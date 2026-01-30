Φλοίσβος: Στο Παλαιό Φάληρο ο Καπετανίδης
Με την μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες οι ομάδες της Volley League Ανδρών κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις. Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου είναι μία από αυτές καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου ακραίου, Κώστα Καπετανίδη.
Ο Καπετανίδης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, καθώς μετά την απόκτηση του Κροάτη, Μάρκο Σέντλατσεκ οι παίκτες στην θέση αυτή αυξήθηκαν σε πέντε (υπάρχουν ήδη στο ρόστερ οι Κρίστιαν Φρομ, Τζον Γκόρντον Πέριν, Ανέστης Δαλακούρας και Ραφαήλ Κουμεντάκης) και ο Φλοίσβος κινήθηκε άμεσα και τον απέκτησε.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Παλαιού Φαλήρου έχει ως εξής: «Έναρξη συνεργασίας με τον Κώστα Καπετανίδη
Το Τ.Α.Α. Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ Παλαιού Φαλήρου Members Paron ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Καπετανίδη. Ο 26χρονος ακραίος (ημ. γέννησης 24/3/1999, 1,93μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος της Volley League 2025-2026.
Ο Κώστας Καπετανίδης ξεκίνησε τη σεζόν με τον Ολυμπιακό, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, έπαιξε σε Φοίνικα Σύρου, Πήγασο Πολίχνης, ΑΣ Κέρκης, ΠΑΟΚ, Ελπίς Αμπελοκήπων και Ηρακλή.
Ο Κώστας Καπετανίδης στις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος της ομάδας του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου Members Paron τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Θεωρώ ότι τα έωςτώρα αποτελέσματα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο δεν αντικατοπρίζουν σωστά το τι παίκτες έχει η ομάδα. Τους περισσότερους παίκτες τους γνωρίζω προσωπικά από παλιότερες χρονιές και πραγματικά θεωρώ ότι είναι μία ομάδα που μπορεί να φτάσει πιο ψηλά. Αυτό, άλλωστε, είναι και το προσωπικό μου κίνητρο... Έρχομαι στην ομάδα του Φλοίσβου για να βοηθήσω και από εκεί και πέρα θέλω κι εγώ να δείξω τι μπορώ να κάνω μέσα από την ομάδα και ελπίζω να πάει η χρονιά καλά».
Το who is whο
Όνομα: Κώστας Καπετανίδης
Γεννήθηκε: 24/03/1999
Υπηκοότητα: Ελληνική
Ύψος: 1.93μ.
Θέση: Ακραίος
Προηγούμενες Ομάδες
2025 Ολυμπιακός
2024-25 Φοίνικας Σύρου
2023-24 Πήγασος Πολίχνης
2022-23 ΑΣ Κέρκης
2021-22 Φοίνικας Σύρου
2020-21 ΠΑΟΚ
2019-20 Ελπίς Αμπελοκήπων
2018-19 ΠΑΟΚ
2015-18 Πήγασος Πολίχνης
2013-15 Ηρακλής».
