Μεγάλη νίκη ανάσα για την Κηφισιά επί του Φοίνικα

Εξαιρετικά σημαντική νίκη για την Κηφισιά με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να επικρατεί με 3-1 του Φοίνικα Σύρου και να ανεβαίνει για πρώτη φορά φέτος στην 8η θέση.

Με εξαιρετικό μπλοκ και MVP τον Λούκας Ρανγκέλ η Κηφισιά νίκησε με 3-1 σετ τον Φοίνικα και πήρε «χρυσό» τρίποντο για την παραμονή της στη Volley League.

Η Κηφισιά πανηγυρίζει την 5η νίκη της, ανέβηκε στους 15 βαθμούς και στην 8η θέση ελπίζοντας πως μπορεί να προλάβει τα πλέι οφ για τις θέσεις 5-7 ώστε να αποφύγει τις περιπέτειες των πλέι άουτ. Αντίθετα ο Φοίνικας μπήκε στα δύσκολα καθώς έπεσε στην 9η θέση με 13 βαθμούς, έναντι 12 που έχει ο Φλοίσβος που είμαι στην 10η θέση. Για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου η Κηφισιά έχει ακόμα αγώνες με την Καλαμάτα στο Ζηρίνειο και τον Μίλωνα στη Νέα Σμύρνη. Ο Φοίνικας έχει αγώνες με τον Μίλωνα στη Σύρο και με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-22

2ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 26-24

3ο σετ: 3-8, 11-16, 15-21, 20-25

4ο σετ: 7-8, 16-12, 21-16, 25-20

*Οι πόντοι του Α.Ο.Π.Κηφισιά προήλθαν: 4 άσσοι, 49 επιθέσεις (47% αποτελεσματικότητα), 14 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Φοίνικα Σύρου οι πόντοι προήλθαν: 6 άσσοι, 51 επιθέσεις (43% αποτελεσματικότητα), 5 μπλοκ, 29 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-22, 26-24, 20-25, 25-20) σε 116΄

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 5π. (4/16επ., 1 μπλοκ, 89%υπ., 33%αρ.), Μπάνοφ 25 (22/42επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι), Σπυριούνης 10 (9/19επ., 1 άσσος, 43%υπ., 21%αρ.), Στάνκοφ 3 (2/5επ., 1 μπλοκ), Ράνγκελ 11 (6/12επ., 5 μπλοκ), Μπόρις 4 (0/4επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος) / Φωλιάς (λ. – 68%υπ., 28%αρ.), Μπαρντακτζιάν, Φράγκος 4 (3/4επ., 1 μπλοκ, 42%υπ., 25%αρ), Αχιλλεόπουλος, Παπαγγελόπουλος 6 (3/3επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος).

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Ρουσσόπουλος, Αναγνώστου 4π. (3/11επ., 1 άσσος, 50%υπ., 38%αρ.), Κωστόπουλος 15 (13/21επ., 2 άσσοι, 54%υπ., 46%αρ.), Βαν ντε Ντρις 23 (19/45επ., 2 μπλοκ, 2 άσσοι), Μέχιτς 11 (9/28επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 80%υπ., 40%αρ.), Καγιαλής 8 (6/12επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος) / Μπουράκης (λ. – 67%υπ, 37%αρ.), Σαλταφερίδης, Νεβό 1 (1/1επ.), Μήλης.

Δηλώσεις πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Α.Ο.Π. Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Η σημερινή νίκη είναι ουσιαστικά ένα εξάποντο! Δεν έπρεπε να χαθεί πόντος και τα καταφέραμε. Σίγουρα υπήρχε άγχος και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Ειλικρινά πίστευα ότι με τον τρόπο που πήραμε το 2ο σετ θα μπορούσαμε να κάνουμε το 3-0 όμως ο Φοίνικας κατάφερε να το κατακτήσει. Δεν ξέραμε πως θα παρουσιαστεί ο Φοίνικας, παρόλα αυτά πήραμε δίκαια το αποτέλεσμα. Είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και με νίκη στο επόμενο παιχνίδι θα αναπνέουμε κανονικά».

Ο κεντρικός του Α.Ο.Π. Κηφισιάς Νικόλας Παπαγγελόπουλος είπε: «Σε αυτά τα παιχνίδια ουσιαστικά διεκδικείς 6 πόντους και όχι τρεις. Αυτό έγινε και σήμερα. Τόσο εμείς όσο και ο Φοίνικας γνωρίζαμε την κρισιμότητα του αγώνα. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας και την σκληρή προπόνηση που κάναμε όλες αυτές τις ημέρες. Το παιχνίδι ήταν σκληρό και ο Φοίνικας αξίζει συγχαρητήρια για την προσπάθεια του. Στο πρώτο γύρο είχαμε αρκετά προβλήματα, όμως στο β΄ γύρο έχουμε πάρει τέσσερα σημαντικά αποτελέσματα μέσα στο Ζηρίνειο. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας».

Ο προπονητής του Φοίνικα Σλομπονταν Πράκαλιτς είπε: «Συγχαρητήρια στην Κηφισιά για τη νίκη της. Το σετ που ήταν καθοριστικό για το παιχνίδι ήταν το 2ο. Είχαμε ένα σημαντικό προβάδισμα όμως δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος, καθώς κάναμε εύκολα λάθη. Τώρα έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη συνέχεια με αγώνες σε κύπελλο και πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε να ανακάμψουμε και να βελτιώσουμε την ψυχολογία μας».

Ο Νταβίντ Μέχιτς του Φοίνικα είπε: «Συγχαρητήρια στην Κηφισιά για τη νίκη της. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας στοίχισαν τα λάθη που κάναμε σε κρίσιμα σημεία. Έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια και θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό».