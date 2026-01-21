Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στον Κροάτη Σέντλατσεκ

Ο Ολυμπιακός ενισχύεται, αφού βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κροάτη ακραίου, Σέντλατσεκ.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως κατέληξε στον ακραίο που αναζητούσε, με την επιλογή να προέρχεται από το ιταλικό πρωτάθλημα. Ο λόγος για τον Κροάτη Μάρκο Σέντλατσεκ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κούνεο και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στους «Ερυθρόλευκους». Ο 29χρονος ακραίος, ύψους 2,02 μ., διαθέτει τα στοιχεία για να δώσει διαφορετική διάσταση στο επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, ενώ το ύψος και η εμπειρία του τον καθιστούν πολύτιμο και στο μπλοκ.

Ο Σέντλατσεκ τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 17 αναμετρήσεις στη Serie A, καταγράφοντας ποσοστό 46,5% στην επίθεση (147/316), με αποτελεσματικότητα που άγγιξε το 37%. Εκτός της Κούνεο, έχει παραστάσεις με Πάντοβα, Σιστέρνα, Μόντσα και Πιατσέντζα.

Σε διεθνές επίπεδο, είναι ενεργό μέλος της εθνικής Κροατίας, με σημαντικές διακρίσεις στο παλμαρέ του. Μεταξύ άλλων, έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2022, δύο ασημένια (2023, 2024) και δύο χάλκινα (2022, 2023) στην European Golden League, καθώς και το χρυσό στην European Silver League το 2018.