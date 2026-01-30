Ολυμπιακός: Επέστρεψε στους Πειραιώτες ο Βαϊόπουλος

Φώτης Καρακούσης
Ο Βαϊόπουλος

Οι κινήσεις της τελευταίας στιγμής συνεχίζονται με τον Ολυμπιακό να αποκτά τον Βαγγέλη Βαϊόπουλο που άφησε τον ΟΦΗ για να επιστρέψει Ρέντη.

Λίγες ώρες έμειναν μέχρι να ολοκληρωθεί και η χειμερινή μεταγραφική περίοδος με τον Ολυμπιακό να ενισχύεται στο κέντρο. Οι Πειραιώτες μετά και τον νέο μυικό τραυματισμό του Μίταρ Τζούριτς αποφάσισαν να στραφούν στην αγορά για Έλληνα κεντρικό με τον Βαγγέλη Βαϊόπουλο να είναι ο εκλεκτός.

Ο 28χρονος κεντρικός είχε αγωνιστεί στους «ερυθρόλευκους» και την περίοδο 2023-24 και φέτος προσέφερε και με μεγάλη επιτυχία τις υπηρεσίες του στον ΟΦΗ όπου και είχε μέχρι και τώρα 23 μπλοκ στο πρωτάθλημα. Έτσι η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη έχει μια εξαιρετική τετράδα κεντρικών, καθώς εκτός του νεοαποκτηθέντα Βαϊόπουλου υπάρχουν και οι Τζούριτς, Λινάρδος και Πιτακούδης.

