Σε έναν μαγικό ημιτελικό η Βάκιφμπανκ έκανε μυθική ανατροπή και ενώ έχανε με 2-0 από την Κονελιάνο επικράτησε με 3-2 και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League Γυναικών.

Σε ένα παιχνίδι απόλυτη διαφήμιση του βόλεϊ γυναικών, η Βάκιφμπανκ με μία μυθική ανατροπή κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Champions League. Η ομάδα από την Τουρκία παρότι έχανε με 2-0 από την πρωταθλήτρια τα δύο τελευταία χρόνια, Κονελιάνο, επικράτησε με 3-2 (22-25, 18-25, 29-27, 25-23, 15-11) και την Κυριακή θα παλέψει να κατακτήσει το 7ο τρόπαιο στην μεγάλη της ιστορία.

Οι Ιταλίδες από την πλευρά τους μετά από δύο συνεχόμενες κατακτήσεις και τρεις συνολικά, θα βρεθούν στον μικρό τελικό θέλοντας έστω την τιμητική τρίτη θέση. Στα του αγώνα η Κονελιάνο όχι απλά προηγήθηκε με 2-0, αλλά βρέθηκε με 22-24 στο τρίτο, όπως και 25-26, οι Τουρκάλες ωστόσο αντέδρασαν μαγικά και με μυθική όπως αναφέραμε ανατροπή πήραν την τεράστια νίκη και την πρόκριση.

Η Μπόσκοβιτς με 34 πόντους και η Μάρκοβα με 31 ήταν εντυπωσιακές για τις νικήτριες, ενώ για τις ηττημένες η Γκάμπι είχε 20, η Ζου 17 και η Φαρ 13.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-2 (22-25, 18-25, 29-27, 25-23, 15-11)

ΒΑΚΙΦΜΠΑΝΚ (Γκουιντέτι): Οζμπάι 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Ογκμπόγκου 8 (4/9 επ., 4 μπλοκ), Τσεμπετσίογλου 3 (3/9 επ.), Γκιουνές 9 (7/11 επ., 2 μπλοκ), Μπόσκοβιτς 34 (33/63 επ., 1 μπλοκ), Μάρκοβα 31 (31/60 επ., 47% υπ. – 21% άριστες) / Αϊκάτς (λ., 30% υπ. – 10% άριστες), Καζότ 4 (4/7 επ., 44% υπ. – 22% άριστες), Τσαλισκάν, Ατσάρ, Ντάνγκουμπιτς 7 (5/8 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. – 13% άριστες)

ΚΟΝΕΛΙΑΝΟ (Σανταρέλι): Γκάμπι 20 (20/40 επ., 42% υπ. – 25% άριστες), Ζου 17 (17/33 επ., 42% υπ. – 16% άριστες), Λούμπιαν 6 (5/8 επ., 1 άσος), Χακ 20 (18/51 επ., 2 μπλοκ), Βόλος 3 (3/4 επ.), Φαρ 13 (8/13 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ) / Ντε Τζενάρο (λ., 50% υπ. – 25% άριστες), Σκονιαμίλο, Γιούερτ, Αντίγκουε 1 (1 άσος), Ντάλντεροπ 1 (1 άσος, 33% υπ. – 33% άριστες)