπόλικα οι αντίστοιχες ταινίες της αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας (χωρίς βέβαια αυτό να είναι αναγκαία κακό, γούστα είναι αυτά), τα ισπανόφωνα ψυχολογικά θρίλερ και οι ταινίες μυστηρίου από την Ιβηρική και τη Λατινική Αμερική διαθέτουν ένα δικό τους συγκεκριμένο στυλ που έχει κερδίσει το κοινό.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Οριόλ Πάουλο, Χάουμε Μπαλαγκερό, ο Ασγκάρ Φαραντί, ο Χουάν Χοσέ Καμπανέγια, ο Αντρές Μπαίς είναι κάποιοι που έχουν σκηνοθετήσει μερικές από τις πιο εκλεκτές ταινίες μυστηρίου - ψυχολογικού θρίλερ που έχουν αποσπάσει από τις καλύτερες κριτικές στο είδος τους από τους ειδικούς του σινεμά.

Ο θυρωρός – Sleep Tight – Mientras Duermes (Ισπανία – 2011)

Σε σκηνοθεσία Χάουμε Μπαλαγκερό. Ένας θυρωρός στη Βαρκελώνη που γνωρίζει άριστα τον καθένα από τους ενοίκους της πολυκατοικίας έχει ως απόλαυση να τους κάνει να υποφέρουν. Μια νεαρή κοπέλα που βλέπει αισιόδοξα τη ζωή τον εμπιστεύεται. Εκείνος επικεντρώνεται πάνω της επιθυμώντας να την κάνει να πονέσει.

Ο αόρατος επισκέπτης – The Invisible Guest – Contratiempo (Ισπανία – 2016)

Σε σκηνοθεσία Οριόλ Πάουλο. Ένας επιχειρηματίας ξυπνάει έχοντας δίπλα του την ερωμένη του νεκρή. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μη μπορώντας να δώσει εξηγήσεις για το πως συνέβη το μοιραίο, εμπιστεύεται μια πασίγνωστη δικηγόρο με την οποία θα πρέπει να συνεργαστεί έχοντας ως αντίπαλο τον χρόνο για να λύσει το μυστήριο.

Το δέρμα που κατοικώ – The skin that I live in – La piel que habito (Ισπανία – 2011)

Σε σκηνοθεσία Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ένας πλαστικός χειρούργος προσπαθεί να φτιάξει τεχνητό δέρμα, παίρνοντας ως αφορμή ένα τραγικό γεγονός, καθώς η γυναίκα του κάηκε σε τροχαίο. Τα πειράματά του γίνονται σε μια νεαρή γυναίκα, την οποία αυτός κρατάει αιχμάλωτη.

Το σώμα – The body – El cuerpo (Ισπανία – 2012)

Σε σκηνοθεσία Οριόλ Πάουλο. Η σορός μιας γυναίκας εξαφανίζεται μια νύχτα από το νεκροτομείο, του οποίου ο φύλακας σκοτώνεται το ίδιο βράδυ χτυπημένος από ένα αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Ένας επιθεωρητής αναλαμβάνει να βρει τη λύση του μυστηρίου και πρέπει να συνεργαστεί με τον σύζυγο της γυναίκας, ωστόσο θα συμβούν πολλά ανεξήγητα...

Το κρυμμένο πρόσωπο – The hidden face – La cara oculta (Κολομβία – 2011)

Σε σκηνοθεσία Αντρές Μπαίς. Ένας μαέστρος μαζί με τη γυναίκα του φεύγουν από την Ισπανία για την Κολομβία όταν αυτός προσλαμβάνεται στη φιλαρμονική της χώρας. Εκείνη ωστόσο μια μέρα τον εγκαταλείπει. Του αφήνει ένα μήνυμα, γνωρίζοντας τη σχέση που αυτός έχει αναπτύξει με μια μουσικό στην ορχήστρα. Ο ίδιος προσπαθεί να την εντοπίσει και έπειτα καλεί την αστυνομία για να αρχίσει την έρευνα.

Το μυστικό στα μάτια της – The secret in their eyes – El secreto de sus ojos (Αργεντινή – 2009)

Σε σκηνοθεσία Χουάν Χοσέ Καμπανέγια. Ένας συνταξιούχος υπάλληλος της εισαγγελίας στο Μπουένος Αϊρες θέλει να συγγράψει ένα βιβλίο για ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα που είχε συμβεί πριν από 25 χρόνια την περίοδο της δικτατορίας στην Αργεντινή. Απευθύνεται σε μια πρώην προϊσταμένη του για να τον βοηθήσει ανασύροντας ξανά την υπόθεση που τον στοιχειώνει.

Το ξέρουν όλοι – Everybody knows – Todos lo saben (Ισπανία – 2018)

Σε σκηνοθεσία Ασγκάρ Φαραντί. Μια γυναίκα επιστρέφει από την Αργεντινή στην Ισπανία για τον γάμο της αδερφής της. Ταξιδεύουν μαζί της τα δύο παιδιά της, όμως ο άντρας της μένει στο Μπουένος Αϊρες. Κατά τη διάρκεια της γιορτής πέφτει το ρεύμα και η κόρη της πέφτει θύμα απαγωγής κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Πρέπει κάποιος να πληρώσει τα λύτρα, αλλά ποιός θα είναι αυτός...