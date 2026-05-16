Ο Γιάννης Καλμαζίδης θα αναλάβει τα ηνία του ΖΑΟΝ, με τον σύλλογο της Κηφισιάς να προσθέτει στο δυναμικό του έναν προπονητή με τεράστια εμπειρία από το ελληνικό και διεθνές βόλεϊ.

Ο Έλληνας κόουτς, που την περασμένη σεζόν βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας ανδρών του ΟΦΗ, θα συμβάλει στο να τεθούν γερές βάσεις ώστε ο ΖΑΟΝ να πρωταγωνιστήσει στη Volley League Γυναικών και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση του ΖΑΟΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ζ.Α.Ο.Ν. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Καλμαζίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους στη Volley League.

Ο Γιάννης Καλμαζίδης έχει γνωστή σταδιοδρομία ως προπονητής σε Ελλάδα και εξωτερικό σε ομάδες ανδρών και γυναικών αλλά και στην Εθνική ομάδα γυναικών ενώ παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός Έλληνας προπονητής που έχει κατακτήσει τίτλους κορυφής και στις δύο κατηγορίες του αθλήματος.

Η συνεργασία μας βασίζεται στην κοινή αντίληψη για τη λειτουργία και την προοπτική του συλλόγου, με έμφαση στην αγωνιστική εξέλιξη, τη συστηματική δουλειά και την αξιοποίηση νέων αθλητριών μέσα από την αναπτυξιακή διαδικασία του Ζ.Α.Ο.Ν.

Η παρουσία του Γιάννη Καλμαζίδη ενισχύει συνολικά την προσπάθεια του συλλόγου σε αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο και αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά στην δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για σταθερή πορεία και πρόοδο της ομάδας τα επόμενα χρόνια.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Καλμαζίδη στην οικογένεια του Ζ.Α.Ο.Ν. και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες στο έργο του.

