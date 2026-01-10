Ο Παναθηναϊκός χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα πέρασε από το Παλαιό Φάληρο επικρατώντας του Φλοίσβου με 3-0 έχοντας και κοιτάζει τον τελικό του Super Cup με Ολυμπιακό.

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός πέτυχε την 8η νίκη του σε 10 παιχνίδια. Οι «πράσινοι» πέρασαν από το «Σοφία Μπεφόν» επικρατώντας του Φλοίσβου με 3-0 (15-25, 17-25, 16-25) και έφτασαν τους 24 βαθμούς παραμένοντας στην 2η θέση. Το μσυγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη από την άλλη παρέμεινε στους 4 και την προτελευταία θέση συνεχίζοντας τις μέτριες έως κακές εμφανίσεις.

Στα του αγώνα δεν χρειάζεται καμία ανάλυση καθώς η διαφορά των δύο ομάδων ήταν μεγάλη, όπως φαίνεται και από τις διαφορές των πόντων στα σετ. Σε κανένα σημείο ο Φλοίσβος δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό με το 0-3 να γίνεται με χαρακτηριστική άνεση.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (15-25, 17-25, 16-25)

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 1 άσο, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 8 άσους, 40 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 1 (1/3 επ.), Φαν Χάρντερεν 9 (9/23 επ., 22% υπ. – 11% άριστες), Μιγιαΐλοβιτς 6 (4/12 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 6% άριστες), Αρμενάκης 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ., 53% υπ. – 21% άριστες), Τσαρκάτογλου, Μελλές 1 (1/2 επ.), Παπαδόπουλος Η. 2 (2/6 επ.), Παπαδόπουλος Π. (0/1 επ., 50% υπ. – 0% άριστες), Σωνάκης (λ.)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (7/9 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (6/13 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ, 44% υπ. – 31% άριστες), Νίλσεν 10 (9/14 επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (6/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 15 (12/18 επ., 3 μπλοκ, 58% υπ. – 33% άριστες), Σπιρίτο 1 (1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ., 57% υπ. – 43% άριστες), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης 1 (1 μπλοκ)

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 10ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 10/1

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-1 (31-29, 25-16, 22-25, 25-21)

Φλοίσβος – Παναθηναϊκός 0-3 (15-25, 17-25, 16-25)

Κυριακή 11/1

Φοίνικας Σύρου – ΠΑΟΚ (19:00)

Κηφισιά – ΟΦΗ (19:00)

Δευτέρα 12/1

Καλαμάτα ’80 – Μίλων (20:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 25

2. Παναθηναϊκός 24 (σε 10 αγώνες)

3. Ολυμπιακός 20 (σε 10 αγώνες)

4. ΠΑΟΚ 18

5. ΟΦΗ 12 (σε 8 αγώνες)

6. Καλαμάτα ’80 12

7. Πανιώνιος 11 (σε 10 αγώνες)

8. Φοίνικας Σύρου 9 (σε 8 αγώνες)

9. Φλοίσβος 4 (σε 10 αγώνες)

10. Κηφισιά 3