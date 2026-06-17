Σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Φοίνικας Σύρου με τους νησιώτες να έρχονται σε συμφωνία με τον 32χρονο Ιταλό διαγώνιο, Γκαμπριέλε Νέλι.

Έναν κάτοχο του Champions League βάζει στην μηχανή του ο Φοίνικας Σύρου δυναμώνοντας σε μεγάλο βαθμό εν όψει της νέας χρονιάς. Συγκεκριμένα οι νησιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον 32χρονο Ιταλό διαγώνιο, Γκαμπριέλε Νέλι που το 2024 είχε φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης φορώντας τη φανέλα της Τρεντίνο.

Ο πανύψηλος Ιταλός (2.10) είναι σίγουρα ένας παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά, αν κρίνουμε από την καριέρα του. Εκτός από την Τρεντίνο με την οποία έχει πάρει εκτός του Champions League και ένα πρωτάθλημα, έχει αγωνιστεί σε Πάντοβα, Πιατσέντζα, Μπελογκόριε Μπέλγκοροντ, Κάνες, Βίμπο Βαλέντια και Σιένα.

Το νέο απόκτημα των Συριανών έχει αναδειχθεί το 2024-25 καλύτερος σέρβερ στην Α2 Ιταλίας, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 είχε καταφέρει να βγει πρώτος σκόρερ. Είναι ένας διαγώνιος που παίρνει μεγάλο μέρος των επιθέσεων, ενώ είναι εξαιρετικός και στο σερβίς. Σίγουρα πρόκειται για μια εξαιρετική μεταγραφή και μένει να γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις για να έρθει ακόμα ένας μεγάλος παίκτης στο πρωτάθλημά μας.