Μια μεγάλη μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Φοίνικας, με τους Συριανούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 32χρονου Ιταλού διαγώνιου, Γκαμπριέλε Νέλι.

Σε μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις που έχει κάνει προχώρησε ο Φοίνικας Σύρου. Οι νησιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ιταλού διαγώνιου, Γκαμριέλε Νέλι, ενός παίκτη που έχει κάνει μεγάλη καριέρα στην χώρα του, φτάνοντας να κατακτήσει με την Τρεντίνο και το Champions League.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Φοίνικας Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον σπουδαίο Γκαμπριέλε Νέλι για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Ο Γκαμπριέλε Νέλι θα αποτελέσει με βεβαιότητα ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα που θα έχουν αγωνιστεί όχι μόνο στον Φοίνικα, αλλά συνολικά στο ελληνικό βόλεϊ, μιας και το βιογραφικό του το επιβεβαιώνει περίτρανα.

Ο 32χρονος Ιταλός (4/12/1993) έχει ύψος 2,10μ. και αγωνίζεται στη θέση του διαγώνιου. Η τεράστια εμπειρία του αποτυπώνεται στις 328 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού βόλεϊ, όπου έπαιξε για 11 σεζόν. Στο κατά γενική ομολογία καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Νέλι αγωνίστηκε σε Πάντοβα, Πιατσέντσα, Καλίπο, με την Τρεντίνο, όμως, να αποτελεί τον μεγαλύτερο σταθμό της πλούσιας καριέρας του.

Στην Τρεντίνο έκανε τα πρώτα του βήματα και αγωνίστηκε σε τρεις διαφορετικές θητείες (2012-2017, 2018-2019, 2022-2024) κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, δύο κύπελλα, ένα Super Cup, ένα CEV Cup, δύο παγκόσμια πρωταθλήματα συλλόγων. Κορυφαία του στιγμή ήταν η κατάκτηση του CEV Champions League το 2024.

Εκτός Ιταλίας, ο Νέλι έχει αγωνιστεί και σε Γαλλία (Κάννες), Ρωσία (Μπέλγκοροντ). Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες διοργανώσεις (Eurovolley, VNL), ενώ στα μικρότερα κλιμάκια έχει στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής U21.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη Σιένα μετρώντας 31 άσους, 33 μπλοκ και 44% επίθεση σε 72 σετ. Τη σεζόν 2024/25 κατέγραψε την πιο παραγωγική εμφάνιση της καριέρας του με 39 πόντους απέναντι στην Πινέτο».

«Έχω πολύ υψηλό κίνητρο και θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι»

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Γκαμπριέλε Νέλι ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Αποδέχθηκα αμέσως την πρόταση του Φοίνικα και ένιωσα πως ήταν η σωστή επιλογή για να συνεχίσω την καριέρα μου. Η ευκαιρία να ζήσω στο εξωτερικό και να αγωνιστώ σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα έπαιξε σίγουρα σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου.

Έχω πολύ υψηλό κίνητρο. Μετά από χρόνια στην Ιταλία, το να αντιμετωπίσω μια νέα πραγματικότητα αποτελεί μια συναρπαστική πρόκληση, τόσο σε αθλητικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Έχω επισκεφθεί την Ελλάδα δύο φορές για αγώνες και μία φορά για διακοπές. Ανυπομονώ όμως να γνωρίσω τη Σύρο και να ζήσω την καθημερινότητα του νησιού.

Θα θέσω στη διάθεση της ομάδας όλη μου την εμπειρία, τη νοοτροπία του νικητή και την επιθυμία μου να δουλεύω καθημερινά για να βελτιώνομαι. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου και να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Ο βασικός στόχος είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι, να αποτελώ σημείο αναφοράς για το σύνολο και να πραγματοποιήσω μια σεζόν υψηλού επιπέδου. Όταν μια ομάδα δουλεύει ενωμένη και με φιλοδοξία, μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα.

Θέλω να στείλω έναν χαιρετισμό σε όλους τους φιλάθλους. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω και να ζήσουμε όμορφες στιγμές μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε μια συναρπαστική σεζόν. Τα λέμε σύντομα στο γήπεδο. Πάμε δυνατά, Σύρος!».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

2024-2026 Σιένα

2022-2024 Τρεντίνο

2021-2022 Κάννες / Καλλίπο

2020-2021 Μπέλγκοροντ

2019-2020 Πιατσέντσα

2018-2019 Τρεντίνο

2017-2018 Πάντοβα

2012-2017 Τρεντίνο

Καλωσορίζουμε τον Γκαμπριέλε στην οικογένεια του Φοίνικα και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες».