Με τον Φιλίπ Σαβόφσκι να παίρνει τη θέση του Ντμίτρο Γιάντσουκ στην τετράδα των ξένων, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Καλαμάτας 80'.

Ποδαρικό με νίκη έκανε στο 2026 ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου που προτίμησε τον Φιλίπ Σαβόφσκι αντί του Ντμίτρο Γιάντσουκ στην τετράδα των ξένων, επικράτησε με 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 25-13) της μαχητικότατης Καλαμάτας 80'. Με το τρίποντο αυτό το «τριφύλλι» κράτησε τους 4 βαθμούς διαφορά από τον Μίλωνα, παραμένοντας στην 2η θέση, με τους Μεσσήνιους να μένουν στους 12 βαθμούς και την 6η θέση.

Στα του αγώνα με εξαίρεση το δεύτερο σετ το οποίο και κατέκτησαν οι φιλοξενούμενοι, οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και πήραν σχετικά άνετα το τρίποντο αυτό.

Διαιτητές: Βελώνης, Μάλφας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σπίγγου, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-13, 21-15, 25-17

2ο σετ: 8-7, 14-16, 17-21, 21-25

3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-13, 25-18

4ο σετ: 8-2, 16-6, 21-11, 25-13

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσσους, 52 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας 80 προήλθαν από 2 άσσους, 43 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 25-13) σε 96′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12π. (9/13 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Νίλσεν 20 (16/30 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 14 (10/15επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 48%υπ., 17% άριστες), Σαβόβσκι 12 (8/9 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπίριτο 5 (1/1 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 9 (7/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50%υπ., 25% άριστες) / Χανδρινός (λ, 56% υπ. – 25% άριστες), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης 1 (1/1 επ.).

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1/2 επ.), Γκόραλιτς 5 (2/3 επ., 3 μπλοκ), Μάρκου 17 (15/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λίσον 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 4 (3/15 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 17% άριστες), Χόρβαθ 16 (14/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 26% υπ. – 17% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 50% υπ. – 17% άριστες), Καούνης, Μπιρμπιλής 1 (1/1 επ.), Πετσιάς 1 (1 μπλοκ), Μανωλάκης 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Παύλου 1 (1/2 επ., 29% υπ. – 14% άριστες).

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 3/1

Κηφισιά – Μίλων 0-3 (25-27, 21-25, 19-25)

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα ’80 3-1 (25-17, 21-25, 25-18, 25-13)

Κυριακή 4/1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (18:15)

Δευτέρα 5/1

Φλοίσβος – Πανιώνιος (19:00)

Τετάρτη 14/1

Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ (19:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 25

2. Παναθηναϊκός 21

3. ΠΑΟΚ 16

4. Ολυμπιακός 16

5. ΟΦΗ 12

6. Καλαμάτα ’80 12

7. Φοίνικας Σύρου 9

8. Πανιώνιος 8

9. Φλοίσβος 4

10. Κηφισιά 3