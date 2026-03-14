Εξαιρετικά σημαντική νίκη για την Κηφισιά με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να επικρατεί του Φοίνικα με 3-1 και να κάνει άλμα σωτηρίας.

Ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς με MVP τον Σβέτοσλαβ Στάνκοφ νίκησε τον Α.Ο.Φοίνικα Σύρου 3-1 σετ στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι των πλέι άουτ και πήρε σπουδαία νίκη στην προσπάθεια για παραμονή στη Volley League.

Mε τη νίκη αυτή η ομάδα του Νίκου Ζαλμά εκτοξεύτηκε στους 20 βαθμούς αφήνοντας τον Φοίνικα στους 15 και τον Φλοίσβο στους 14. Η ομάδα του Φλοίσβου είχε ρεπό και ετοιμάζεται για τον ημιτελικό κυπέλλου με τον Πανιώνιο την προσεχή Πέμπτη. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την προκήρυξη οι δύο τελευταίες ομάδες της κατηγορίας θα υποβιβαστούν στην Pre League αλλά επίκειται η περίφημη αναδιοργάνωση των Εθνικών κατηγοριών με την αύξηση των ομάδων στη Volley league από 10 σε 12 ομάδες από τη σεζόν 2026-27.

Ο αγώνας είχε πάθος, εναλλαγές στο σκορ και ένταση μετά το τέλος του ματς αλλά η επέμβαση των ψυχραιμότερων έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Οι συριανοί διαμαρτυρήθηκαν για «λάθος θέσεις» που χρεώθηκαν στο 23-23 του 4ου σετ με την κλασσική καθυστέρηση του αντιπάλου σέρβερ.

Ανεξάρτητα από το φινάλε η Κηφισιά ήταν σαφώς καλύτερη στα δύο πρώτα σετ αλλά μετά το 3ο σετ και με την είσοδο του Κωστόπουλου και από το 3ο σετ και του Ρουσσόπουλου, ο Φοίνικας βελτίωσε την υποδοχή του και κυρίως την επίθεση του με ποσοστά άνω του 50% και έγινε ανταγωνιστικός. Μείωσε σε 2-1 σετ και η μητέρα των μαχών έγινε στο 4ο σετ.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεροθόδωρος, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τομαράς, Μουζακίτη, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-13, 21-17, 25-19

2ο σετ: 8-3, 16-9, 21-12, 25-15

3ο σετ: 6-8, 12-16, 16-21, 19-25

4ο σετ: 6-8, 12-16, 17-21, 25-23

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 7 άσσους, 44 επιθέσεις (49% αποτελεσματικότητα), 13 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 1 άσσο, 47 επιθέσεις (45% αποτελεσματικότητα), 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-19,2 5-15, 19-25, 25-23) σε 109'

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 9 (8/20 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. - 33% άριστες), Μπάνοφ 21 (16/33 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπυριούνης 6 (4/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. - 9% άριστες), Στάνκοφ 7 (3/4 επ., 4 μπλοκ), Ρανγκέλ 10 (7/9 επ., 3 μπλοκ), Μπόρις 9 (5/9 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 62% υπ. - 25% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Μπαρντακτζιάν, Κονίδης, Φράγκος 2 (1/3 επ., 1 άσσος, 75% υπ. - 38% άριστες), Παπαγγελόπουλος.

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 7 (7/17 επ., 41% υπ. - 12% άριστες), Νεβό 1 (1/3 επ.), Μικελούτσι 10 (6/9 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βαν Ντε Ντρις 19 (18/40 επ., 1 μπλοκ), Μέχιτς 2 (2/7 επ., 43% υπ. - 21% άριστες), Καγιαλής 12 (8/10 επ., 4 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 67% υπ. - 39% άριστες), Ρουσόπουλος 1 (1 μπλοκ), Κωστόπουλος 5 (5/18 επ., 36% υπ. - 21% άριστες).